Nacional Política Gobernador Óscar Crisóstomo por lluvias: “Ha sido mucho más intenso y más catastrófico de lo que vivimos hace dos meses” El gobernador de Ñuble se refirió a la situación que está ocasionando el sistema frontal y las consecuencias para el país porque “las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble alimentan a Chile” y afectará el bolsillo de las personas. Diario UChile Martes 22 de agosto 2023 10:39 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, reconoció que el sistema frontal que afecta a zona centro sur del país “es peor que el que vivimos hace dos meses, porque no vimos los estragos que está dejando actualmente”, y además, porque las consecuencias las sufrirá todo el país con el aumento en los próximos meses de los alimentos. En un balance de los efectos del temporal, la autoridad afirmó que en el límite precordillerano, entre Coihueco y San Fabián, donde un adulto mayor murió ahogado tras ser arrastrado por la crecida de un riachuelo, se han producido distintos desbordes de ríos y canales que han dejado a más de 600 personas aisladas. Informó que son 17 las rutas cortadas, se suspendieron las clases en la mayoría de las comunas de la región por el sistema frontal que con las crecidas de ríos y canales “se ha llevado viviendas, sectores productivos, ha sido mucho más intenso”. Frente a las medidas que se deben adoptar considerando que son fenómenos que se van a repetir, el gobernador Crisóstomo señaló que “este año ha sido la región por lejos la más afectada del país. Tuvimos los voraces incendios en febrero, las inundaciones en junio y ahora lo que estamos viviendo en agosto. Hay distintas situaciones que uno puede tomar, entendiendo que los fenómenos del cambio climático hacen que lo que conocíamos no sean como lo esperábamos, sino que tienen una envergadura distinta”. En ese sentido, indicó que tal como lo abordó con las autoridades centrales, hay dos áreas en las que se debe intervenir. Por una parte, dijo, las obras públicas. “Las regiones también sufrimos este tipo de embates por la baja inversión pública que existe particularmente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)”, indicó. “Solamente el dos por ciento del presupuesto de obras públicas se destina a Ñuble, por lo tanto con ese presupuesto difícilmente se pueden hacer muchas obras. Y ya teniendo identificados los puntos, particularmente donde están los desbordes de ríos y canales, lo que le pedimos al MOP que genere un presupuesto destinado eso, porque ya son dos eventos donde mayoritariamente los puntos de mayor realce están completamente identificados”, acotó. Crisóstomo agregó “que se hicieron algunas obras de mitigación, pero la verdad que no sirvieron de mucho. Hay que recuperar, hay que tener puentes mecanos disponibles en otro país, porque no tenemos puentes y el MOP se tiene que adelantar en este tipo de fenómenos”. Por otro lado, la autoridad regional indicó que “institucionalmente hemos fallado en algunas cosas. Creo que las parcelaciones, por ejemplo, donde hay afectación están desreguladas y están generando un dolor de cabeza a nuestra institucionalidad. La falta de fiscalización de las direcciones de obras, donde las personas llegan y construyen donde quieren sin que tengan los permisos. Entendiendo la necesidad de tener viviendas, (pero) nos está generando un caos bien importante que arriesga la vida de las personas”. Asimismo, el gobernador instó a las autoridades a que las medidas de reconstrucción se concreten, porque desde el mes de febrero, con los incendios forestales, aún las viviendas de emergencia no están terminadas lo que evidencia un problema sobre “quién se hace cargo de los proceso de reconstrucción y quién hace los seguimientos para que los proceso no queden en el intermedio, porque creo que la Senapred no se puede hacer cargo, está para otras cosas (…) falta institucionalidad en ese ámbito porque las consecuencias no sólo la vamos a vivir las regiones que fuimos afectadas”. Crisóstomo agregó en esa línea que “Chile va a sufrir las consecuencias porque las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble alimentan a Chile, somos las tres regiones agrícolas donde está la mayor parte de la producción agrícola y ya vamos a ver en los próximos meses los precios de los productos y cómo va a afectar el bolsillo de las personas. Diría que esta es una situación muy grave, no solamente para nuestras regiones, sino que para el país entero”. Precisó que “gran parte de la producción agrícola está perdida y aquí no solamente sirven los bonos. Esta recuperación no va a pasar por los bonos en esta ocasión. Podrán entregar 1, 2, 4 o 5 millones a un productor, pero la verdad es que con eso no se logra levantar y espero que el Gobierno entienda la gravedad de la situación”. Frente a las voces que plantean restringir el traspaso de recursos a las regiones motivados por el escándalo del Caso Convenio, Crisóstomo afirmó que “están tremendamente equivocados porque lo tenemos finalmente, y ha sido por tantas décadas, un desamparo de las regiones, donde el centralismo nos ha ahogado, nos ha dejado sin inversión pública y ahora lo estamos viendo. Aquellos que creen que la descentralización debe ser frenada, no entienden que la descentralización ha llegado para solucionar los problemas”. “Cuando han ocurrido casos de esta índole en el Parlamento, a nadie se le ocurrió cerrar el parlamento o cuando han ocurrido casos en el gobierno central o en tribunales (…), pero a nadie se le ha ocurrido que hay que detener los procesos, al contrario. Lo uno tiene que hacer es profundizar la democracia”, puntualizó el gobernador de Ñuble. Revise la entrevista completa aquí: Foto de referencia: Agencia ATON

