Cultura Gatajazz estrena “Volcán”: un EP con matices de drama y amor propio Con el desamor y la experimentación sonora como ejes principales, la cantautora realiza el lanzamiento de su primer disco el 23 junio en el Centro Cultural España, con entrada liberada. Ya puedes encontrar los videos de "Planes" y "Sola" en Youtube. Diario UChile Jueves 22 de junio 2023 9:19 hrs.

Luego de estrenar algunos sencillos y dos adelantos, gatajazz presenta “Volcán“, un EP de cuatro canciones en el que el desahogo de emociones, el desamor y la experimentación sonora son parte fundamental del concepto. “Volcán” será presentado en vivo de manera gratuita este viernes 23 de junio en el Centro Cultural España a las 19:30 horas, en el marco de la convocatoria del programa Suchai del mencionado espacio cultural. Es con acceso liberado y contará también con el lanzamiento del EP de la banda “Barrancas”. El show será en formato banda y contará con la presencia de músicos de Concepción, lugar donde la artista armó su proyecto en vivo. Recientemente la cantautora lanzó el videoclip de “Planes”, el cual fue dirigido por la cineasta Fernanda Téllez, quien también hizo cámara y montó el trabajo audiovisual en tiempo récord. Fue filmado en la línea 5 del Metro de Santiago como referencia a esos planes que no se cumplieron, cuenta con una sola escena que busca profundizar en la tristeza y desolación que puede sentir una persona al haber sido plantada en alguna cita o compromiso social. “Planes“, “Sola“, “Lava” y “Maleza” en colaboración con Max Valdés, son los tracks de este primer trabajo discográfico, en el que se narra la historia personal de cómo sobrellevar una ruptura amorosa. Escritas en pandemia y a modo de terapia, la artista utiliza la música para expresar sus sentimientos y poco a poco sanar sus heridas. “Fueron escritas para desahogarme, básicamente el volcán soy yo. Me guardé cosas, exploté y salieron estas canciones. En “Planes” es la rabia de no entender qué fue lo que sucedió, en “Sola” las ganas de decir adiós y quererme más, en “Lava” el extrañar los buenos momentos y en “Maleza”, vivenciar el dolor mismo del amor”, explicó Jazmín Broughton, mujer detrás de gatajazz, sobre el EP. Entre la poesía y la lírica más al hueso, gatajazz relata una historia de desamor con matices de drama y amor propio. Mientras que sonoramente juega con diferentes géneros musicales, texturas y atmósferas. Producido junto a Wally Lara y masterizado por Felipe Díaz y Chalo González en “Sola“, el álbum utiliza el pop alternativo como sonoridad principal mientras que coquetea con el indie folk en “Maleza“, el pop/rock en “Planes” y algunos tintes de trap. Esta amalgama sonora es una de las características diferenciadoras de este proyecto musical, ya que tiene la melodía y la voz como sello personal, al mismo tiempo que no se casa con ningún género musical particular y está abierto a la experimentación. “Escogí el pop alternativo como etiqueta principal porque siento que mi voz suena popera, pero la verdad es que me gusta mucho vestir las canciones con distintas referencias sonoras y siento que con Wally nos entendimos a la perfección en ese aspecto”, explicó gatajazz sobre el proceso de producción. Sobre gatajazz: Compositora oriunda de Santiago que encontró su formato banda durante su estadía en Concepción. Con el pop alternativo como sonoridad principal, gatajazz se la ha jugado por utilizar referencias sonoras de diferentes estilos como el folk, el rock, el soul y la balada; muchas veces siendo difícil de catalogar en un solo género musical. El feminismo, las vivencias cotidianas, el desamor y la salud mental, son temáticas recurrentes en sus canciones, con melodías agradables al oído y letras directas que la compositora cataloga como terapia o desahogo emocional. En formato banda y a dúo junto a Ariel Pez, la artista ha recorrido variados escenarios chilenos ampliando su público en Santiago, Concepción, Valdivia y Valparaíso.

