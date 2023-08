Gonzalo Polanco por pacto fiscal: “Estos son anuncios que van en una dirección correcta”

ec3f6fc223

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, entregó su evaluación respecto al debate sobre el nuevo pacto fiscal anunciado por el Gobierno. Para el académico la constante discusión sobre la materia si bien sostuvo que “en todos los países se producen modificaciones de tanto en tanto, en Chile en los últimos 10 años hemos tenido por lo menos tres reformas tributarias que han cambiado los pilares, las bases estructurales de nuestro sistema y eso evidentemente tiene varias dificultades, un costo de aprendizaje y también genera cierta incertidumbre para los agentes económicos, especialmente cuando se tratan de inversiones a largo plazo”. “Piense usted qué es lo que sucede con una inversión minera, que tarda muchos años en ver la luz. Una de las principales cosas que preguntan un inversionista es cuál es la carga tributaria del país y con estas sucesivas reformas tributarias muchas veces es imposible dar esa respuesta a largo plazo. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad y ojalá que podamos llegar a un consenso respecto de la base estructural de nuestro sistema”, expresó. Consultado sobre si estas reformas han logrado contribuir al abordaje de las preocupaciones de la ciudadanía, Polanco afirmó que “si es que han tenido el efecto que se buscaba o no, lamentablemente en muchos casos no podemos hacer la evaluación, porque ni siquiera alcanzaron a estar totalmente en régimen”. En ese sentido, apuntó a la reforma tributaria impulsada por la ex presidenta Bachelet y su posterior modificación en 2020, destacando que “las reformas apuntaban a problemas existentes en nuestro sistema como, por ejemplo, la falta de equidad, pero si realmente lograron su objetivo o no, eso creo que nunca lo vamos a saber porque no alcanzaron a ser evaluadas y ya estaban siendo modificadas”. En cuanto a la bajada del anuncio presidencial sobre el pacto fiscal, el cual contempla, entre otras materias, 20 medidas de reforma y 38 iniciativas para impulsar la productividad y el crecimiento, Polanco manifestó que “creo que hay que destacar el hecho de que sea un pacto fiscal y que no solamente nos centremos en una reforma tributaria porque en los últimos gobiernos hemos puesto el acento en la parte de la ecuación que dice relación con cómo allegamos más recursos al Estado, cosa que es importante, pero no es lo único”. “Hay que tomar también en consideración de qué forma se están gastando esos dineros, hay una necesidad de priorizar, una necesidad de hacer más eficiente el gasto fiscal. Entonces, creo que tomar ambos lados de la ecuación ya es un avance y hay que destacarlo”, dijo. Asimismo, planteó que “estos son anuncios que van en una dirección correcta, pero son solamente anuncios, todavía no conocemos el detalle de los proyectos y es por eso que todavía no pueden ser evaluados en su totalidad. Por ejemplo, si dice ‘bueno, vamos a combatir la elusión y evasión’, yo creo que ese es un objetivo que genera un alto consenso, pero todavía no existe el detalle de cuáles son las medidas específicas y si estas realmente, como decimos en Chile, ‘vamos a rascar donde pica”. Mientras sobre la postura crítica de la oposición y su advertencia de no descartar concurrir al Tribunal Constitucional (TC) por las normas contra la elusión y evasión, el académico aseveró que “eso dice relación con las faltas de consenso que existen respecto a las materias básicas de nuestro sistema tributario. Me llama la atención los dos extremos, por una parte, las extremas alabanzas a un proyecto que no conocemos y también las tremendas críticas que pueden surgir a algo que todavía no se ha leído”. Revisa la entrevista en el siguiente link

