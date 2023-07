Boric responde a Lula: “Ninguna potencia puede pasar por encima del derecho internacional”

7a8e5192d6

b1810bf60a

“Yo tengo un respeto infinito y mucho cariño por Lula, pero si me preguntan: ¿Quiere usted que termine la guerra? Sí quiero que termine la guerra”, dijo el Presidente Gabriel Boric, para responder al mandatario de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva. Luego de que en el marco de la Cumbre CELAC-UE el Presidente Chile emplazara al resto de los mandatarios de Latinoamérica y del Caribe que firmaran una declaración condenando el actuar de Rusia en Ucrania, Lula aseguró que “posiblemente la falta de costumbre de participar en estas reuniones, hace que un joven sea más sediento, más apresurado”. Boric, en tanto, retrucó señalando que “la Cumbre no se realizaba hace ocho años, por lo tanto yo creo que era la primera cumbre para muchos mandatarios y mandatarias (…) Lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa. No olvidemos que el día de mañana podríamos ser nosotros”. “Ninguna potencia puede pasar por encima del derecho internacional violando su integridad territorial y además realizando la masacre que estamos viendo”, agregó el mandatario. En cuanto a la figura del Presidente de Brasil, Boric afirmó que “yo con Lula tengo respeto, cariño, no tenemos diferencias sustantivas en esto y no me cabe duda de que ambos estamos por la paz”. Por último, respecto a los epítetos relacionados a su juventud, el Presidente dijo no sentirse ofendido. “Me siento muy tranquilo, las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión. Somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios, respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional”, puntualizó. “En esto, yo creo y tengo la profunda convicción de que tenemos que ser categóricos y claros. No podemos dejar ningún espacio a la duda, y eso yo creo que es algo que a la larga, a los ojos de la historia, envejece bien”, concluyó.

“Yo tengo un respeto infinito y mucho cariño por Lula, pero si me preguntan: ¿Quiere usted que termine la guerra? Sí quiero que termine la guerra”, dijo el Presidente Gabriel Boric, para responder al mandatario de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva. Luego de que en el marco de la Cumbre CELAC-UE el Presidente Chile emplazara al resto de los mandatarios de Latinoamérica y del Caribe que firmaran una declaración condenando el actuar de Rusia en Ucrania, Lula aseguró que “posiblemente la falta de costumbre de participar en estas reuniones, hace que un joven sea más sediento, más apresurado”. Boric, en tanto, retrucó señalando que “la Cumbre no se realizaba hace ocho años, por lo tanto yo creo que era la primera cumbre para muchos mandatarios y mandatarias (…) Lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa. No olvidemos que el día de mañana podríamos ser nosotros”. “Ninguna potencia puede pasar por encima del derecho internacional violando su integridad territorial y además realizando la masacre que estamos viendo”, agregó el mandatario. En cuanto a la figura del Presidente de Brasil, Boric afirmó que “yo con Lula tengo respeto, cariño, no tenemos diferencias sustantivas en esto y no me cabe duda de que ambos estamos por la paz”. Por último, respecto a los epítetos relacionados a su juventud, el Presidente dijo no sentirse ofendido. “Me siento muy tranquilo, las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión. Somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios, respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional”, puntualizó. “En esto, yo creo y tengo la profunda convicción de que tenemos que ser categóricos y claros. No podemos dejar ningún espacio a la duda, y eso yo creo que es algo que a la larga, a los ojos de la historia, envejece bien”, concluyó.