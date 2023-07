99123cab84

Nacional Ministro Montes dijo que “no puedo descartar” nuevos casos de convenios con fundaciones En su visita a la Región de Coquimbo, el secretario de Estado insistió en sus críticas al sistema de convenios y reiteró la posición del Gobierno para que “haya total claridad y transparencia”. Diario UChile Sábado 8 de julio 2023 14:52 hrs.

“Si descarto o no que haya otros hechos ligados a fundaciones en general en la organización del Estado, no puedo descartarlos. Espero que no lo haya, espero que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos como para decirlo”. De esta manera respondió el ministro de Vivienda, Carlos Montes, las consultas sobre posibles nuevos casos por convenios de fundaciones con la cartera que dirige. Este sábado, el secretario de Estado se trasladó hasta la Cuarta Región donde participó en la ceremonia de inicio de obras de proyectos inmobiliarios en las comunas de Ovalle, Coquimbo y La Serena. Ante las nuevas denuncias que se han tomado la agenda política, Montes reiteró la posición del Gobierno en la materia respecto de entregar todos los antecedentes a la Fiscalía para que “haya total claridad y transparencia, como nos ha planteado el Presidente de la República”. En ese sentido, insistió en sus críticas al sistema de convenios. “Sabemos que en el marco de los convenios tienen muchos defectos, del año 2015 se hizo la norma, en 2019 se hizo el primer proyecto y se mantuvo un sistema que creemos que hay que cambiarlo porque tiene muchos defectos para seleccionar las empresas, para establecer los costos, para rendiciones, etc.”, precisó. Por otro lado, sobre la renuncia del seremi del Maule, Rodrigo Hernández, Montes afirmó que “es muy importante que plantee todos estos antecedentes en el proceso que va a ser convocado por el Ministerio Público”, porque “no basta con lo que él diga”. En esa línea, el ministró recalcó que “quiero ser bien claro, nosotros mandamos una comisión a investigar los hechos. Descubrimos ahí que él había ejercido mal su declaración de inhabilidad como seremi porque había trabajado antes en la empresa beneficiada. Es por eso que se inició una investigación sumaria y se le suspendió del cargo”. Montes agregó que “a pesar de lo que habíamos consultado, lo que le habíamos planteado, si hay otro elemento, nos dijo que no. Bueno, él lo que hace en esta carta, es decir que se equivocó, pero en definitiva, él autorizó a una institución que es parte de Urbanismo Social, la autorizó para poder reanudar funciones dentro de la región, teniendo inhabilidad para hacerlo, y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo y, a su vez, se entregaron todos los antecedentes a la institución en que corresponden. Vamos a ver lo que dice en las instituciones, en definitiva, no basta con lo que él diga”. Recordemos que Hernández reconoció una “falla administrativa” al firmar un convenio sin percatarse del vínculo con la fundación donde trabajó. “El 24 de noviembre de 2022, firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la fundación en la que trabajé; entidad que, por cierto, cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materias de vivienda y urbanismo”, dice el comunicado del ahora exseremi de vivienda.

