Educación Nacional Mineduc confirmó cerca de 700 establecimientos con algún tipo de afectación El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que son cerca de 1.074 los establecimientos educacionales en las seis regiones afectadas tras el sistema frontal que debieron suspender las clases y explicó que "son días que deben recuperar". Diario UChile Martes 27 de junio 2023 10:41 hrs.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la suspensión de clases y a los establecimientos educacionales que presentaron daños, tras el sistema frontal por intensas lluvias que afectó a la zona centro-sur del país. El secretario de Estado indicó que “entre la Región de Valparaíso y la Región de La Araucanía (…) hemos contabilizado al menos hoy día entre 700 y 800 establecimientos con algún tipo de afectación” como “goteras, filtración, inundaciones y también daño total”, sostuvo en conversación con 24 Horas. En esta línea, explicó que “como la realidad no es homogénea en todas las regiones es que decidimos no hacer una suspensión total de las clases” y manifestó que “dada el marco de la reactivación no podemos permitirnos perder un día de clases” “Se hizo suspensión de acuerdo a la solicitud de los sostenedores considerando estos niveles de afectación son alrededor de mil 74 establecimientos, en las seis regiones que han sido afectadas”, puntualizó Ávila. En ese sentido, indicó que “son días que deben recuperar los establecimientos probablemente al final del calendario escolar”. “Hemos tenido un calendario bastante regular este año (…) la salida en diciembre probablemente se pueda alargar uno o dos días”, afirmó. Asimismo, el titular de Educación recalcó que “no hay una resistencia a la suspensión general, porque, tal como ha sucedido con los virus respiratorios, fuimos mirando las soluciones parciales y de acuerdo a cada establecimiento”.

