RN insiste en respaldo a María Luisa Cordero: “Es muy complejo lo que ha hecho la Corte Suprema”

La bancada de Renovación Nacional salió en defensa de la diputada María Luisa Cordero y cuestionó la resolución del pleno de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra la legisladora, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que enfrenta una querella por injurias con publicidad en contra la senadora Fabiola Campillai. Cordero deberá ahora enfrentar el juicio luego que el 21 de marzo señaló en un programa de radio El Conquistador que la ahora senadora, que recibió una bomba lacrimógena en su rostro y la dejó ciega, “tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes; ella no es ciega total”. Estas afirmaciones generaron un repudio generalizado del oficialismo y de las organizaciones de derechos humanos, pero contó con el apoyo de la derecha, situación que se repite en esta oportunidad. Este martes, el Presidente Gabriel Boric lamentó el respaldo de la colectividad opositora en su cuenta X, más conocida como Twitter. “Qué lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena”, dijo el Mandatario. “Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia“, agregó Boric. Para la diputada de RN, Ximena Ossandón, “es muy complejo lo que ha hecho la Corte Suprema, que ha sido tan violenta y tan taxativa en prácticamente hacer un juicio final, una resolución que va a dejar muy complejo a quien le toque llevar este caso adelante. Porque en este Parlamento, en esta sala, en distintos programas, hemos escuchado cosas terribles. Hemos escuchado descalificaciones y jamás nunca se ha dicho nada”. La diputada agregó que “si vamos a aplicar lo mismo, nosotros estamos esperando qué va a pasar este jueves sobre el diputado Ibáñez, que hoy día tiene un tema con Juan Sutil. Vamos a esperar si se usa la misma vara o no se usa la misma, porque efectivamente si vamos a empezar con esto, en este Parlamento, en nuestra sala, no va a quedar nadie”. Con estas afirmaciones, la colectividad ratificó que Cordero seguirá siendo parte de la bancada como lo aseguró el jefe del comité, Frank Sauerbaum quien dijo que la de Cordero “es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito, yo creo que esto va a terminar en una simple multa o en un llamado de atención de la justicia, pero no reviste carácter de delito en ningún caso”. Por otro lado, la diputada Ossandón también cuestionó las afirmaciones del Presidente Boric en sus redes sociales ya que, a su juicio, hay temas más importantes donde los chilenos esperan acciones concretas respecto, por ejemplo, del bullado Caso Convenio. Desde el oficialismo, valoraron la decisión del Máximo Tribunal y consideraron que es correcto y es un piso mínimo frente accionar de la diputada Cordero. La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, afirmó que “no es posible que una diputada pueda llegar y decir cualquier cosa en contra de otra parlamentaria o parlamentario y menos en una situación tan grave como la que tuvo que vivir la senadora Campillai”. Cariola afirmó que Cordero “se ha permitido el maltrato no sólo contra la senadora Campillai, sino también contra otras personas. Permanentemente está hablando contra otras personas sin ningún pudor, sin ninguna restricción”. Agregó que “un parlamentario o parlamentaria debe asumir con respeto, sobre todo frente a una situación que es una clara violación a los derechos humanos de la cual la senadora es víctima”. En tanto, la cuestionada diputada Cordero afirmó en una declaración pública, que “acataré lo que se resuelva la Corte Suprema, pero es inaceptable que a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación me encuentre hoy en día en un proceso judicial de desafuero, que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite ejercer mi rol fiscalizador en medio de la crisis de corrupción política más grande de nuestro país donde si existen delitos y cómplices que hoy gozan de impunidad”. “No me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará ya que seguiré con más fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país”, dijo la diputada de derecha. Cabe consignar que la resolución judicial se suma a lo determinado por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo que rechazó, de manera unánime, la aplicación de la ley Nain Retamal solicitada por el excarabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por el impacto de una lacrimógena que cegó a Fabiola Campillai en 2019.

