Nacional Política A pocos días del plazo para reingresar la reforma tributaria: ¿Cuáles son las expectativas de los partidos? Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada, Eric Aedo, espera un pacto fiscal que incluya medidas pro inversión y también de justicia tributaria. En tanto, desde RN, la diputada Sofía Cid confirmó el rechazo de su partido a la reforma. Fernanda Araneda Miércoles 26 de julio 2023 19:59 hrs.

El próximo lunes 31 de julio se cumple el plazo autoimpuesto por el Gobierno para reingresar la reforma tributaria en el Senado. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, suspendió su viaje a Colombia en el cual iba a asistir a la Primera Cumbre Latinoamericana para una Tributación Global Incluyente, con el objetivo de seguir conversando con los distintos actores en nuestro país. Las expectativas respecto a lo que se pueda proponer en esta segunda oportunidad son altas, al menos desde el oficialismo. De acuerdo al senador del PPD y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, en el nuevo pacto fiscal “se van a incorporar aspectos como el crecimiento económico, incentivar el crecimiento para redistribuir mejor y, al mismo tiempo, avanzar en la modernización del Estado y una racionalización y control del gasto público”. “Ya se ha conversado con los distintos actores, empresas grandes, pequeñas y medianas, durante más de un mes y medio, por lo tanto, esperamos que con este pacto fiscal, también contemos con normas graduales de implementación que permitan ir terminando con la elusión y la evasión y además, fijar un cronograma de una mayor recaudación tributaria para financiar bienes públicos. Eso es lo que espera la ciudadanía y es lo que estoy seguro, seremos capaces de lograr conversando”, indicó, optimista, el senador Lagos Weber. En la oposición, en cambio, el nuevo proyecto de reforma tributaria se ve con reticencia. Tanto la Unión Demócrata Independiente (UDI) como Renovación Nacional (RN) se negaron a reunirse con el ministro Marcel, e incluso, los senadores de este último partido han señalado que no es el momento adecuado para impulsar un cambio en este sentido. En conversación con nuestro medio, la diputada RN y miembro de la Comisión de Hacienda, Sofía Cid, reafirmó esta postura afirmando que “nosotros hoy día no estamos apoyando ningún alza de impuestos. Además, después de todo este caso convenios, menos es el momento para decir que vamos a aumentar impuestos”. En tanto, consultada respecto a la posibilidad de aprobar una reforma tributaria que solo contemple medidas anti evasión y elusión, Cid aseguró que “cuando se tramitó en la Cámara de Diputados lo primero que se le dijo fue eso: ministro, separemos el proyecto, veamos lo que es evasión, avancemos en esos temas y avancemos en políticas pro inversión”. “Entonces, se pueden hacer muchas cosas en paralelo a un aumento de impuestos, pero por lo que ha manifestado el ministro Marcel, él en lo que quiere insistir es en aumento de impuestos y en eso no estamos disponibles”. Por otro parte, la parlamentaria instó al Gobierno a terminar con la incertidumbre y zanjar si es que reingresará la reforma tributaria en el Senado, o si es que esperara a marzo para presentarla nuevamente en la Cámara de Diputados. “Desde marzo a la fecha que estamos que el pacto fiscal, que la reforma, que otras fórmulas. Entonces, yo creo que hoy día la certeza es muy importante para los mercados y la economía. Necesitamos entregarle certezas al empresariado, a la gente que trabaja también, saber qué va a pasar”. Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada e integrante de la Comisión de Hacienda, Eric Aedo, planteó que lo más probable es que el Ejecutivo sí cumpla con el plazo que se autoimpuso. “Yo tengo la impresión que el Gobierno va a presentar la propuesta de pacto fiscal ahora el 31 de julio. Es la impresión que tenemos, a partir de conversaciones que hemos tenido con el ministro de Hacienda y creo, además, que van a buscar un pacto fiscal amplio, que involucre los temas de elusión, la subida de impuestos en aquellos que hoy día más ganan y me imagino que también, todo aquello que tiene que ver con tomar medidas pro inversión”. De acuerdo al diputado, para la Democracia Cristiana, justamente, lo más importante son las medidas pro inversión y la justicia tributaria. “Eso también tiene que ir acompañado de medidas que no perjudiquen a las pymes y a las mypymes. Creo que eso también es fundamental, no se puede castigar a quienes hoy día emprenden, a quienes tienen pequeños negocios, que ya están viviendo situaciones complejas con las 40 horas y el alza del sueldo mínimo. No se les puede ahogar”, insistió Aedo. Desde el Frente Amplio, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, aseguró que más allá de si se cumple o no el plazo del 31 de julio, “lo importante es llegar a acuerdo”. Por otra parte, consultada respecto a las eventuales complicaciones que se podrían presentar en el Senado, Yeomans hizo un llamado a la derecha a dejar de lado sus rencillas internas. “Yo esperaría que esa voluntad de que le vaya bien al país se vea también reflejada en la voluntad de construir esos acuerdos, acuerdos que miren a la ciudadanía y a sus derechos, a pesar de que tengamos un contexto político que premia al que tira la piedra más grande”, señaló. “En ese sentido, hay un debate dentro de la derecha por quién es el que le pega más fuerte al Gobierno y yo esperaría que eso se despeje a propósito de la importancia que tienen estos debates. A la ciudadanía le importa contar con mejores jubilaciones y con derechos que hoy por hoy no están garantizados y para los cuales se requiere financiamiento”, aseveró.

