Presidente de Metro cuestionó dichos de Piñera sobre la quema de estaciones Guillermo Muñoz, abordó las declaraciones del expresidente sobre la quema de estaciones del metro durante el estallido, manifestando que "ninguno de los antecedentes que he podido recabar me hace pensar que fue un acto absolutamente preparado". Diario UChile Jueves 27 de julio 2023 8:59 hrs.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, se refirió a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera respecto a la quema de estaciones del metro durante el estallido social. Este lunes, durante su exposición en el Consejo Constitucional, Piñera afirmó “la quema de siete estaciones del Metro en forma simultánea fue un acto absolutamente preparado, deliberado, con tecnología y organización que no conocíamos en Chile”. “Lo que pasó inmediatamente después, cómo se expandió eso, hay muchas teorías. Yo recuerdo haber invitado a todos los intelectuales a La Moneda, y una vez fueron seis interpretaciones brillantes, todas contradictorias, y yo estaba de acuerdo con todas”, añadió el exmandatario. Al respecto, en conversación con Radio Pauta, Muñoz sostuvo que “hemos ido sabiendo parcialmente lo que pasó en el Metro. Hay gente que hoy está condenada por la quema de la Estación San Pablo, hay un proceso por la Estación Protectora de la Infancia. Hay procesos abiertos y que la justicia está investigando”. “No tengo los antecedentes, con lo que he podido recabar en Metro, como para señalar lo que el expresidente señaló. No tengo ninguno de esos antecedentes. Si es que él los tiene, sería bueno que él los entregara a la justicia”, planteó el presidente del Metro. En esta línea, manifestó que “ninguno de los antecedentes que he podido recabar me hace pensar que fue un acto absolutamente preparado, ni para un lado ni para otro”. “Hace poco hubo una comisión en la Cámara de Diputados donde concurrimos, y facilitamos los antecedentes, y se llegó a conclusiones completamente distintas”, sentenció. Fuente y foto: ATON Chile.

