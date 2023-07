b2c432bfa8

eb33ea5929

50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Política Gabriel Boric y convocatoria a acuerdo por golpe de Estado: “Un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto de la historia” El mandatario sostuvo que como Gobierno no pretenden establecer una visión sobre lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Además, defendió la entrega de un reconocimiento al exjuez español Baltasor Garzón, criticado por la oposición. Diario UChile Martes 18 de julio 2023 14:31 hrs.

Compartir en

“Lo que a mí me interesa es que aprendiendo de nuestra historia seamos capaces de anticiparnos a que tengamos un futuro compartido y no un futuro que nos divida”, planteó el Presidente Gabriel Boric frente a las críticas por su convocatoria a la firma de un acuerdo que condene el golpe de Estado y las posteriores y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Desde Bruselas donde participó en la cumbre UE-Celac, el mandatario chileno se refirió a la negativa de la oposición a suscribir ese documento ya que dicen en particular desde Chile Vamos y Republicanos, buscaría fijar una sola visión de lo ocurrido hace 50 años “desde la mirada del Partido Comunista”. “Yo me pregunto cuál sería la verdad oficial que la oposición cree que como Gobierno queremos imponer. Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos. En Chile, el 11 de septiembre de 1973 se realizó un golpe de Estado que terminó con la democracia y dio paso a una dictadura brutal, asesina de 17 años”, precisó el jefe de Estado. Para el Presidente Boric, “eso creo que es algo que ensombrece la historia patria, es algo triste, es algo de lo que no cabe vanagloriarse y que ojalá todos fuéramos capaces de decir que no queremos que vuelva a suceder. Y que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos”. Por eso puntualizó que “lo que yo he planteado y reitero es que todos convengamos, independiente de las grandes diferencias políticas que podamos tener que nada, absolutamente nada justifica violar los derechos humanos de nuestros adversarios políticos”. En ese sentido destacó que a su juicio “eso es un consenso razonable, mínimo al cual creo que podamos llegar sin hacer interpretaciones históricas”. Además, indicó que “a mí no me interesa imponer una versión oficial, no tengo las condiciones para aquello. Un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto de la historia”. Respecto a las críticas también de la oposición e incluso desde algunos parlamentarios oficialistas -como el senador del PS Juan Luis Castro- sobre la entrega de un reconocimiento al exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, el Presidente Boric destacó su trayectoria a favor de los derechos humanos y en particular en la persecución que encabezó de los delitos cometidos por la dictadura civil y militar que dirigió Augusto Pinochet. “El reconocimiento al juez Blatasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad en materia global y en particular en el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet y no por otras gestiones que haya realizado como jurista”, señaló en referencia a las voces que rechazan la entrega de la medalla por su postura a favor de la demanda marítima boliviana contra Chile. En ese sentido comentó que “invito a que si alguien tiene algún pronunciamiento al respecto se pronuncie respecto a ese caso que fue el motivo por el cual se le entregó a él y a Joan Manuel Serrat una medalla de conmemoración por los 50 años del quiebre de la democracia en Chile”. El Presidente insistió en que esta conmemoración “es un momento importante para reflexionar en conjunto sobre la importancia y el valor que le otorgamos a la democracia ante los riesgos que ésta enfrenta desde todos los sectores y ojalá el respeto irrestricto que tengamos en toda época, en todo lugar, independiente del gobierno ante los derechos humanos que finalmente quienes terminan sufriéndolo son las personas vulnerables. Por lo tanto, ojalá que la discusión gire en torno, por lo menos desde mi parte, a esos temas que son los de fondo”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

“Lo que a mí me interesa es que aprendiendo de nuestra historia seamos capaces de anticiparnos a que tengamos un futuro compartido y no un futuro que nos divida”, planteó el Presidente Gabriel Boric frente a las críticas por su convocatoria a la firma de un acuerdo que condene el golpe de Estado y las posteriores y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Desde Bruselas donde participó en la cumbre UE-Celac, el mandatario chileno se refirió a la negativa de la oposición a suscribir ese documento ya que dicen en particular desde Chile Vamos y Republicanos, buscaría fijar una sola visión de lo ocurrido hace 50 años “desde la mirada del Partido Comunista”. “Yo me pregunto cuál sería la verdad oficial que la oposición cree que como Gobierno queremos imponer. Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos. En Chile, el 11 de septiembre de 1973 se realizó un golpe de Estado que terminó con la democracia y dio paso a una dictadura brutal, asesina de 17 años”, precisó el jefe de Estado. Para el Presidente Boric, “eso creo que es algo que ensombrece la historia patria, es algo triste, es algo de lo que no cabe vanagloriarse y que ojalá todos fuéramos capaces de decir que no queremos que vuelva a suceder. Y que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos”. Por eso puntualizó que “lo que yo he planteado y reitero es que todos convengamos, independiente de las grandes diferencias políticas que podamos tener que nada, absolutamente nada justifica violar los derechos humanos de nuestros adversarios políticos”. En ese sentido destacó que a su juicio “eso es un consenso razonable, mínimo al cual creo que podamos llegar sin hacer interpretaciones históricas”. Además, indicó que “a mí no me interesa imponer una versión oficial, no tengo las condiciones para aquello. Un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto de la historia”. Respecto a las críticas también de la oposición e incluso desde algunos parlamentarios oficialistas -como el senador del PS Juan Luis Castro- sobre la entrega de un reconocimiento al exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, el Presidente Boric destacó su trayectoria a favor de los derechos humanos y en particular en la persecución que encabezó de los delitos cometidos por la dictadura civil y militar que dirigió Augusto Pinochet. “El reconocimiento al juez Blatasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad en materia global y en particular en el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet y no por otras gestiones que haya realizado como jurista”, señaló en referencia a las voces que rechazan la entrega de la medalla por su postura a favor de la demanda marítima boliviana contra Chile. En ese sentido comentó que “invito a que si alguien tiene algún pronunciamiento al respecto se pronuncie respecto a ese caso que fue el motivo por el cual se le entregó a él y a Joan Manuel Serrat una medalla de conmemoración por los 50 años del quiebre de la democracia en Chile”. El Presidente insistió en que esta conmemoración “es un momento importante para reflexionar en conjunto sobre la importancia y el valor que le otorgamos a la democracia ante los riesgos que ésta enfrenta desde todos los sectores y ojalá el respeto irrestricto que tengamos en toda época, en todo lugar, independiente del gobierno ante los derechos humanos que finalmente quienes terminan sufriéndolo son las personas vulnerables. Por lo tanto, ojalá que la discusión gire en torno, por lo menos desde mi parte, a esos temas que son los de fondo”. Imagen de Portada: Agencia ATON.