6f64ecd2c8

a72bfb13c8

Nacional Política ¿Cuál es el proyecto político de la oposición?: Las dudas tras la arremetida de la UDI y la pugna al interior del sector Según analistas, el endurecimiento en las posturas de ambas tiendas de derecha busca apelar a los electores que surgieron producto del voto obligatorio e, incluso, no descartaron que el síndrome del "pato cojo" podría partir en octubre de este año. Natalia Palma Miércoles 26 de julio 2023 13:42 hrs.

Compartir en

Con la marginación de la UDI y del Partido Republicano de la mesa técnica de pensiones y el endurecimiento de sus críticas contra el Gobierno, expertos analizaron la disputa entre ambas colectividades de la derecha en una tensión que parece lejos de terminar. Y es que esta postura en la oposición al menos no ha sido compartida por Renovación Nacional y Evópoli, que han decidido mantenerse en diálogo con el Ejecutivo, cuestionando, incluso, la decisión de sus pares que, en el caso del gremialismo, condiciona la salida del ministro Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social. En conversación con Radio Universidad de Chile, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, apuntó principalmente a un factor electoral en la relación de la UDI con Republicanos, señalando que “entre el plebiscito de salida y los resultados de la segunda Convención, la izquierda queda estancada en alrededor de un 38%”, añadiendo que aquello “coincide más o menos con el apoyo que aparece en las encuestas que tiene el Gobierno”. “Entonces, está la tentación a mí me parece tanto en Republicanos como en la UDI por disputarse ese botín, ese caudal inmenso de votos que están ahí y que aparecieron con el voto obligatorio”, expresó. A juicio de Herrera, este fenómeno “distorsiona un poco la discusión. Por otra parte, el Gobierno tampoco ha colaborado mucho con todo el enredo de las fundaciones y el ministro Jackson, pero también porque ha endurecido el discurso. Yo no veo al Presidente asumiendo un rol de Estado y llevando adelante él negociaciones, abriéndose a la posibilidad de conversar directamente con la oposición”. Por lo mismo, el académico planteó que si el Presidente Gabriel Boric “en su función de jefe de Estado se muestra dispuesto a abrir conversaciones con los sectores más moderados de la derecha, creo que eso le daría un empujón a esos sectores y eso en el mediano plazo se moderaría el alza de los republicanos y los sectores más extremos de la derecha. Pero si se mantiene duro, eso es darle una ‘tarjeta de regalo’ a los sectores más duros de la derecha”. Por su parte, el analista y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, fue crítico de la estrategia adoptada por la UDI. “Es indudablemente demasiado sensible como para haberse retirado de la mesa, me parece que tienen conceptos, de alguna manera, que son inaceptables. Entonces, me parece que eso tensionó todo tipo de relación”. Asimismo, afirmó que “esa disputa en la derecha tiene que ver con cuál es el proyecto político que la oposición va a impulsar, que es un tema no menor” y que en específico la UDI estaría “buscando hablarle a un sector que tradicionalmente puede haber tenido dudas respecto a su posición, está recomponiendo su línea política en ese sentido”. No obstante, hizo hincapié en el perjuicio que supone este tipo de acciones para las prioridades de la población, indicando que “los temas se han sucedido rápidamente. Recuerdo que el (anterior) tema en disputa era la reforma tributaria y ya parece que no lo es. En pensiones se lleva mucho tiempo discutiendo, llevamos más de 14 años sin acuerdo y estos entreveros de la política han impedido ese real avance. Si eso puede tener costos o no, diría que puede tenerlos, pero no sé hasta qué profundidad, debido a que principalmente no hay muchas expectativas de que la reforma pueda ser real”. El director ejecutivo de Estudio de Opinión DataCamp, Aldo Cassinelli, fue incluso más allá en su análisis y dijo que “este año el período del ‘pato cojo’ parte en octubre”. “Uno, porque un tema que es periódico, que sucede todos los años es el ingreso de la Ley de Presupuestos y eso quita mucho tiempo al Legislativo, después viene el reajuste de los empleados públicos. Por lo tanto, queda muy poco espacio para otros proyectos complejos de tramitación”. En esa línea, explicó que “a eso se le agrega el plebiscito de diciembre (constitucional). Entonces, el Gobierno va a estar muy apretado en términos de tiempo si no lo saca luego, después ya viene el receso legislativo en febrero y en marzo partimos con campañas municipales y de ahí no paramos hasta la presidencial”. Por ello es que planteó que una de las principales encrucijadas que deberá enfrentar La Moneda será con quién va a negociar los proyectos. “No tiene los votos en el Congreso y cuando tú negocias tienes que ceder algunas cosas, tiene el tema tributario, el tema de pensiones, de salud, de vivienda, varios arriba de la mesa y va a tener que elegir cuáles va a poder sacar ahora ya”, comentó. “Si pretende dividir Chile Vamos en términos de hacer diferencias respecto de la UDI, RN o Evópoli, creo que ahí va a depender de la habilidad del Gobierno para hacer eso y de la incapacidad que tiene la oposición para resolver sus conflictos internos”, agregó. Mientras, el doctor en Ciencia Política y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, en conversación con el programa Política en Vivo comentó que esta jugada de la UDI, junto con destacar “una animadversión muy fuerte contra el ministro Jackson”, responde a una hipótesis electoral, en relación al auge que tuvo el Partido Republicano en los comicios del pasado 7 de mayo, en el marco del proceso constituyente. En ese sentido, explicó que el hecho de que la UDI se margine de hablar con el Gobierno el tema de pensiones, “la única conclusión que nos lleva es que están tratando a apelarle a ese 20% del electorado que se ve fuertemente amenazado por el auge del Partido Republicano en la última elección de consejeros constitucionales, anticipando además lo que puede ser una elección municipal, donde si los republicanos superan nuevamente la UDI, esta última va a quedar muy débil electoralmente para enfrentar primarias presidenciales y la elección parlamentaria de 2025”.

Con la marginación de la UDI y del Partido Republicano de la mesa técnica de pensiones y el endurecimiento de sus críticas contra el Gobierno, expertos analizaron la disputa entre ambas colectividades de la derecha en una tensión que parece lejos de terminar. Y es que esta postura en la oposición al menos no ha sido compartida por Renovación Nacional y Evópoli, que han decidido mantenerse en diálogo con el Ejecutivo, cuestionando, incluso, la decisión de sus pares que, en el caso del gremialismo, condiciona la salida del ministro Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social. En conversación con Radio Universidad de Chile, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, apuntó principalmente a un factor electoral en la relación de la UDI con Republicanos, señalando que “entre el plebiscito de salida y los resultados de la segunda Convención, la izquierda queda estancada en alrededor de un 38%”, añadiendo que aquello “coincide más o menos con el apoyo que aparece en las encuestas que tiene el Gobierno”. “Entonces, está la tentación a mí me parece tanto en Republicanos como en la UDI por disputarse ese botín, ese caudal inmenso de votos que están ahí y que aparecieron con el voto obligatorio”, expresó. A juicio de Herrera, este fenómeno “distorsiona un poco la discusión. Por otra parte, el Gobierno tampoco ha colaborado mucho con todo el enredo de las fundaciones y el ministro Jackson, pero también porque ha endurecido el discurso. Yo no veo al Presidente asumiendo un rol de Estado y llevando adelante él negociaciones, abriéndose a la posibilidad de conversar directamente con la oposición”. Por lo mismo, el académico planteó que si el Presidente Gabriel Boric “en su función de jefe de Estado se muestra dispuesto a abrir conversaciones con los sectores más moderados de la derecha, creo que eso le daría un empujón a esos sectores y eso en el mediano plazo se moderaría el alza de los republicanos y los sectores más extremos de la derecha. Pero si se mantiene duro, eso es darle una ‘tarjeta de regalo’ a los sectores más duros de la derecha”. Por su parte, el analista y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, fue crítico de la estrategia adoptada por la UDI. “Es indudablemente demasiado sensible como para haberse retirado de la mesa, me parece que tienen conceptos, de alguna manera, que son inaceptables. Entonces, me parece que eso tensionó todo tipo de relación”. Asimismo, afirmó que “esa disputa en la derecha tiene que ver con cuál es el proyecto político que la oposición va a impulsar, que es un tema no menor” y que en específico la UDI estaría “buscando hablarle a un sector que tradicionalmente puede haber tenido dudas respecto a su posición, está recomponiendo su línea política en ese sentido”. No obstante, hizo hincapié en el perjuicio que supone este tipo de acciones para las prioridades de la población, indicando que “los temas se han sucedido rápidamente. Recuerdo que el (anterior) tema en disputa era la reforma tributaria y ya parece que no lo es. En pensiones se lleva mucho tiempo discutiendo, llevamos más de 14 años sin acuerdo y estos entreveros de la política han impedido ese real avance. Si eso puede tener costos o no, diría que puede tenerlos, pero no sé hasta qué profundidad, debido a que principalmente no hay muchas expectativas de que la reforma pueda ser real”. El director ejecutivo de Estudio de Opinión DataCamp, Aldo Cassinelli, fue incluso más allá en su análisis y dijo que “este año el período del ‘pato cojo’ parte en octubre”. “Uno, porque un tema que es periódico, que sucede todos los años es el ingreso de la Ley de Presupuestos y eso quita mucho tiempo al Legislativo, después viene el reajuste de los empleados públicos. Por lo tanto, queda muy poco espacio para otros proyectos complejos de tramitación”. En esa línea, explicó que “a eso se le agrega el plebiscito de diciembre (constitucional). Entonces, el Gobierno va a estar muy apretado en términos de tiempo si no lo saca luego, después ya viene el receso legislativo en febrero y en marzo partimos con campañas municipales y de ahí no paramos hasta la presidencial”. Por ello es que planteó que una de las principales encrucijadas que deberá enfrentar La Moneda será con quién va a negociar los proyectos. “No tiene los votos en el Congreso y cuando tú negocias tienes que ceder algunas cosas, tiene el tema tributario, el tema de pensiones, de salud, de vivienda, varios arriba de la mesa y va a tener que elegir cuáles va a poder sacar ahora ya”, comentó. “Si pretende dividir Chile Vamos en términos de hacer diferencias respecto de la UDI, RN o Evópoli, creo que ahí va a depender de la habilidad del Gobierno para hacer eso y de la incapacidad que tiene la oposición para resolver sus conflictos internos”, agregó. Mientras, el doctor en Ciencia Política y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, en conversación con el programa Política en Vivo comentó que esta jugada de la UDI, junto con destacar “una animadversión muy fuerte contra el ministro Jackson”, responde a una hipótesis electoral, en relación al auge que tuvo el Partido Republicano en los comicios del pasado 7 de mayo, en el marco del proceso constituyente. En ese sentido, explicó que el hecho de que la UDI se margine de hablar con el Gobierno el tema de pensiones, “la única conclusión que nos lleva es que están tratando a apelarle a ese 20% del electorado que se ve fuertemente amenazado por el auge del Partido Republicano en la última elección de consejeros constitucionales, anticipando además lo que puede ser una elección municipal, donde si los republicanos superan nuevamente la UDI, esta última va a quedar muy débil electoralmente para enfrentar primarias presidenciales y la elección parlamentaria de 2025”.