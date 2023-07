db1f70e8d4

Economía Nacional Política Andras Uthoff por contrapropuesta de pensiones: “Claramente hay una actitud de no querer hacerle ningún cambio al sistema” El economista se refirió al borrador previsional entregado por Renovación Nacional y afirmó que la propuesta no fue diseñada para mejorar las conversaciones sino que para impedirlas. Bárbara Paillal Domingo 9 de julio 2023 9:48 hrs.

Como un intento de seguir manteniendo a los afiliados del sistema como consumidores del servicio financiero, así calificó el economista e integrante del Consejo Consultivo Previsional, Andras Uthoff, la contrapropuesta de reforma de pensiones que presentó esta semana Renovación Nacional. El borrador entregado por el partido se enfocó, entre otras aspectos, en el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para las personas que reciben actualmente pensiones bajas. Ante esto, se dio a conocer cuatro opciones a seguir que tendrían un menor costo fiscal o similar a la propuesta del Gobierno. Entre dichas propuestas, destaca el aumento de la PGU según años cotizados, que partiría con un monto en la línea de la pobreza y que podría alcanzar los 300 mil pesos para personas que coticen 30 años o más. Ante esto, el doctor en Economía de la Universidad de California (Berkeley) cree que este es un argumento que busca que se cotice más, a través de un beneficio no contributivo como la PGU, pero que “básicamente es mantener al afiliado motivado por participar y entregarle plata al sistema que no la va a ver hasta 25 o 30 años más”. De hecho, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, manifestó en entrevista con Radio Cooperativa su preocupación, dado que hay una gran parte de la población chilena que no alcanza los 30 años de cotización. Por otro lado, la propuesta de RN también plantea que el 6% adicional de cotización vaya de manera íntegra a las cuentas de capitalización individual a excepción de un 10% que iría para “solidaridad de género”. Esto último debido a que el documento propone un componente solidario que se traduce en que, del 6% que coticen los hombres se les reste un 10% en beneficio de las mujeres, quienes terminarían recibiendo un 6,6 en sus cuentas individuales. Para Uthoff esto no representa una solidaridad intergeneracional, dado que este componente se analiza “por riesgo de la capacidad de ahorro y por pobreza, y hay riesgo de capacidad de ahorro y de pobreza en hombres y mujeres, entonces está mal diseñado“. Por lo mismo, el economista declaró que “la propuesta en general no va para mejorar las conversaciones, va para impedirlas, porque es dar varios pasos atrás y volver casi al origen del sistema”. Dado este planteamiento, el economista agregó que lo que se necesite en este sistema, es “transformarlo en uno de protección social, y mientras más tú sigas asignando recursos contributivos a la capitalización individual, bajo el esquema de contribuciones definidas, lo que yo ahorro es mío y menos tienes tú un sistema de seguridad“. Respecto a las desconfianzas manifestadas desde la oposición por las llamadas cuentas nacionales incorporadas inicialmente en la propuesta del Gobierno y sobre la cuál, algunos parlamentarios, indican que todavía no se han despejado totalmente las dudas, Uthoff señaló que “son los argumentos que siempre da la derecha para decir que el sector privado es mejor, pero estamos viendo que no necesariamente es así, hemos visto varios abusos por parte del sector privado tanto en comisiones u otro tipo de cosas”. “Ahora, el argumento que da la derecha es que el mercado de capitales habría dado rentabilidades mayores, que está dando 4%, que eso no es tan seguro a futuro, más bien va a converger. Hoy las rentabilidades están muy bajas, entonces, yo creo que el debate de las cuentas nocionales, que ellos las eliminan en esta propuesta, no es un debate que esta bien planteado, es un debate de pura ignorancia”, afirmó el experto. Para el economista todo lo que propone Renovación Nacional es un mercado de ahorro obligatorio a largo plazo con una red de protección social sostenida por la PGU, pero señaló que es lo mismo que se ha manejado hasta ahora. Uthoff enfatizó en que hay un tema “ideológico” que se aleja del norte de alcanzar un sistema de pensiones basado en la seguridad social con principios de solidaridad, universalidad, integralidad y donde el Estado tome un rol patrocinador para lograr una visión del sistema en su conjunto. Por último, el economista recordó que Renovación Nacional no se sentó a conversar en la mesa técnica con el Gobierno sobre estas temáticas. Ante eso y la propuesta entregada por el partido “claramente hay una actitud de no querer hacerle ningún cambio al sistema tal como está diseñado originalmente y, ese sistema, sabemos que no da resultados”.

