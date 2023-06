9d049ac853

Cultura Pueblos originarios Likan, nueva promesa del rap nacional: El rapero mapuche lanza canción con Ana Tijoux y Quique Galdames "Pukem" el álbum que albergará la colaboración estará disponible en todas la plataformas digitales a partir del 26 de junio. Además, el 3 de agosto el compositor tendrá un concierto en Club Subterráneo, en donde también presentará un nuevo video. Joana Carvalho Domingo 18 de junio 2023 12:38 hrs.

Un gran paso en su carrera musical fue el que dio el rapero mapuche de 23 años, Likan Manke Kona, con el lanzamiento de su nueva canción “Terceros”, junto a Ana Tijoux y Quique Galdames. El tema musical que formará parte del álbum “Pukem” que saldrá el 26 de junio. En medio de sus estudios de Ingeniería Acústica en la Universidad Austral, el productor musical FreeLee Hernández, lo invitó a que trabajaran juntos en la canción que recibió el nombre de “Taiñ Rüpü”. Freelee conoció a Likan por medio de las producciones que el joven había publicado anteriormente en sus plataformas, y al reconocer el gran talento del compositor iniciaron una fuerte relación musical, que poco a poco ha ido posicionando al artista que se espera que sea una promesa del rap nacional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el productor Freelee Hernández, adelantó que el instrumentista Quique Galdames no solo colaboró en “Terceros” sino que también lo hizo con al menos cuatro canciones de “Pukem”. La colaboración de los destacados artistas nacionales fue descrita por Hernández como “un sello que mantiene las raíces de las composiciones de Likan y que se complementan muy bien con él”. Desde pequeño el rapero se interesó en la música, pero fue a mediados del 2013 que empezó a escribir sus primeras letras y en el 2021, en plena pandemia, Likan se decidió a concretar su primer álbum profesional. “Siempre tuve la idea de hacer un disco en el que tanto lo que pensaba o lo que quisiera decir pudiera dejarlo plasmado en un trabajo de mediana a larga duración, ahí fue cuando grabé ‘Epu Zuam'”, detalló el compositor sobre su primer trabajo discográfico casero, el mismo con el que se atrevió a comenzar seriamente su carrera como músico. Las letras de sus canciones efectivamente muestran las reflexiones, los sentimientos y el ímpetu del artista en cuanto a temas tan contingentes en la política nacional como la restitución de tierras del ancestral pueblo originario del que proviene y el rescate de su lengua -mapudungún-. “Toda mi vida gracias a mi familia he estado bien metido en todo lo que tiene que ver con la lengua, obviamente porque somos mapuches y porque toda mi familia está activa políticamente en el tema (…) y siempre ha estado este debate de que se está perdiendo la lengua y que las nuevas generaciones no la están aprendiendo”, explicó. El músico detalló que la necesidad de incluir de alguna manera la relevancia del rescate del mapudungún en sus letras no surge desde un activismo premeditado, sino que “nace desde una posición más personal o pasional”. Así, aseguró que siempre busca “mostrar todos los argumentos con solidez y trata de plasmar una letra convincente que explique los motivos de por qué es necesario y por qué escribo eso”. Los artistas, quienes son y se identifican como mapuches, poco a poco van ganando más espacio en la industria musical chilena así como también en Latinoamérica. Ejemplo de eso son la cantautora nacional Daniela Millaleo y Elisa Avendaño Curaqueo ganadora del Premio Nacional de Música 2022, al igual que la cantante argentina Beatriz Pichi Malen. En ese sentido, Freelee Hernández, abordó cómo proyecta la carrera de Likan en un escenario en que ciertas reivindicaciones son apropiadas por la industria como “moda” o como una oportunidad comercial. El productor destacó que al descubrir a Likan lo que mas le impresionó fue “la claridad con la que él quería mostrar sus raíces y su idioma mismo, con el cual está super activo no solo en la música, sino que también está comprometido con el aprendizaje de los niños en la escuela para seguir nutriendo la lengua”. “Eso es algo super importante para seguir manteniendo la identidad, independientemente de lo comercial. Lo comercial es totalmente relativo nada más que por gusto auditivo de distintas personas, pero lo que me llamó la atención es cómo trata el mensaje de una forma que no se interpreta tan violento“, detalló. Las referencias del joven rapero surgen desde la misma escena del rap nacional. Gran Rah, Chystemc, Borderline, Ana Tijoux y Jonas Sanche son algunos de los artistas que inspiraron a Likan a desarrollar la habilidad de desahogarse y escribir sus propias letras. “Expresaban muchas de las cosas que yo mismo sentía y me identificada, pero al mismo tiempo había algo que no podía encontrar. Más allá del flow o en el beat, era en cuanto a su contenido. Habían algunas cosas con las que no podía identificarme al 100% debido a mi contexto”, reconoció. De esa manera, al letrista le nació “el bichito” de preguntarse “¿y cómo sería si yo lo hiciera?”. Likan señaló que a pesar del gran respeto y admiración que siente por otros raperos de su misma etnia, solo encontraba “lírica de protesta y necesitaba expresar cosas de mi cultura y pensamiento desde otro prisma”. Por lo mismo, el músico busca incorporar al mapudungún en canciones que sean más tristes o más alegres y que sí puedan reflejar tanto su estado de ánimo como sus pensamientos.

