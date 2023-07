99123cab84

4a6e83d542

Economía Nacional Diputada Ossandón (RN): “El Gobierno tiene clarísimo que probablemente la reforma de pensiones va a pasar por la Cámara pero puede dormir el sueño de los justos en el Senado” La parlamentaria se refirió a la contrapropuesta presentada por su partido que plantea, entre otras medidas, subir pensiones vía PGU con incentivos por año cotizado. Esto ad portas del inicio de la votación en particular de la reforma del Gobierno. Bárbara Paillal Sábado 8 de julio 2023 9:23 hrs.

Compartir en

Suma urgencia le otorgó el Ejecutivo al proyecto de reforma previsional que comenzará a votarse desde este próximo martes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es en este escenario que Renovación Nacional puso sobre la mesa su propia propuesta de reforma al sistema de pensiones de nuestro país. El borrador planteó diferencias significativas con la postura del Gobierno como que el 6% de cotización vaya íntegramente a cuentas individuales de capitalización y que se fortalezcan las pensiones de los actuales pensionados vía PGU según años cotizados. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Trabajo de la cámara baja, Ximena Ossandón, abordó detalladamente los alcances del borrador presentado por su partido y se refirió a los próximas negociaciones en torno a la propuesta del gobierno. La propuesta dice que el foco en el pilar solidario está en en los pensionados actuales y el pilar contributivo en mujeres y clase media pero ¿cuál es la ayuda específica para cada sector? En la clase media ¿cuál es la gran ayuda? Es que el 6% vaya entero a sus cuentas individuales, eso renta muchísimo más que cuentas nocionales y eso está comprobado. Lo que pasa que al Gobierno no le gusta porque en el fondo quiere meter todo eso con la solidaridad, nosotros decimos ‘no’, las personas no tienen por qué estar haciendo la solidaridad. La solidaridad se debe hacer con impuestos de todos los chilenos. En el caso de las mujeres, nosotros lo que proponemos es que del 6% de cotización de los hombres, se saque un 10% y eso se reparta en todas las mujeres que cotizaron ese mes. Es decir, los hombres van a cotizar en el fondo un 5,4 real porque se le va a sacar su 10% y las mujeres van a recibir en su cuenta individual un 6,6. Pero eso, es una propuesta que también específica en nuestro proyecto que es decreciente porque se supone que van a haber muchas otras medidas para igualar los sueldos de las mujeres y de los hombres, entonces, no puedes estar de por vida con una legislación que de alguna forma termina produciendo una, no sé si es la palabra, una inequidad, una injusticia. Es decir, mujer y clase media lo estamos haciendo a través de las cotizaciones en las cuentas individuales, y el tema de la PGU se está encargando de las personas que están hoy día con unas pensiones que son bajas y con las personas del pilar no contributivo. La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a esta contrapuesta, pero dijo que le preocupa que la pensión se suba vía PGU según años cotizados… Nuestra reforma propone cuatro distintas modalidades y la primera es a la que se está refiriendo la ministra. Ahora, nosotros sentimos que uno tiene que premiar para que realmente exista un incentivo a las personas a cotizar y que lo vean en forma concreta, independiente que haya sido por una renta baja. Consideramos que pasado los 10 años de cotizaciones deberían tener un estímulo y un premio, nosotros calculamos que una persona que cotizó 30 años aproximadamente podría tener una PGU, rápidamente, de unos 300 mil pesos. Es extraño que a ellos no les guste porque la ministra siempre (Jara) nos dijo que quería conversar con nosotros en la medida que le demostraremos cómo podíamos aumentar automáticamente las pensiones -de los pensionados actuales- y la propuesta que estamos haciendo, que tenemos cuatro formas distintas, hace lo que ella nos pidió encarecidamente. Porque, claro, la ministra se refería a que hay muy pocas personas que llegan a cotizar 30 años o más en el país, entonces costaría alcanzar esos 300 mil pesos. Pero también tenemos una segunda propuesta, que la ministra parece no se refiere. Nosotros decimos que podemos aumentar también 0,2 UF por año cotizado, entonces en la segunda propuesta que nosotros ponemos, justamente para entrar en diálogo y discusión con el Gobierno, sería 0,2 UF por año cotizado más la PGU que la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) le asigne. También tenemos una tercera propuesta que es en el fondo la suma de la propuesta uno más la número dos y tenemos una cuarta que es en el fondo es la PGU actual y está PGU incrementada por año cotizado desde el año uno también y con eso también llegaríamos en diez años a 300 mil pesos, y ahí aumentaría bastante el universo. Renovación Nacional se preocupó de poner varios escenarios, cosa que podamos discutir, y no solo uno para que no fuera de alguna forma destruído. ¿Cree que está propuesta puede seguir los pasos de la reforma tributaria? El tema está en que la reforma tributaria es una reforma que hoy día está en una situación tremendamente compleja por la situación que el país está viviendo, el nivel de desencanto de la ciudadanía es brutal con todo este tema de los convenios, y creo por lo que estoy sintiendo, el Gobierno va a terminar tratando de hacer un pacto tributario para presentarlo el próximo año y no ahora como era lo que ellos querían. En cambio, una reforma de pensiones tiene que estar tan bien hecha porque es una reforma que va a perdurar muchísimos años, con decirte un dato: en Chile todavía estamos pagando la deuda que se generó con el último cambio de reforma de pensiones, creo que hasta el 2035 más o menos se va a seguir pagando. Entonces, si pueden ser un poco complementarias en el tema de la PGU porque lo que nosotros queremos es que la PGU se financie con el impuesto de todos los chilenos. Por eso, nosotros pedimos separar PGU del resto de la reforma de pensiones, pero el resto nos parece que no puede ser que las personas que cotizan normalmente, ordenadamente, mensualmente, sean quienes van a realizar la solidaridad con las personas que por distintos motivos no han cotizado en la vida. ¿Cómo ve esta próxima votación en particular? Entendiendo que son temas que todavía no llegan a discutir, por ejemplo, el 6% de cotización. Son las cosas que son más espejos, por ejemplo, quieren partir con el decreto (DL) 3.500 porque siempre se dijo que se iba a derogar, pero personas que realmente estudiaron la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno se dieron cuenta que básicamente se deroga pero se vuelve a copiar casi en su totalidad, entonces es un tema bastante ideológico en el fondo decirle a un grupo “mire, terminamos con el sistema de AFP” como si termináramos. Bueno, es una votación que tiene que ser bien hecha y ¿por qué tiene que ser bien hecha? Porque en general existe un apoyo transversal a que realmente necesitamos cambiar el sistema de pensiones por algo que sea realmente más eficiente y que las personas tengan realmente mejores pensiones, pero no sacamos nada con hacer un tercer intento, igual a los otros dos anteriores que no tuvieron amplias mayorías, y cuando no tienen amplias mayorías queda trabado en la Cámara que sigue y el Gobierno tiene clarísimo que probablemente la reforma de pensiones va a pasar por la Cámara de Diputados pero puede dormir el sueño de los justos en el Senado. También no podemos dejar de lado que estamos a punto de enfrentar una votación de una nueva Constitución que al parecer, en esto de los temas populares, el primero que llegó a entrar y el que ha tenido más fuerza ha sido justamente el “Con mi Plata No” que hace referencia directa al tema de las pensiones, entonces no podemos obviar lo que la ciudadanía también nos está diciendo. Pensando en esta discusión del 6% de cotización ¿hasta cuánto Renovación Nacional está dispuesto a ceder en las negociaciones? Mira, nosotros tenemos varias propuestas y estamos absolutamente dispuestos a conversar sobre la industria y sobre muchas cosas. El 6% en el fondo nosotros queremos que la mayoría vaya a la capitalización individual y podríamos ver cómo hacer una solidaridad intrageneracional con un porcentaje que podría llegar, pero eso yo no lo puedo comprometer, pero en algún minuto podría haber sido un 1% o un 2% porque entendamos que con la reforma de Piñera era tres y tres (de solidaridad y capitalización individual) pero porque no existía la PGU, entonces hoy día el escenario es muy distinto. Es lo que yo puedo decir, pero nosotros no hemos conversado ni sociabilizado esto ni con la UDI, ni con Evópoli, ni con Republicanos, ni con mucha gente de la ex Democracia Cristiana y también del PDG que están muy inquietos porque no quieren este cuento de las cuentas nocionales y, si bien hoy día no se llaman cuentas nocionales, lo que el gobierno nos presentó ese 4-2, es 2% para capitalización individual y 4% para esas cuentas personales que al final son cuentas nocionales también. La pregunta es ¿y por qué no lo hacemos al revés? Un 4% para capitalización individual y un 2% para solidaridad intrageneracional. No puedes estar de alguna forma hipotecando el futuro de la juventud que está recién empezando a cotizar con unas cuentas que nadie sabe bien las rentabilidades, que no saben si el día de mañana un gobierno tiene una necesidad y las puede tomar. En este escenadio, ¿usted cree que se pueda ceder? Lo que nosotros no vamos a ceder es que ese 2% vaya a cuentas nocionales o como quieran llamarlas, nosotros lo que vamos a hacer es que con ese 2% se va a ir a solidaridad probablemente intrageneracional para las personas que sí están cotizando y todo el resto se hace cargo la PGU con impuestos generales de la república. Por último, respecto a este debate en torno a la edad de jubilación ¿cuál es su opinión al respecto? Ese es un tema muy complejo, que nosotros tampoco lo tenemos resuelto, sobre todo en el caso de las mujeres que jubilamos antes y vivimos más, y además tenemos lagunas y sueldos más bajos. Pero esa tabla hay que discutirla con mucha sensatez y con mucho sentido solidario, no tenemos respuesta y son las cosas que tenemos que conversar, y además que nadie se ha atrevido a tocar muy bien también. Es un tema muy sensible, hemos visto lo que ha pasado en Francia cuando se trató de aumentar la edad de jubilación. Es complejo y ahí yo no te podría decir cuál es la opinión exacta de nuestro bloque ni del Gobierno tampoco, pero efectivamente hemos notado que existe mucho temor de tocar este tema en la reforma.

Suma urgencia le otorgó el Ejecutivo al proyecto de reforma previsional que comenzará a votarse desde este próximo martes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es en este escenario que Renovación Nacional puso sobre la mesa su propia propuesta de reforma al sistema de pensiones de nuestro país. El borrador planteó diferencias significativas con la postura del Gobierno como que el 6% de cotización vaya íntegramente a cuentas individuales de capitalización y que se fortalezcan las pensiones de los actuales pensionados vía PGU según años cotizados. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Trabajo de la cámara baja, Ximena Ossandón, abordó detalladamente los alcances del borrador presentado por su partido y se refirió a los próximas negociaciones en torno a la propuesta del gobierno. La propuesta dice que el foco en el pilar solidario está en en los pensionados actuales y el pilar contributivo en mujeres y clase media pero ¿cuál es la ayuda específica para cada sector? En la clase media ¿cuál es la gran ayuda? Es que el 6% vaya entero a sus cuentas individuales, eso renta muchísimo más que cuentas nocionales y eso está comprobado. Lo que pasa que al Gobierno no le gusta porque en el fondo quiere meter todo eso con la solidaridad, nosotros decimos ‘no’, las personas no tienen por qué estar haciendo la solidaridad. La solidaridad se debe hacer con impuestos de todos los chilenos. En el caso de las mujeres, nosotros lo que proponemos es que del 6% de cotización de los hombres, se saque un 10% y eso se reparta en todas las mujeres que cotizaron ese mes. Es decir, los hombres van a cotizar en el fondo un 5,4 real porque se le va a sacar su 10% y las mujeres van a recibir en su cuenta individual un 6,6. Pero eso, es una propuesta que también específica en nuestro proyecto que es decreciente porque se supone que van a haber muchas otras medidas para igualar los sueldos de las mujeres y de los hombres, entonces, no puedes estar de por vida con una legislación que de alguna forma termina produciendo una, no sé si es la palabra, una inequidad, una injusticia. Es decir, mujer y clase media lo estamos haciendo a través de las cotizaciones en las cuentas individuales, y el tema de la PGU se está encargando de las personas que están hoy día con unas pensiones que son bajas y con las personas del pilar no contributivo. La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a esta contrapuesta, pero dijo que le preocupa que la pensión se suba vía PGU según años cotizados… Nuestra reforma propone cuatro distintas modalidades y la primera es a la que se está refiriendo la ministra. Ahora, nosotros sentimos que uno tiene que premiar para que realmente exista un incentivo a las personas a cotizar y que lo vean en forma concreta, independiente que haya sido por una renta baja. Consideramos que pasado los 10 años de cotizaciones deberían tener un estímulo y un premio, nosotros calculamos que una persona que cotizó 30 años aproximadamente podría tener una PGU, rápidamente, de unos 300 mil pesos. Es extraño que a ellos no les guste porque la ministra siempre (Jara) nos dijo que quería conversar con nosotros en la medida que le demostraremos cómo podíamos aumentar automáticamente las pensiones -de los pensionados actuales- y la propuesta que estamos haciendo, que tenemos cuatro formas distintas, hace lo que ella nos pidió encarecidamente. Porque, claro, la ministra se refería a que hay muy pocas personas que llegan a cotizar 30 años o más en el país, entonces costaría alcanzar esos 300 mil pesos. Pero también tenemos una segunda propuesta, que la ministra parece no se refiere. Nosotros decimos que podemos aumentar también 0,2 UF por año cotizado, entonces en la segunda propuesta que nosotros ponemos, justamente para entrar en diálogo y discusión con el Gobierno, sería 0,2 UF por año cotizado más la PGU que la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) le asigne. También tenemos una tercera propuesta que es en el fondo la suma de la propuesta uno más la número dos y tenemos una cuarta que es en el fondo es la PGU actual y está PGU incrementada por año cotizado desde el año uno también y con eso también llegaríamos en diez años a 300 mil pesos, y ahí aumentaría bastante el universo. Renovación Nacional se preocupó de poner varios escenarios, cosa que podamos discutir, y no solo uno para que no fuera de alguna forma destruído. ¿Cree que está propuesta puede seguir los pasos de la reforma tributaria? El tema está en que la reforma tributaria es una reforma que hoy día está en una situación tremendamente compleja por la situación que el país está viviendo, el nivel de desencanto de la ciudadanía es brutal con todo este tema de los convenios, y creo por lo que estoy sintiendo, el Gobierno va a terminar tratando de hacer un pacto tributario para presentarlo el próximo año y no ahora como era lo que ellos querían. En cambio, una reforma de pensiones tiene que estar tan bien hecha porque es una reforma que va a perdurar muchísimos años, con decirte un dato: en Chile todavía estamos pagando la deuda que se generó con el último cambio de reforma de pensiones, creo que hasta el 2035 más o menos se va a seguir pagando. Entonces, si pueden ser un poco complementarias en el tema de la PGU porque lo que nosotros queremos es que la PGU se financie con el impuesto de todos los chilenos. Por eso, nosotros pedimos separar PGU del resto de la reforma de pensiones, pero el resto nos parece que no puede ser que las personas que cotizan normalmente, ordenadamente, mensualmente, sean quienes van a realizar la solidaridad con las personas que por distintos motivos no han cotizado en la vida. ¿Cómo ve esta próxima votación en particular? Entendiendo que son temas que todavía no llegan a discutir, por ejemplo, el 6% de cotización. Son las cosas que son más espejos, por ejemplo, quieren partir con el decreto (DL) 3.500 porque siempre se dijo que se iba a derogar, pero personas que realmente estudiaron la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno se dieron cuenta que básicamente se deroga pero se vuelve a copiar casi en su totalidad, entonces es un tema bastante ideológico en el fondo decirle a un grupo “mire, terminamos con el sistema de AFP” como si termináramos. Bueno, es una votación que tiene que ser bien hecha y ¿por qué tiene que ser bien hecha? Porque en general existe un apoyo transversal a que realmente necesitamos cambiar el sistema de pensiones por algo que sea realmente más eficiente y que las personas tengan realmente mejores pensiones, pero no sacamos nada con hacer un tercer intento, igual a los otros dos anteriores que no tuvieron amplias mayorías, y cuando no tienen amplias mayorías queda trabado en la Cámara que sigue y el Gobierno tiene clarísimo que probablemente la reforma de pensiones va a pasar por la Cámara de Diputados pero puede dormir el sueño de los justos en el Senado. También no podemos dejar de lado que estamos a punto de enfrentar una votación de una nueva Constitución que al parecer, en esto de los temas populares, el primero que llegó a entrar y el que ha tenido más fuerza ha sido justamente el “Con mi Plata No” que hace referencia directa al tema de las pensiones, entonces no podemos obviar lo que la ciudadanía también nos está diciendo. Pensando en esta discusión del 6% de cotización ¿hasta cuánto Renovación Nacional está dispuesto a ceder en las negociaciones? Mira, nosotros tenemos varias propuestas y estamos absolutamente dispuestos a conversar sobre la industria y sobre muchas cosas. El 6% en el fondo nosotros queremos que la mayoría vaya a la capitalización individual y podríamos ver cómo hacer una solidaridad intrageneracional con un porcentaje que podría llegar, pero eso yo no lo puedo comprometer, pero en algún minuto podría haber sido un 1% o un 2% porque entendamos que con la reforma de Piñera era tres y tres (de solidaridad y capitalización individual) pero porque no existía la PGU, entonces hoy día el escenario es muy distinto. Es lo que yo puedo decir, pero nosotros no hemos conversado ni sociabilizado esto ni con la UDI, ni con Evópoli, ni con Republicanos, ni con mucha gente de la ex Democracia Cristiana y también del PDG que están muy inquietos porque no quieren este cuento de las cuentas nocionales y, si bien hoy día no se llaman cuentas nocionales, lo que el gobierno nos presentó ese 4-2, es 2% para capitalización individual y 4% para esas cuentas personales que al final son cuentas nocionales también. La pregunta es ¿y por qué no lo hacemos al revés? Un 4% para capitalización individual y un 2% para solidaridad intrageneracional. No puedes estar de alguna forma hipotecando el futuro de la juventud que está recién empezando a cotizar con unas cuentas que nadie sabe bien las rentabilidades, que no saben si el día de mañana un gobierno tiene una necesidad y las puede tomar. En este escenadio, ¿usted cree que se pueda ceder? Lo que nosotros no vamos a ceder es que ese 2% vaya a cuentas nocionales o como quieran llamarlas, nosotros lo que vamos a hacer es que con ese 2% se va a ir a solidaridad probablemente intrageneracional para las personas que sí están cotizando y todo el resto se hace cargo la PGU con impuestos generales de la república. Por último, respecto a este debate en torno a la edad de jubilación ¿cuál es su opinión al respecto? Ese es un tema muy complejo, que nosotros tampoco lo tenemos resuelto, sobre todo en el caso de las mujeres que jubilamos antes y vivimos más, y además tenemos lagunas y sueldos más bajos. Pero esa tabla hay que discutirla con mucha sensatez y con mucho sentido solidario, no tenemos respuesta y son las cosas que tenemos que conversar, y además que nadie se ha atrevido a tocar muy bien también. Es un tema muy sensible, hemos visto lo que ha pasado en Francia cuando se trató de aumentar la edad de jubilación. Es complejo y ahí yo no te podría decir cuál es la opinión exacta de nuestro bloque ni del Gobierno tampoco, pero efectivamente hemos notado que existe mucho temor de tocar este tema en la reforma.