Nacional Diego Ibáñez por Caso Convenios: “No se pueden poner las manos al fuego por nadie” "No vamos a dejar que unos pocos manchen nuestro proyecto político colectivo que recién está naciendo, que sigue creciendo y que tiene futuro", agregó el timonel de Convergencia Social. Diario Uchile Domingo 9 de julio 2023 10:53 hrs.

Diego Ibáñez, diputado y timonel de Convergencia Social, partido del Presidente Gabriel Boric, aseguró que lograrán sortear la crisis provocada por la fundación Democracia Viva, que involucran a militantes de Revolución Democrática, la principal colectividad del Frente Amplio. Sin embargo, recalcó que “no se pueden poner las manos al fuego por nadie en estos casos”. En entrevista con La Tercera, Ibáñez expresó que “no vamos a dejar que unos pocos manchen nuestro proyecto político colectivo que recién está naciendo, que sigue creciendo y que tiene futuro. Por eso mismo, debemos ser los primeros en ser implacables frente a la persecución de estas malas prácticas. Cuando se trata de nosotros, debemos ser mucho más radicales en combatir estas malas prácticas”. “Y ojo, que no nos importa este problema porque seamos ‘moralmente superiores’, porque eso no es así, sino que porque queremos construir un referente político para la gente que se parte el lomo trabajando y ganando el mínimo, que ve por la televisión a un (Daniel) Andrade que se adjudicó millones sin ningún mérito. Eso transmite políticamente que habitar el poder solo sirve para enriquecerse, y así se destruye cualquier confianza con el futuro, y soy muy consciente del daño que para las instituciones públicas provoca este caso”, añadió. También aseveró que “el Frente Amplio, desde su origen en los movimientos sociales, siempre ha sorteado distintas dificultades. Creo que esta es una situación en el contexto de ser gobierno que vamos a poder sortear. Yo tengo la confianza en nuestra militancia, en nuestro partido, en nuestros órganos internos. No vamos a repetir malas prácticas ni vamos a hacer defensas corporativas de quienes han cometido errores y eventuales delitos”. En el caso de Convergencia Social, agregó, “nosotros no hemos encontrado ninguna anormalidad. Por cierto, hemos estado velando día tras día para que las situaciones no ocurran y, como dijo el Presidente Boric, aquí no se pueden poner las manos al fuego por nadie en estos casos”.

