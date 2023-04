“Ella es una persona negacionista”: Senadora Campillai solició desafuero de la diputada Cordero ante Corte de Apelaciones

Esto último, a raíz de las declaraciones que Cordero emitió en un programa radial respecto a una presunta capacidad de visibilidad por parte de la senadora, quien perdió tres de sus sentidos debido al impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, perpetrada por el ex efectivo de Carabineros, Patricio Maturana, en contexto del estallido social. Un delito por el que el otrora policía fue sentenciado a 12 años y 183 días de cárcel.

Alejandra Arriaza, abogada representante de Campillai, explicó que la solicitud “tiene por objeto que la Corte de Apelaciones dé lugar al desafuero para dar curso a la tramitación a la querella por injurias con publicidad contra la diputada Codero, por sus dichos vertidos en televisión el 21 y 24 de marzo del presente año”.

En ese sentido, precisó que “las expresiones vertidas por la diputada Cordero están marcadas por un ánimo injuriable, es decir, la intención de deshonrar, menospreciar y otorgar falsos antecedentes respecto de la senadora Campillai. Por lo tanto, hay un procedimiento en los tribunales de justicia cuando existe una acción criminal de carácter privado, que es el procedimiento por injurias y a través del Juzgado de Garantía se conocerán los antecedentes y aplicarán las penas que correspondan”.

A su vez, la senadora afirmó que Cordero es “una persona negacionista” toda vez que su caso “ya tiene al agresor tras las rejas. Entonces, ella no puede desconocer lo ocurrido y menos decir que yo tendría un ojo con el que veo claramente”.

“Esto no puede volver a ocurrir, soy víctima de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado, de parte de un agente del Estado y no podemos volver a revictimizarnos, porque aquí no ha habido justicia aún para las demás víctimas”, aseveró.

Además, la parlamentaria aseguró que “nadie ha ofrecido disculpas. Para mí esta querella es para poder llevarla a tribunales. Si hay una disculpa, de verdad que es tarde, porque en todo este tiempo que yo he esperado, no ha llegado”.

“Ya basta de volver a revictimizarnos, el daño no ha sido tanto para mí, ha sido para mis hijos, para mi familia, pero también ha causado daño a otras personas, porque hoy hay personas ciegas que manipulan su celular y son condenadas por los dichos de esta señora”, expresó.