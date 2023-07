6fa540e769

Nacional Política “Error” de Latorre complica su permanencia en la presidencia de RD: Gobierno cuestiona al senador y oficialismo acusa grave daño en las confianzas Tras la revelación de que el timonel accedió anticipadamente a antecedentes del caso Democracia Viva, desde el Socialismo Democrático señalaron que esto afecta las confianzas. Mientras, Apruebo Dignidad le ha da el beneficio de la duda al senador. Diario UChile Miércoles 5 de julio 2023 14:33 hrs.

“Cuando se detectan posibles irregularidades, desearíamos que las alertas se pongan a disposición del Ejecutivo”, dijo esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tras ser consultada por el caso del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre. La tarde del martes, el diario La Tercera, reveló que Latorre accedió a antecedentes preliminares del caso de la Fundación Democracia Viva, diez días antes de que la información fuera revelada públicamente por el medio de la Región de Antofagasta, Timeline. Frente a este hecho, la ministra vocera de Gobierno aseguró que “es importante que todas estas alertas se pongan a disposición rápidamente de quienes tenemos que tomar decisiones, y eso es un llamado en general. Cuando se detectan posibles irregularidades, desearíamos que las alertas se pongan a disposición del Ejecutivo”. Desde el Socialismo Democrático, en tanto, la postura ha sido que con esto se pasaron a llevar las confianzas. Así lo señaló el secretario general del PPD, José Toro, durante el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis. “Yo creo que, haya sido parcial o completa (la información a la que accedió), es bastante lamentable que no haya puesto los antecedentes ante el Gobierno o los partidos de la alianza de Gobierno, porque nos hubiese permitido afrontar de manera distinta este tema y generar los métodos de transparencia, las comisiones de investigación, los antecedentes a la Fiscalía, etcétera”, declaró. “Eso daña harto las confianzas, porque pareciera ser una suerte de tratar de hacerse el leso, de que no se sepa y tratar de esconder una situación que era completamente grave y que era necesario investigar”, afirmó. De manera aún más categórica, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseveró que “Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza”. “Llevamos un año y medio intentando construir una relación política cercana entre ambas coaliciones. Si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas”, destacó. En tanto, desde Apruebo Dignidad, la condena a Latorre aún no ha sido tan decidida. En conversación con nuestro medio, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, planteó que “no es bueno sacar conclusiones apresuradas o precipitarse“. “Desconozco cuál fue el nivel de información al cual tuvo acceso el senador en este proceso interno y más bien, esa es una discusión que pertenece al ámbito de Revolución Democrática”, indicó. En esa misma línea, el jefe de bancada del PC estimó que es el mismo Latorre quien “tiene que referirse a cuál fue el nivel de información, pero siempre es deseable, por supuesto, actuar con celeridad cuando se está en presencia de un caso que puede tener otras implicancias o consecuencias políticas más graves”. Por su parte, el alcalde de Maipú y militante de RD, Tomás Vodanovic, evitó referirse a la posible salida de Juan Ignacio Latorre de la presidencia del partido, distando así, de la posición más activa que tomaron los alcaldes de la colectividad cuando pidieron congelar la militancia de la diputada Catalina Pérez. “Las decisiones del partido tienen sus instancias democráticas para ser tomadas y yo en Revolución Democrática soy un militante más. Yo soy alcalde de la comuna de Maipú y dónde puedo ejercer algún tipo de autoridad o liderazgo es dentro de mi municipio”, expresó. “Con respecto a los antecedentes que ustedes hoy día me transfieren, no son cosas que esté manejando y no lo digo para hacerle el quite a la pregunta, es porque de verdad a nosotros se nos van veinte horas al día en trabajar y gestionar de buena forma este municipio y hacernos cargo de los problemas de nuestros vecinos”, agregó.

