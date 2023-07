3e1727569e

50 años del Golpe Nacional Política “Árboles por la memoria”: Gobierno realiza acto conmemorativo en el excentro de detención Tres y Cuatro Álamos por los 50 años del Golpe El recinto que funciona actualmente como centro de menores de edad se transformará gradualmente en un sitio de memoria. Bárbara Paillal Jueves 20 de julio 2023 15:21 hrs.

Hasta el frontis del sitio Tres y Cuatro Álamos, exrecinto de detención y tortura, la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, llegó en compañía de varios ministros de Estado para dar inicio al proyecto conmemorativo “Árboles por la Memoria”, en el marco de los 50 años del Golpe del Estado. El objetivo de este acto fue honrar a las víctimas de la dictadura en este centro donde se estima pasaron más de 6 mil presos políticos entre los años 1974 y 1977, cuando era administrado por Carabineros y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Por esa razón, es en este lugar donde se concretó la plantación de los primeros 20 árboles nativos, entre peumos y quillayes, que representan “votos a la vida” y que, además, llevarán placas con el nombre de algunas de las mujeres que fueron desaparecidas desde la década del 70′. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) será la entidad encargada del resguardo de estas especies. Al acto asistieron los secretarios de Estado de las Culturas, Justicia, Educación, Agricultura, y las secretarías general de la Presidencia y Gobierno, junto a representantes de la Corporación 3 y 4 Álamos, y a la Red de Sitios de Memoria. En la instancia, la Vicepresidenta de la República realizó una reflexión por las violaciones a los derechos humanos cometidos en este centro de detención: “Ningunos de los árboles que plantaremos puede contra eso, no puede revertirlo y no lo compensará jamás. Un árbol no es verdad, no es justicia, no es un libro que cuenta una historia, no es una canción que evoca a las víctimas, tampoco esta plantación equivale a un monumento”, señaló. Tohá, agregó que desde el Gobierno entienden esta iniciativa como una parte vital de las tareas de verdad, justicia, reparación, memoria y compromiso de no repetición. “A 50 años del golpe de Estado, este acto quiere representar la opción que tomamos como país de vivir juntos y resolver nuestra diferencias sin matarnos unos a otros, sin dañarnos, sin perseguirnos, esta opción es un desafío como sociedad”, declaró la ministra. Por su parte, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, afirmó que este proyecto simboliza “hojas de paz para mirar el futuro de una manera distinta” y además declaró que este acto, ad portas del próximo 11 de septiembre, “permitirá que durante las próximas semanas plantemos árboles nativos en diferentes sitios de memoria, espacios públicos y privados, de las 16 regiones de Chile”. Cabe destacar que actualmente, el recinto Tres y Cuatro Álamos funciona como centro de internación de menores de edad infractores de la ley y se encuentra bajo la administración de Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores (Sename). Por esa razón y ante las solicitudes levantadas desde la Corporación Campos de Concentración 3 y 4 Álamos, la Vicepresidenta de la República anunció que el establecimiento pasará de manera gradual al poder de la corporación para funcionar como un sitio de memoria en su totalidad, como Villa Grimaldi. Ante esta noticia, Lautaro Araneda, presidente de la Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos, valoró la gestión realizada desde el Ministerio de Justicia y Bienes Nacionales principalmente y señaló que producto de la respuesta que recibieron a esta solicitud de años “por primera vez vimos honestidad, siempre hemos sido las organizaciones de derechos humanos y las víctimas moneda de cambio de los diferentes gobiernos, tenemos muchas esperanza”. “Por lo tanto, es un día quisiera decir de alegría, pero la génesis de esto es muy trágico, la memoria de aquellos compañeras y compañeros que hoy no están, está aquí con nosotros”, agregó Araneda. En relación al destino del centro de menores de edad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aprovechó de decir que dado a esta “trágica coincidencia” y a las solicitudes levantadas desde las agrupaciones pidiendo un comodato para trabajar en la memoria de este sitio, van a habilitar parte de sus dependencias. “Mientras tanto, el Ministerio de Justicia está evaluando la relocalización de este establecimiento en mejores condiciones en el contexto de la implementación de la ley del servicio de reinserción social y juvenil”, destacó. Todas las actividades para las próximas semanas en cuanto a la agenda de conmemoración por los 50 años del golpe de Estado, se pueden encontrar en la página web 50.cl Imagen de Portada: Agencia ATON

