50 años del Golpe Nacional Política Audio de Orlando Letelier confirma que Allende llamaría a plebiscito la semana del golpe de Estado El propio mandatario había señalado que la convocatoria sería para evitar una guerra civil y para “que el pueblo se pronuncie”. El canciller plantea en una cinta que el referéndum correría en paralelo al sumario contra oficiales golpistas. Diario UChile Jueves 24 de agosto 2023 19:12 hrs.

Luego de ser dejado en libertad desde Isla Dawson donde fue enviado según la dictadura junto a “otros jerarcas” de la Unidad Popular, el canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, envió una cinta al también exministro Sergio Bitar donde da a conocer algunas de las medidas que estaba pensando adoptar el jefe de Estado para detener la maquinaria golpista que había echado andar las fuerzas armadas. En el audio de casi una hora dado a conocer por CNN Chile, Letelier comenta sobre el inicio de varios sumarios contra oficiales que habían participado en acciones de sedición e incluso el llamado a retiro de seis o siete generales durante la semana entre el 10 y el 14 de septiembre. Al menos esa era la idea que se había planteado en un almuerzo la semana anterior y que luego fue ratificada en un encuentro la noche del día viernes en la casa del excomandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, en la que participó el propio Letelier. “El día viernes en la noche en su casa yo había tenido una conversación bastante larga con él, bastante interrumpida también porque mientras estaba la conversación empezó el operativo sumarios y me llegaron llamadas telefónicas de mi casa porque Pedro Vuskovic me andaba buscando con la situación que allí había ocurrido. Yo hablé con (Gustavo) Leigh (comandante en jefe de la FACh en la época) preocupado de esto Leigh me llamó varias veces a mi casa”, señala en el audio. En la cinta se plantea que el propio general Prats estimaba que la asonada militar sería el viernes 14 de septiembre. “La impresión era de que eventualmente las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida si no se daban esa semana y nos daban un poco de tiempo y se venía incluso el anuncio del Presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llevar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados, e íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etcétera”, precisa Letelier. Por otro lado, plantea una tercera alternativa que “era la de que antes del viernes, es decir esa misma semana, se llamara a retiro a unos seis o siete generales, con lo cual también se podía producir después una depuración en niveles más bajos según la información que teníamos”. En eso, señala que “esto se podía hacer inmediatamente después que el Presidente al día siguiente anunciara el plebiscito y era lo que estaba en el espíritu y en la recomendación de Carlos Prats”. De hecho, Letelier señala que la lista de generales se iba a afinar con el propio excomandante en jefe del Ejército y que luego se informaría a Augusto Pinochet que había sucedido a Prats y que hasta el momento del propio golpe de Estado no se advertía que era parte del complot. Recordemos que Orlando Letelier fue asesinado con una bomba puesta en su vehículo el 21 de septiembre de 1976 en la ciudad de Washington D.C. donde vivía exiliado, mientras que Carlos Prats murió de igual forma, pero el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, donde vivía junto a su esposa, Sofía Cuthbert, quien también falleció en el atentado.

