ea99b447d3

3ae139b4c0

Economía Nacional Política Emergencia agrícola: Gobierno anuncia catastro para entregar recursos a los sectores más afectados por frente de mal tiempo El Ejecutivo abordó con la Sociedad Nacional de Agricultura los daños en la infraestructura hídrica y vial. Tanto el ministro Esteban Valenzuela como desde la SNA descartaron un aumento de precios en frutas y hortalizas por el evento meteorológico. Osciel Moya Plaza Martes 27 de junio 2023 14:57 hrs.

Compartir en

Los precios de las hortalizas, el daño en la infraestructura hídrica y vial, créditos blandos para los agricultores y la distribución de ayuda a los más afectados, fueron los temas que este martes abordó el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Al término de la reunión y luego que el Gobierno decretara emergencia agrícola entre las regiones de Valparaíso y Biobío, el ministro Valenzuela afirmó que dispondrán de todos los recursos para ir en ayuda de los sectores afectados, previo catastro de los sistemas de riego, canales y en qué condiciones de encuentra toda la agricultura. El secretario de Estado precisó que “en las próximas 48 horas ya se va a estar distribuyendo alimentación para los animales y también para el sector apícola en la Región del Ñuble y también en Maule. Esto permite que se inicien unas fichas especiales que se han pactado con Desarrollo Social y Economía para cuantificar el gasto en agricultura. No es sólo preguntar si se anegó su casa o si se afectó sus invernaderos, sino qué ocurre con los sistemas de riego, con los canales, en qué situación estructural y contextual está la agricultura en el país”. “En los próximos días se va a especificar todo lo que el Presidente anunció, este apoyo económico en reactivación temprana de parte de los agricultores que se han visto afectados”, dijo la autoridad. Sobre una supuesta alza en los precios de frutas y verduras, el ministro afirmó que la gran oferta de hortalizas es del norte del país, pero hay un costo de transporte para el sur y por tanto la recuperación de acuerdo al decreto de emergencia hídrica se va a focalizar, a través de INDAP, en recuperar los invernaderos para la producción de verduras. En tanto, la SNA expresó su disposición a colaborar para enfrentar los daños generados por el sistema central en toda la zona centro sur. Para ello, 20 liceos agrícolas servirán como centro de acopio de la ayuda a los damnificados. Además, los agricultores que no se vieron afectados apoyarán en la recuperación de las labores agrícolas con maquinaria, bombas de agua, entre otros. Asimismo, el presidente de la entidad, Antonio Walker, aseguró que debido a los daños en la agricultura, los precios de verduras y hortalizas no se verán afectados porque el suministro viene de la zona norte del país, coincidiendo con la explicación del ministro Valenzuela. Walker indicó que “no se justifican alzas de precios porque no hay una menor oferta de productos agrícolas. Hoy día hablamos con las ferias, con los mercados mayoristas y el abastecimiento en general de productos agrícolas no se ha visto afectado”. Agregó que si bien hay productores que lo perdieron todo, “la producción de hortalizas en esta época es del norte de Chile, así que no hay ninguna razón para que aumenten los precios. No a los especuladores y el llamado que hacemos a los consumidores es a informarse, a cotizar y a denunciar cualquier posible especulación que pueda haber con los productos agrícolas”. El dirigente de los agricultores aclaró que los productos más afectados son los cítricos y paltos, pero no es época de exportación. Junto con agradecer el despliegue del Presidente Boric y sus ministros en la zona de catástrofe y ponerse a disposición para colaborar en la recuperación, Walker expuso el “tremendo daño en la infraestructura hídrica. Se han destruido las bocatomas, las compuertas, los marcos partidores, los canales, el sistema de riego intraprediales y extraprediales y tenemos el desafío de poner en marcha el sistema hídrico para la próxima temporada”. El personero también dio a conocer el daño en la infraestructura vial, caminos, puentes, e infraestructura pública como escuelas, Cesfam y viviendas de los sectores rurales. “Llamamos al Presidente a hacer una reflexión sobre tema hídrico para los próximos 50 años. Invitamos al Presidente a hacer un símil con las energías renovables. Chile hoy día, su apuesta energética viene de las energías renovables porque hubo un pacto país para esas energías, lo mismo queremos hacer para el sistema hídrico. Necesitamos discutir de los embalses, de las desaladoras, de infiltraciones de acuíferos y de las soluciones basadas en la naturaleza porque el agua es tan importante como la energía”, afirmó Walker. El dirigente de los agricultores, también pidió al Gobierno créditos blandos para la reconstrucción de la infraestructura hídrica, vial y de todos los daños que ha provocado el frente de mal tiempo. Imagen de portada: Agencia Aton

Los precios de las hortalizas, el daño en la infraestructura hídrica y vial, créditos blandos para los agricultores y la distribución de ayuda a los más afectados, fueron los temas que este martes abordó el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Al término de la reunión y luego que el Gobierno decretara emergencia agrícola entre las regiones de Valparaíso y Biobío, el ministro Valenzuela afirmó que dispondrán de todos los recursos para ir en ayuda de los sectores afectados, previo catastro de los sistemas de riego, canales y en qué condiciones de encuentra toda la agricultura. El secretario de Estado precisó que “en las próximas 48 horas ya se va a estar distribuyendo alimentación para los animales y también para el sector apícola en la Región del Ñuble y también en Maule. Esto permite que se inicien unas fichas especiales que se han pactado con Desarrollo Social y Economía para cuantificar el gasto en agricultura. No es sólo preguntar si se anegó su casa o si se afectó sus invernaderos, sino qué ocurre con los sistemas de riego, con los canales, en qué situación estructural y contextual está la agricultura en el país”. “En los próximos días se va a especificar todo lo que el Presidente anunció, este apoyo económico en reactivación temprana de parte de los agricultores que se han visto afectados”, dijo la autoridad. Sobre una supuesta alza en los precios de frutas y verduras, el ministro afirmó que la gran oferta de hortalizas es del norte del país, pero hay un costo de transporte para el sur y por tanto la recuperación de acuerdo al decreto de emergencia hídrica se va a focalizar, a través de INDAP, en recuperar los invernaderos para la producción de verduras. En tanto, la SNA expresó su disposición a colaborar para enfrentar los daños generados por el sistema central en toda la zona centro sur. Para ello, 20 liceos agrícolas servirán como centro de acopio de la ayuda a los damnificados. Además, los agricultores que no se vieron afectados apoyarán en la recuperación de las labores agrícolas con maquinaria, bombas de agua, entre otros. Asimismo, el presidente de la entidad, Antonio Walker, aseguró que debido a los daños en la agricultura, los precios de verduras y hortalizas no se verán afectados porque el suministro viene de la zona norte del país, coincidiendo con la explicación del ministro Valenzuela. Walker indicó que “no se justifican alzas de precios porque no hay una menor oferta de productos agrícolas. Hoy día hablamos con las ferias, con los mercados mayoristas y el abastecimiento en general de productos agrícolas no se ha visto afectado”. Agregó que si bien hay productores que lo perdieron todo, “la producción de hortalizas en esta época es del norte de Chile, así que no hay ninguna razón para que aumenten los precios. No a los especuladores y el llamado que hacemos a los consumidores es a informarse, a cotizar y a denunciar cualquier posible especulación que pueda haber con los productos agrícolas”. El dirigente de los agricultores aclaró que los productos más afectados son los cítricos y paltos, pero no es época de exportación. Junto con agradecer el despliegue del Presidente Boric y sus ministros en la zona de catástrofe y ponerse a disposición para colaborar en la recuperación, Walker expuso el “tremendo daño en la infraestructura hídrica. Se han destruido las bocatomas, las compuertas, los marcos partidores, los canales, el sistema de riego intraprediales y extraprediales y tenemos el desafío de poner en marcha el sistema hídrico para la próxima temporada”. El personero también dio a conocer el daño en la infraestructura vial, caminos, puentes, e infraestructura pública como escuelas, Cesfam y viviendas de los sectores rurales. “Llamamos al Presidente a hacer una reflexión sobre tema hídrico para los próximos 50 años. Invitamos al Presidente a hacer un símil con las energías renovables. Chile hoy día, su apuesta energética viene de las energías renovables porque hubo un pacto país para esas energías, lo mismo queremos hacer para el sistema hídrico. Necesitamos discutir de los embalses, de las desaladoras, de infiltraciones de acuíferos y de las soluciones basadas en la naturaleza porque el agua es tan importante como la energía”, afirmó Walker. El dirigente de los agricultores, también pidió al Gobierno créditos blandos para la reconstrucción de la infraestructura hídrica, vial y de todos los daños que ha provocado el frente de mal tiempo. Imagen de portada: Agencia Aton