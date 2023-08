Continúa incierta la situación en Níger tras golpe militar

Llama la atención que esta vez los países occidentales esten condenando tan duramente el golpe militar en Níger, en circunstancias que ante otros hechos similares dichas condenas no han pasado de declaraciones más bien suaves. Esto es así porque muchos de ellos lo veían como el único socio fiable para combatir a yihadistas vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico en la región africana del Sahel, donde Rusia y los países occidentales han competido por influir en la lucha contra el extremismo.

Tchiani dijo que vendrían tiempos difíciles para Níger y que la actitud “hostil y radical” de los que se oponían a su mandato no aportaban ningún valor. Asimismo, tachó de ilegales, injustas, inhumanas y sin precedentes las duras sanciones impuestas la semana pasada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Esta organización panafricana también ha amenazado con emplear la fuerza si el derrocado presidente Mohamed Bazoum, que sigue bajo arresto domiciliario, no es liberado y reinstaurado para este domingo 6 de agosto. Las sanciones anunciadas por la CEDEAO incluye detener el traspaso de energía a Níger, que recibe hasta el 90% de la electricidad desde la vecina Nigeria, según la Agencia Internacional de la Energía Renovable.

De hecho, la transmisión de energía entre Nigeria y Níger ya fue cortada esta semana, según un funcionario de una de las principales compañías eléctricas nigerianas que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre el tema. No obstante, no aclaró qué proporción de la energía de Níger pudo suponer ese corte, pero cualquier reducción afectaría claramente a la población de un país empobrecido de más de 25 millones de personas.