Nacional Política seguridad Subsecretario Monsalve por ataques explosivos: “Son actos terroristas” La autoridad reconoció la gravedad de los hechos, pero descartó el aplicar la Ley Antiterrorista. "No es la mejor herramienta. El nivel de prueba que hay que lograr para condenar a una persona muchas veces no se puede alcanzar", apuntó. Diario UChile Jueves 15 de junio 2023 11:07 hrs.

Este jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, para abordar los atentados explosivos registrados en las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble. Tras la cita, Monsalve destacó el trabajo de la Fiscalía Metropolitana Sur (que tiene a su cargo la coordinación de las investigaciones en materia de bombas) y señaló que el Gobierno entregará todos los recursos necesarios para facilitar la labor del Ministerio Público. “Hemos dado un plazo muy breve para definir cuáles son esos requerimientos, de aquí al día lunes, con el objeto de que a partir de la definición precisa de esos requerimientos, el Gobierno pueda tomar decisiones para fortalecer el trabajo tanto del Ministerio Público como de Carabineros”, indicó. Consultado respecto a la posibilidad de que se invoque la Ley Antiterrorista para estos casos de atentados explosivos, Monsalve planteó que si bien “son actos terroristas”, “hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguirlos”. “Hemos reiterado que la Ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para finalmente condenar a una persona muchas veces no se puede alcanzar. Por tanto, frecuentemente constituye un error perseguir a través de la Ley Antiterrorista, porque no permite sancionar a las personas”. El subsecretario del Interior además reafirmó el compromiso del Gobierno con un proyecto de ley que modifique dicha normativa y que esperan presentar el segundo semestre de este año. “Esta es una materia que ha estado en discusión durante las últimas dos décadas y por lo tanto, no se trata solo de presentar un proyecto de ley, sino que se trata de presentar un proyecto de ley que permita hacer lo que quiere el país y que se modifique la ley para tener una ley moderna y eficaz” “Queremos presentar una buena propuesta y que obviamente que esto sea más cerca de julio que de diciembre”, aseveró. Imagen de portada: Subsecretaría del Interior

