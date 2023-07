8f80b99ea1

Nacional Política Sin el Senador Latorre: oficialismo se reúne para coordinar acciones por Caso Convenios Desde el oficialismo señalaron que el parlamentario sigue siendo un interlocutor válido mientras su partido lo estime. Además, la presidenta del PPD calificó de una fijación "casi patológica" insistir en la renuncia del ministro Jackson. Bárbara Paillal Lunes 10 de julio 2023 15:59 hrs.

Con la ausencia del Senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se desarrolló durante esta jornada la reunión de la alianza de Gobierno en la sede del Partido Socialista y el Comité Político ampliado en el Palacio de La Moneda. La instancia era clave para el oficialismo pues era momento de realizar un análisis de la última semana política y coordinar las acciones luego de días críticos en cuanto a los nuevos antecedentes que han aparecido por el Caso Convenios. Por otro lado, era crucial para mostrar el estado de las relaciones entre el oficialismo y Revolución Democrática. Sin embargo, el Senador Latorre no llegó a estas reuniones, pues según autoridades, alegó una incompatibilidad de agenda por sus labores parlamentarias. En su lugar sí asistió una representante de la mesa directiva de RD quién dio cuenta de los puntos en los que se encuentran trabajando dentro del partido. El presidente de Comunes, Marco Velarde, se refirió a esta ausencia señalando que “entiendo que Juan tenía compromisos y eso es lo que dijo la semana pasada que no podía asistir y vino alguien de su directiva. Pero esto lo hemos venido conversando, no es algo que le hemos ido sacando el poto a la jeringa a este tema, por muy difícil que sea. Solo el diálogo político entre los distintos partidos va a ir solucionando las distintas diferencias que hayamos tenido”. El timonel señaló que la directiva de Revolución Democrática hasta el momento ha sido “sincera” con los antecedentes que ha tenido y pidió dejar “que las instituciones funcionen, el juicio político no puede ser más fuerte que el juicio que tiene que dar la justicia“. Por su parte, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, indicó que el senador Latorre sigue siendo un interlocutor válido “mientras su partido estime que él siga siendo el presidente de la colectividad“, descartando así alguna molestia con RD. En la misma línea, también se abordó en la instancia las solicitudes levantadas desde la oposición y la interna del mismo Partido Socialista donde, por ejemplo, el senador Fidel Espinoza ha pedido dar un paso atrás tanto al senador Latorre como al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La presidenta del PPD puntualizó que desde el oficialismo no están de acuerdo ni tampoco se van a hacer cargo de las solicitudes de renuncia y calificó dichas peticiones como una “fijación” en contra del titular de Desarrollo Social. “Creo que esto de andar pidiendo cabezas no corresponde, creo que la fijación con el ministro Giorgio Jackson es casi patológica a estas alturas, no sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política o si es solo una fijación de la oposición la cual no tiene ningún mérito”, afirmó Piergentili. En la misma línea, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que se está tratando de perseguir políticamente con dichas peticiones. La autoridad dio a entender que de aceptar estas renuncias y seguir esa lógica “estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo la oposición, deberían estar siendo expulsados solo por el hecho de ser militantes de un partido involucrado con esos casos de corrupción”. Cabe destacar que el ministro de Desarrollo Social y Familia se refirió a su posición en la cartera durante esta mañana y afirmó que se va a mantener en el cargo mientras cuente con la confianza y el mandato del Presidente de la República para ejecutar las labores propias de esa secretaría de Estado. “No hay absolutamente ningún antecedente, ninguna relación que yo tenga con Democracia Viva más allá de compartir una militancia”, recalcó el titular de Desarrollo Social.

