Nacional Pensiones Política Alcaldes, alcaldesas y Gobierno impulsan acuerdo por pensiones “Debemos estar incluidos en esta discusión”, sostuvo la edil de La Pintana, Claudia Pizarro, quien recordó que son los municipios los que deben asistir a los jubilados que reciben “pensiones miserables”. Diario UChile Jueves 13 de julio 2023 16:53 hrs.

A horas que se concrete la reunión convocada por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, con los partidos políticos de todos los sectores para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma previsional, un grupo de alcaldes y alcaldesas llegó a La Moneda para suscribir un manifiesto para impulsar una mejora en los ingresos de los trabajadores que dejan el mercado laboral. Junto a representantes de los municipios de San Miguel, Quinta Normal, Lo Espejo, Santiago y La Pintana, entre otros, las ministra Jara y la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, dieron cuenta de la iniciativa que busca relevar los problemas que generan los precarios ingresos que pagan las AFP a modo de pensiones. Por eso la titular del Trabajo destacó la apertura de algunos sectores de la oposición a evaluar el destino del seis por ciento adicional que se está proponiendo para cotización y que se pretende colocar en un fondo universal para incrementar los ingresos de los pensionados, versus aquellos que insisten en que deben ir a la cuenta individual de cada trabajador. “Valoramos las palabras de la presidenta de Evópoli (Gloria Hutt), así también como las del presidente de Renovación Nacional (Francisco Chahuán) en torno a que en Chile necesitamos un pacto que nos permita mejorar pensiones”, precisó Jara. La ministra indicó que despejar el destino de esta cotización adicional “nos va a permitir discernir si queremos o no aumentar el monto de las pensiones de los actuales jubilados. Esto no es un tema ideológico, no es un tema dogmático, es un tema concreto”. Para Jara, destinar ese monto a las cuentas individuales es equivalente a decirles “al millón y medio de jubilados que hoy día hay que sus pensiones no van a subir. Eso es lo que pasaría”. La secretaria de Estado subrayó que “Chile y los chilenos no se merecen vivir en esa precariedad. Tenemos que hacernos cargo, tenemos una buena ventana de oportunidad”. Consultada respecto al objetivo del encuentro convocado inicialmente para este viernes, la ministra del Trabajo señaló que es establecer “la voluntad política de si queremos confluir o no en un gran acuerdo de pensiones. Sin duda vamos a tener que ceder todos y así lo señaló el primero de junio el Presidente de la República en su cuenta pública, pero ceder con un objetivo y con un ánimo que es mejorar las pensiones de los actuales y los futuros jubilados”. Mientras, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, una de las asistentes al encuentro, indicó que “somos los municipios los que tenemos que atender a aquellas personas mayores que hoy día tienen pensiones asistenciales miserables. Somos nosotros que tenemos que atender con una caja de mercadería, que tenemos que ayudar a organizar el bingo para comprar el remedio”. Por eso precisó que “debemos estar incluidos en esta discusión donde los municipios, la gente de a pie no ha estado con una voz (…) hablando de este tema”. Pizarro subrayó que “tenemos que aterrizar el discurso en acciones, qué significa vivir con 150, con 200 lucas mensuales para la persona que está en la comuna de La Pintana, en Lo Espejo, en Maipú”. Por otra parte, la edil señaló que es importante que “esta discusión se sostenga también a través de la Asociación Chilena de Municipalidades”. Por ahora la reunión convocada por la ministra del Trabajo se realizará este viernes, aunque por temas de agenda no se descarta que sea cambiada para una próxima fecha.

