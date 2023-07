3260f15e27

Nacional Política RN y UDI se suman a reunión por proyecto de pensiones convocada por ministra Jara: “Probablemente va a ser la más productiva de todas” señaló diputada Ximena Ossandón Desde la oposición señalan que no basta una invitación a conversar, sino que es necesario que el Gobierno establezca cuánto está dispuesto a ceder. Además, aseguran que no transarán aspectos como la propiedad de los fondos y la libertad de elección. Bárbara Paillal Miércoles 12 de julio 2023 20:04 hrs.

Tras el fallido comienzo de la votación en particular de la reforma de pensiones en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra Jeannette Jara, citó este viernes a todos los miembros de la instancia, incluidos sus partidos políticos, a una reunión para lograr un acuerdo que permita retomar el debate. Este martes, ya al finalizar la sesión de la comisión, se votaron las denominadas “normas espejos” que buscaban actualizar el lenguaje del decreto que hoy día rige al sistema de pensiones el Decreto de Ley 3.500. Sin embargo, solo se votaron cuatro de los 16 artículos que estaban en tabla. Esto, debido a que desde la oposición se solicitaba tener una última conversación para consensuar un acuerdo antes de dar inicio a las votaciones. Luego de este traspié, la ministra Jara en un punto de prensa tras la sesión decidió convocar al encuentro a todos los actores políticos dentro del Parlamento. “Vamos a escuchar también las propuestas que los partidos nos quieran hacer. La idea es construir un acuerdo que abarque la representación de los parlamentarios en atención a sus partidos políticos; es decir, un acuerdo más amplio que la comisión Trabajo propiamente tal para agilizar la discusión y poder sumar voluntades”, declaró. La ministra destacó que “han habido muchas situaciones que siempre se señala que son la razón para no empezar a votar o para no llevar adelante la reforma a las pensiones. La verdad es que creo que estamos todos en una situación en la cual todos tenemos que ceder y todos tenemos que, además, mostrar que hemos aprendido que cuando el país no logra solucionar estos nudos críticos tan importantes, lo único que hacemos es postergarlo hacia el futuro”. Sin embargo, luego de este anuncio las reacciones fueron diversas desde los partidos políticos. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón señaló que si esta reunión se da, con la mayor cantidad de fuerzas políticas, “probablemente va a ser la más productiva de todas“. Esto porque la diputada manifestó que efectivamente durante la jornada de ayer no se avanzó debido a que, desde su perspectiva, faltaba tener una conversación ante reparos que mantienen desde la oposición respecto a las votaciones en torno al Decreto Ley 3.500. No obstante, Ossandón precisó que no están buscando hacer esperar a las y los pensionados, sino que esperan tener una reforma, “pero que sea honesta y que pueda perdurar en el tiempo, que no vuelva a pasar lo que pasó con las anteriores, que si bien pasaron la Cámara, con dos votos de diferencia terminaron durmiendo en el Senado“. Respecto a la presencia de Renovación Nacional en el encuentro del viernes, Ossandón respondió que se encuentran analizando quiénes van a asistir a esta instancia “porque la idea no es que vaya todo el mundo, sino que vayan los expertos con algún representante del mundo político para poder de verdad dialogar porque te dicen que uno no cede, pero la pregunta es al Ejecutivo ‘bueno, ¿en qué han cedido ustedes también?’ En nada. Estamos en un proceso constituyente donde la primera presentación ciudadana es ‘Con mi Plata No’. ¿Qué va a pasar con eso?, ¿Vamos a ir contra eso?”. Por otro lado, la UDI había dejado en suspenso su asistencia a la cita con la secretaria de Estado hasta esta tarde. En voz del diputado y miembro de la comisión de Trabajo, Henry Leal, el gremialismo anunció que sí será parte de esta instancia. “La bancada de diputados de la UDI con sus dos miembros y el jefe de bancada, vamos a participar el día viernes a las 9 de la mañana. Hemos sido convocados por la ministra Jara para discutir y escuchar sus planteamientos en materia de reforma de pensiones, pero queremos decir con toda franqueza que no basta una simple invitación a conversar“, afirmó el parlamentario. De esta forma, el diputado declaró que esperan que en esa cita la ministra “diga qué está dispuesta a cambiar de su proyecto refundacional”. Pero, además, Leal condicionó está participación en la medida que la secretaria de Estado recoja sus planteamientos y no traspase las líneas rojas que tienen claras desde el partido como son la propiedad de los fondos, libertad de elección plena y que las cuentas individuales sean heredables. Imagen: Agencia ATON

