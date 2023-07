44f13ab460

Economía Nacional Política Comisión del Trabajo de Cámara retomó la discusión de la reforma de pensiones y fijó un cronograma para la votación en particular Con críticas de la oposición, la instancia comenzará el próximo martes a votar el proyecto pese a que la iniciativa contaba con suma urgencia. En tanto, Renovación Nacional se comprometió a entregar este miércoles una contrapropuesta. Osciel Moya Plaza Martes 4 de julio 2023 22:09 hrs.

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó la discusión por la reforma de pensiones y definió un cronograma para comenzar el martes de la próxima semana con el debate y la votación del proyecto que incluye 14 temas contemplados en la iniciativa del Ejecutivo. La comisión, que contó con la presencia de los ministros de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo, Jeannttte Jara, fue citada para discutir y votar en particular el proyecto lo que generó un fuerte debate porque la derecha cuestionó la convocatoria. No obstante, ante la solicitud de Renovación Nacional el Ejecutivo dio una señal política a la espera de la contrapropuesta que presentaría este miércoles la colectividad. En el inicio del debate, los parlamentarios de la oposición argumentaron que no estaba claro qué era lo que tenía que votar en circunstancias en que hace 8 meses se encuentra en tramitación el proyecto que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones. El presidente de la instancia, diputado Juan Santana, expresó la voluntad de dar inicio a la discusión en particular del trámite con suma urgencia porque “si no se hubiera hecho esta convocatoria, ningún acuerdo, ningún diálogo, que estuvo ausente durante más 8 meses desde que se presentó la reforma, se hubiese podido avanzar”. En esa línea, destacó la disposición de discutir porque no hay ninguna fuerza política que pueda sacar adelante un proyecto en esos términos y por ello, se necesita un acuerdo transversal. Por ello, propuso un cronograma para iniciar la votación que incluye los pilares más robustos del contenido del proyecto. Esto significa que los temas que son más dilatorios, se va a destinar una jornada especial para incluir a los expertos que cada sector pueda llevar, dividido en dos jornadas. Durante la mañana se realizarán las audiencias y en la tarde se procederá con la votación. Santana afirmó que existen normas que serán de fácil despacho por lo que no requerirán mayor discusión. Por su parte, el diputado jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló que era una contracción llamar a votar sin acuerdo con la oposición. “Todos queremos que la reforma se apruebe, pero una buena reforma. Además, aquí se quiere eludir la opinión generalizada de los chilenos. Aquí se quiere hacer una reforma que no comparten la mayoría (…) el 80 por ciento para arriba quiere capitalización individual, quiere su plata, respetemos eso. Llamo al gobierno a que tome una decisión. Si quieren conversar, no podemos votar el martes a mata caballo. Si quieren votar, no hay problemas y cada uno resuelve”, dijo el legislador. Ante los cuestionamientos de la oposición, la ministra del Trabajo, Jeannetta Jara, afirmó que hay que ser claros ante la ciudadanía y si algunos quieren que el 6 por ciento vaya a las AFP “las pensiones no van a subir para los actuales jubilados, ni para las futuras generaciones. Creo que hay que ser súper claros y transparentes porque sino es decir cosas que tiene consecuencias distintas de la realidad”. Además, destacó que en ese debate estén presente los jubilados porque en todas las discusiones anteriores “la industria (de las AFP) siempre ha participado, las compañias de seguro, todos los intereses económicos, pero los pensionados pocas veces. Y de verdad (…) esto no es una estadística, de una mediana o de un promedio, se trata de cómo llega la gente a fin de mes, cuando llega y cuando no. Entonces hagámonos cargo”. En tanto, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, destacó que se haya fijado un cronograma claro de trabajo para votar la iniciativa y valoró que RN haya manifestado su disposición a llegar a un acuerdo. En esa línea también se pronunció el diputado DC, Alberto Undurrada, quien destacó el cronograma para iniciar la discusión y votación con el fin de lograr los acuerdos que se requieren y hacer viable la reforma para mejorar las pensiones. Previo al inicio de la sesión, se conoció por distintos medios de prensa un borrador con una contrapropuesta de Renovación Nacional que tiene su foco “en el pilar solidario, los pensionados actuales, y en el pilar contributivo, las mujeres y la clase media, respetando así los principios de la seguridad social, donde las contribuciones se destinan a prestaciones contributivas y los beneficios no contributivos se pagan con el erario público”. Desde la oposición señalaron que la “propuesta fortalece el principio de solidaridad, tanto en el pilar solidario como contributivo, tiene siempre en miras el principio de sostenibilidad, con la finalidad de entregar prestaciones que sean permanentes en el tiempo, y el principio de afectación en que las contribuciones se destinan a pagar las prestaciones del sistema de pensiones y no otras”. Foto de Portada: Agencia ATON

