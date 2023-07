5140a623c0

Nacional Política Organizaciones sociales y sitios de memoria lanzan “Coordinadora Luchas y Memorias a 50 años” Con la instalación de este colectivo, el mundo social planea llevar sus propias acciones por los 50 años del golpe de Estado y se declaran en "estado de alerta" contra el manejo del Gobierno en esta conmemoración. Bárbara Paillal Martes 11 de julio 2023 16:02 hrs.

Diversas organizaciones sociales y populares, sitios de memoria y defensores de derechos humanos anunciaron la instalación de la “Coordinadora de Luchas y Memorias a 50 años” para levantar acciones de manera autónoma por la conmemoración del golpe de Estado. Desde la entidad señalaron que se eligió el 11 de julio, día de la Dignidad Nacional por la conmemoración de la nacionalización del cobre en 1971, puesto que -según palabras de las organizaciones- las violaciones de los derechos humanos durante dictadura ocurrieron para instalar un sistema neoliberal que privatizó todos los derechos. Además, en un punto de prensa y con un comunicado que se leyó a viva voz, dirigentes de las organizaciones fueron críticos con el manejo del Ejecutivo en esta conmemoración. Al respecto, declararon conjuntamente que “es inaceptable que el Gobierno actual considere los 50 años como una conmemoración más y no como la oportunidad de reparar las heridas de todo un país y de dar reales garantías de no repetición”. En la misma línea, el representante de la Coordinadora No + AFP, Mario Villanueva, señaló que por esa razón la colectividad es independiente tanto de otras fuerzas políticas como del propio Gobierno. “Queremos llevar adelante nuestra propia conmemoración desde el mundo social que ha estado luchando contra la dictadura, que ha seguido luchando posterior a la dictadura y que en el día de hoy lo sigue haciendo”, agregó el dirigente. Respecto a la postura en cuánto a la salida de Patricio Fernández como asesor de la Presidencia por esta luctuosa efeméride, Villanueva dijo valorar este paso al costado del escritor y declaró que “no correspondía que alguien que no condena abiertamente y claramente lo que fue el golpe de Estado estuviese encabezando lo que es la conmemoración de estos 50 años. No es aceptable en ningún caso que haya ningún tipo de impunidad y negacionismo”. En su lugar, aplaudieron desde la Coordinadora que se haya sumado al sociólogo Manuel Guerrero a la jefatura de Contenidos en La Moneda “que sí tiene una vinculación directa con las víctimas de la represión”. Por su parte, la coordinadora ejecutiva de Londres 38, Macarena Silva, señaló que desde todas las organizaciones “nos hemos convocado, de hecho, en reacción y en estado de alerta a lo que ha sido la conmemoración de los 50 años desde el Gobierno”. Para Silva, lo ocurrido con Patricio Fernández es “reflejo de cómo se ha llevado y cómo ha reaccionado el Gobierno ante lo que significa los 50 años, no solamente respecto al estado de impunidad en que nos encontramos ahora y que hay un gobierno silente respecto a eso y a los avances en términos de justicia, que ha sido muy tibio en términos de las condenas sobre las violaciones a los derechos humanos”. Así, las organizaciones que conforman esta Coordinadora son: Londres 38 espacios de memoria, Movimientos de Pobladores y Pobladoras de Vivienda Digna, Hijos Chile, Coordinadora Feminista 8M, Coordinadora No + AFP, Muralistas por la Memoria, Memoria Borgoño, Comisión Ética contra la Tortura, Block Cinema, Sitios de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Movimiento de Acción Migrante, Memorial Paine, Taller Memorias Populares Lo Hermida, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Memorias Populares La Bandera, Editorial Quimantú, Fundación Alicia Cáceres y Colectivo Gladys Armijo. Imagen de Portada: Melian Riffo

