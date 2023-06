25380e57c6

Género Democracia, género y resistencia política: conoce aquí la programación del nuevo ciclo radial de foros intercátedras de la U. de Chile Con el objetivo de dialogar y reflexionar en torno a los hitos conmemorativos del golpe cívil-militar, las cátedras de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile desarrollaron un ciclo de conversaciones divididas en tres foros. Prensa UChile Viernes 30 de junio 2023 8:33 hrs.

A 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Chile conmemora este fatídico hecho que significó el quiebre rotundo de la democracia, seguido de diecisiete años de dictadura cívico militar que minó el tejido social, instalando una política sistemática de violación a los derechos humanos. Un hito que sigue estando presente en las memorias y en los cuerpos, así como en la sociedad, en la política, y en las disputas por la reinterpretación del pasado. Es así, que en el marco de esta conmemoración, y en línea con el lema propuesto este año por la Universidad de Chile “A 50 años del golpe de Estado: educación para la democracia”, las cátedras de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, junto a la Radio Universidad de Chile, levantaron en conjunto un ciclo de conversaciones comprometidas con el valor de los derechos humanos, que impulsen la reflexión en torno a la democracia, la igualdad de género y las migraciones. Abierto a toda la comunidad y dirigido a todas las generaciones interesadas en el ejercicio permanente de reconstrucción histórica, el ciclo cuenta de tres foros -los primeros lunes de los meses de junio, julio y agosto- en el que cada Cátedra abordará una temática específica en relación con la dictadura cívico militar y sus efectos en la sociedad chilena actual. Desde una mirada interdisciplinar, el ciclo de conversaciones inició el lunes 5 de junio en dónde se reflexionó de forma intergeneracional respecto al duelo migratorio y el exilio político. Asimismo, este lunes 3 de julio es el turno del segundo foro del ciclo el cual invita a la comunidad a reflexionar sobre el cruce entre democracia y género, resistencia política y feminismo popular en los últimos 50 años, en el mundo académico y del trabajo. Moderados por Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, el segundo foro estará integrado por tres panelistas, entre ellas, la coordinadora académica de la Cátedra de género Amanda Labarca, Roxana Pey; la exsubsecretaria de Educación Superior, académica mapuche e integrante de la misma Cátedra, Verónica Figueroa Huencho; y la Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Karen Palma. Para la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, resulta fundamental relevar el lema escogido por la Casa de Bello: “A 50 años del golpe de Estado, educación para la democracia”, el cual expresa en sus palabras, un compromiso “por una educación para el futuro y una educación bajo el concepto de justicia transicional que se hace responsable de la memoria, justicia y reparación, pero también de encontrar los mecanismos de no repetición”. Asimismo, Pilar Barba remarca la importancia de estas instancias de vinculación que se abren a la sociedad civil, ya que “más allá de la educación, necesitamos conversar y ver cómo se instala un verdadero compromiso de cuidado por la democracia y respeto por los derechos humanos”, enfatiza. En tanto, el director de la Radio Universidad de Chile, Patricio López, valoró la oportunidad de sumarse a la tarea impulsada por la universidad, en relación a promover la educación para la democracia a través del aporte realizado por el medio de comunicación que representa y que define en su línea editorial, el respeto por los derechos humanos. El periodista destacó la posibilidad de trabajar conjuntamente con la Vicerrectoría a través de sus cátedras, las que destacó “hacen una gran contribución, no solamente por el tema que tratan, sino también por la vinculación con la comunidad, la sociedad civil organizada y por esto, nos parece que le da todo el marco a esta actividad en la que además de transmitir por la radio, vamos a poder contar presencialmente con nuestros auditores y auditoras como público en nuestra Sala Master”. De esta forma, la invitación es a participar -o sintonizar- este foro que se desarrollará el lunes 3 de julio, a cargo de la Cátedra Amanda Labarca, en donde se dialogará sobre feminismos populares y resistencia. También, la invitación se extiende para el lunes 7 de agosto, ya que se desarrollará el último foro a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos, la cual abordará como tema la vigencia de los derechos humanos a 50 años de la dictadura en Chile. Reflexiones sobre democracia, feminismo La coordinadora académica de la Cátedra de género Amanda Labarca, Roxana Pey valoró la oportunidad y el espacio que se da para efectuar esta instancia: “Queremos agradecer a la Radio de la Universidad de Chile por esta posibilidad de conversar estos temas bajo la dirección de Patricio López que nos va a acompañar conduciendo este foro”. Además, Pey expresa la importancia de hablar “sobre el proceso que detuvo el golpe de Estado; un proceso en que la sociedad chilena se abría paso hacia la modernidad, hacia la inclusión, hacia el respeto de todas y todos en su ciudadanía”, siendo esto, frenado por la dictadura cívico-militar. Respecto al lema que la Universidad de Chile ha optado para este año, Roxana Pey destacó que esta frase “’Educación para la democracia” es una declaración que significa un enorme compromiso que ha tenido la universidad durante todos estos años. Sin embargo, afirma que “es un compromiso que hay que siempre actualizar y reforzar”. Asimismo, declara que para poder comprometerse con la educación para la democracia, antes “se debe tener un compromiso por los derechos humanos y la memoria, porque es recordando nuestra historia reciente que podemos entender lo que pasa ahora y podemos avanzar hacia una sociedad más justa”. Del mismo modo, y haciendo referencia a la multidisciplinariedad que tendrán las panelistas, Pey destaca la importancia de rescatar y observar la historia desde diversas aristas ya que “no es posible pensar en una sociedad que respete los derechos humanos si no respeta a todas y todos; si no respeta e incluye a los pueblos originarios con toda su cultura; si no respeta a las mujeres y las disidencias sexuales, incluyéndolas y ampliando la participación”. Considerando el negacionismo que se vive hoy, a 50 años del golpe cívico-militar, la coordinadora destacó que el ejercicio de la memoria es más importante que nunca, para avanzar y no repetir los horrores del pasado. “Debemos recordar a las integrantes de la comunidad que fueron violentadas: estudiantas, académicas, funcionarias, y también a tantas trabajadoras y dirigentas sindicales y sociales que fueron reprimidas defendiendo nuestro derecho a una sociedad más justa. Debemos rememorarlas y aprender de esas lecciones”.

