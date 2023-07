d51007f1d4

Internacional La realidad supera a la ficción: descubren cocaína en la Casa Blanca El Servicio Secreto investiga quién y cómo ingresó la droga al lugar más protegido del planeta, vulnerando la tan proclamada “seguridad nacional”. Luis Hernan Schwaner Miércoles 5 de julio 2023 17:10 hrs.

El hecho ocurrió el domingo cuando miembros de la División Uniformada del Servicio Secreto, en una ronda de rutina por el edificio, detectó la cocaína. En primera instancia, el temor a que la sustancia blanca descubierta hubiese podido ser ántrax o alguna otra sustancia tóxica, llevó a los agentes a desalojar todo el complejo aunque luego esto se redujo sólo al sector del hallazgo, en el Ala Oeste. Esta es anexa a la residencia privada presidencial, el Despacho Oval, la sala del gabinete y la sala de prensa, además de despachos y espacios de trabajo de asesores y personal del mandatario. The Washington Post agregó, por su parte, que el hallazgo de la droga ocurrió mientras el presidente Joe Biden y su familia estaban en Camp Davis por el fin de semana. Anthony Guglielmi, portavoz del servicio secreto, confió al diario estadounidense que las investigaciones están en curso y se trata de averiguar cómo llegó esa sustancia al interior del protegido edificio, pero se negó a revelar el lugar preciso del hallazgo, ni dio detalles sobre la cantidad o envoltorio de la cocaína encontrada. “El domingo por la noche, el complejo de la Casa Blanca entró en un cierre preventivo cuando los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto investigaron un artículo desconocido encontrado dentro de un área de trabajo”, afirmó Guglielmi en términos muy generales. Trascendió que de inmediato se llamó al Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia, los que al llegar ordenaron la inmediata evacuación del enorme edificio, aunque rápidamente pudieron determinar que el artículo descubierto no era peligroso. No obstante, éste fue enviado para una evaluación adicional a los laboratorios de la institución. Hechas las pruebas químicas correspondientes el día martes 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos), se determinó finalmente que se trataba de un paquete conteniendo clorhidrato de cocaína. En días posteriores se ha conocido que el paquete con la droga fue encontrado en la biblioteca de la Casa Blanca, en la planta baja del edificio. Lo que ahora se sabe, además, es que se trata de una de las pocas salas que están abiertas a grupos de turistas, los que acceden previa reserva por medio de sus representantes en el Capitolio o de las embajadas acreditadas en Washington. Pero la biblioteca no forma parte de las instalaciones donde vive o trabaja el presidente. El Servicio Secreto tiene un registro detallado de todas las personas que entran o salen del recinto y grabaciones en video captadas por las cámaras de seguridad, todo lo que -se espera- permitirá identificar con facilidad a quienes tuvieron acceso a esa sala en las horas previas al hallazgo. Sin embargo, desde los sectores republicanos ya han surgido las críticas oportunistas al presidente Biden por este hallazgo. “Nunca hallaron cocaína en la Casa Blanca cuando allí vivía Trump”, dijo Jim Banks, representante derechista por Indiana en la red social Twitter. “Los Biden no son dignos de vivir en la Casa Blanca”, espetó, pese a que el Servicio Secreto no tiene pruebas -no hasta ahora, al menos- de que la droga estuviese relacionada con los residentes del complejo presidencial o con sus allegados. No obstante, el viernes 30 de junio recién pasado visitaron al presidente en la Casa Blanca su hijo mayor, Hunter, acompañado por su esposa Melissa y dos de los nietos de Biden, Finnegan y Beau. Blanco de continuos ataques por parte de los republicanos por sus negocios en el extranjero, sus problemas con el fisco y su adicción a las drogas, Hunter Biden ha reconocido en un libro que sí hubo una etapa en su vida en la que fue drogadicto, pero afirma estar recuperado completamente de esa adicción. No obstante, recientemente se declaró culpable de falsedad en la declaración de la renta y por la tenencia ilegal de un arma. Por ahora, las redes sociales se han preocupado del caso y, en tanto éste se investiga y resuelve, ya circulan por el mundo los distintos memes, dos de los cuales conllevan una indisimulada ironía. El primero de ellos dice relación con la fecha (4 de julio) en que se dictaminó que el paquete hallado en la sede de gobierno era cocaína, afirmando que fue encontrada precisamente en el “Día de la In-Dependencia”. Otro mencionable afirma que la sede ejecutiva estadounidense ahora, irónicamente, ha hecho por fin honor a su nombre: la Casa “Blanca”…

