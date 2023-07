db1f70e8d4

Cultura Benjamín Walker y su próximo álbum: “Es la puerta de entrada a una nueva etapa en mi vida” "No hace falta saber" es el nombre de su último sencillo en colaboración con el salsero nicaragüense, Luis Enrique. Según le comentó a nuestro medio éste "es un adelanto de su próximo disco", que contará con la producción de Francisco Victoria. Joana Carvalho Domingo 9 de julio 2023 9:51 hrs.

“Para ser feliz no hace falta saber lo que te espera”, es parte del coro e idea fuerza del nuevo sencillo del cantautor nacional Benjamín Walker. Después de una exitosa gira por Europa en la que no solo puso a prueba sus nuevas canciones, sino que también fue una oportunidad para conectar con audiencias extranjeras y compartir con diferentes colegas de la industria, el compositor de “Querernos bien” lanzó un nuevo sencillo en colaboración con el salsero nicaragüense Luis Enrique y con la producción de Juanito el Cantor. Quienes han seguido la trayectoria de Walker desde sus inicios podrían decir que “No hace falta saber” dialoga mucho más con el Benjamín de “Felicidad”, que con el Benjamín que en el último tiempo nos ha regalado y se ha posicionado con canciones más poperas o movidas. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Benjamín Walker, reconoció que en este nuevo sencillo “se dio la libertad de vestir la canción con sonoridades abiertamente folclóricas”. “Lo cierto es que la influencia del folclor latinoamericano, que es básicamente la música con la que me formé desde muy chico, siempre está presente en mis canciones”, afirmó. Es cierto que singles como “Quiero verte hoy ” y “Quería olvidarte”, en colaboración con Vanessa Zamora y Fármacos respectivamente, son parte de un repertorio digno de escenarios como el Lollapalooza, en el cual el compositor estuvo presente en febrero de este año marcando un nuevo hito en su carrera. No obstante, nunca ha olvidado la música de raíz que le dio el puntapié inicial para empezar su trayectoria como artista. Y eso está presente en canciones de su último disco -Libro abierto-, en temas como “Por ti no más” y “Días que no lloro”, éste último junto a la destacada cantautora mexicana, Silvana Estrada. “En mi siempre convergen las herramientas sonoras que vienen de lo latinoamericano, de lo criollo, de lo maderozo, con formas de canción y de producción más bien modernas que vienen mucho del pop. Nunca he sentido miedo de saltar entre el pop y el folclor. Me siento muy tranquilo cruzando de una vereda a otra una y otra vez”, aseguró. ¿Qué podemos esperar del nuevo disco de Benjamín Walker? “Es la puerta de entrada a una nueva etapa en mi vida”, confesó el cantautor. En este segundo semestre toda la experiencia recogida en Europa, pero también en distintas presentaciones que tuvo en Argentina y en su país de origen -incluidos dos conciertos en la Sala Master de Radio Universidad de Chile-, la verterá en el estudio de grabación para componer y producir su siguiente álbum. De esa manera, el músico adelantó que el sencillo junto a Luis Enrique es la primera pincelada de un trabajo discográfico más grande, en el que estará colaborando con muchos otros artistas. Incluso, reconoció que hasta el momento “es el disco en el que más he co-escrito con más gente”. “Es un primer adelanto del próximo disco de una manera muy particular, porque no estaba en la terna de las primeras canciones que pensaba entrar a producir como parte del nuevo álbum”, reconoció. Sin embargo, la canción “No hace falta saber” tuvo sus propios planes. Walker señaló que tanto su temática, sonoridad y los recursos que se usaron en la canción, evolucionaron orgánicamente. “Conversa mucho con el trabajo que estoy haciendo junto a Francisco Victoria de cara al próximo disco y nos pareció muy pertinente sumarla como parte del relato de lo que se viene”, expuso. El quinto álbum -como solista- de Benjamín Walker nos traerá una variedad de sonoridades propias de alguien que no tiene miedo de ligar el pop con el folclor latinoamericano, sino que también será un disco en que, según sus propias palabras, “logro estar más conectado que nunca con lo que soy”. “Llevo dos meses viviendo en México y más allá del tema de la industria y mi trabajo como músico, a uno lo transforma mucho como persona entenderse y verse a uno mismo en un contexto ajeno, ver como uno se comporta en eso y como van saliendo cosas de ti y como te vas conociendo a ti mismo. El disco me encuentra en ese proceso”, confesó. Así, manifestó que “lo que va a diferenciar este disco del resto es que me permito ser más directo que nunca, menos eufemismo, menos embellecimiento de los versos, más ser directo, más ir al grano, más hablar en primera persona y no en tercera”. El nuevo trabajo discográfico de Walker será lanzado oficialmente durante su show en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en Ciudad de México, el 9 de noviembre. Además de otras fechas planificadas en Colombia y Argentina, el cantautor regresará a Chile para ofrecer dos conciertos: el 5 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes y el 14 de diciembre, en el Teatro Biobío en Concepción.

