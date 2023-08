4c177032ea

Cultura Medios de comunicación José Luis Perales: “¡Estamos muy bien!” Como reguero de pólvora corrió por Hispanoamérica la noticia de la “muerte” del cantante español quien, sin embargo, estaba de vacaciones en Londres junto a su familia. “Estoy más vivo que nunca”, señaló en una cuenta de X. Diario UChile Lunes 7 de agosto 2023 17:28 hrs.

Una nueva muerte provocó las redes sociales, esta vez del cantautor español José Luis Perales, noticia que corrió rápidamente por Hispanoamérica y llevó a que varios medios iberoamericanos replicaran la información con a penas esa afirmación. La información señalaba que el autor e intérprete de “Y se marchó” había fallecido de un infarto al miocardio la tarde de este lunes en España, algo que luego apareció en distintos portales, incluyendo algunos de la nación europea y también aquí en Chile. La noticia falsa fue desmentida cerca de una hora después por el propio Perales desde Londres donde pasó unos días junto a su familia. “Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea ha dicho que me he muerto. Pero la verdad es que estoy más vivo que nunca”, señaló. #AHORA | José Luis Perales desde Londres lamenta que se haya difundido la noticia falsa sobre su fallecimiento. pic.twitter.com/rOEExzW1Xj — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023 Junto con adelantar que este martes retornará a España, Perales agradeció “a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa… en fin… ¡Estamos muy bien! ¡Se acabó! Un abrazo muy fuerte para todos”. El hecho coloca una vez más en el centro el debate sobre el impacto que pueden provocar las denominadas fake news y la necesidad de contrarrestar su alcance para evitar perjuicios mayores entre la comunidad y en especial la que utiliza regularmente las múltiples redes sociales.

