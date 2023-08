Senadores de la comisión de Seguridad valoran propuesta de ley antiterrorista y llaman a fusionarlo con proyecto impulsado por los legisladores

599e6a6c5c

eca0853283

Luego de la presentación del proyecto de ley del Gobierno que modifica la actual ley antiterrorista, el senador DC Iván Flores, miembro de la comisión de Seguridad del Senado, adelantó que esperan la fusión de la iniciativa del Ejecutivo con la que presentó junto a un grupo de parlamentarios, entre ellos Manuel José Ossandón, Felipe Kast y Sebastián Keittel. La iniciativa contempla varios de los temas que fueron dados a conocer durante esta jornada por la ministra del Interior, por lo que Flores indicó que van en el mismo sentido para atacar este tipo de delitos. “Aunque aún no ha ingresado formalmente, de lo señalado se aprecian bastantes aspectos similares con la moción que ya estamos tramitando. El eje principal de nuestra iniciativa es eliminar todo contenido ambiguo y subjetivo para, efectivamente, facilitar la aplicación de esta norma en el país en virtud de los casos que hemos conocido y donde no se ha podido ni invocar ni aplicar la actual ley”, sostuvo el legislador DC. Flores agregó que “aquí lo relevante es avanzar. Chile ya no puede seguir con una ley que no se ha podido aplicar frente a la cantidad de hechos terroristas, reconocidos por el propio Gobierno como tales. Necesitamos perfeccionar la ley, y no solo esta, sino todas las referidas a Inteligencia y persecución de delitos de alta connotación y daño a la ciudadanía”. Además, precisó que “el proyecto que ya estamos tramitando y que perfecciona la tipificación y persecución penal de los actos terroristas, permitirá, entre otras acciones, que el Ministerio Público pueda utilizar, previa autorización del juez de garantía, las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes”. Según lo señalado por el senador Flores, “considerando que el Gobierno venía señalando desde hace meses su disposición a avanzar en esta materia, ingresamos esta reforma que, en lo medular, elimina las ambigüedades y los contenidos subjetivos que han impedido la aplicación de la ley antiterrorista, tipificando con claridad los delitos, especificado las agravantes y protegiendo a testigos”. Por su parte, otro de los impulsores del proyecto del grupo de legisladores, el senador RN Manuel José Ossandón, comentó que “valoro que un Gobierno que siempre negó la existencia de terrorismo hoy día presente un proyecto. Es una buena señal”. Eso sí, sostuvo que de lo planteado por el Ejecutivo se desprende que “el proyecto hay que mejorarlo mucho; creo que necesitamos tener una Fiscalía especializada y tribunales supra territoriales, pero vamos a trabajar para combatir el terrorismo”. Entre las medidas que establece el proyecto de los senadores de la comisión de Seguridad, se tipifica como delito terrorista al que provoque o mantenga en estado de grave temor o terror a la población o a un sector de ella, así como a quien altere gravemente la paz pública. A eso se suman temas como el desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones del Estado, que obligue a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo atente contra edificaciones que prestaran alguna función social, medios de comunicación, transporte, o infraestructura crítica, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Asimismo, la iniciativa señala que constituirán agravantes especiales utilizar menores de 18 años para la comisión del delito, cualquiera sea el grado de participación que tengan y cometer el delito en instalaciones de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública, de los organismos del Estado, sedes diplomáticas o consulares, eventos de convocatoria masiva y recintos educacionales, entre otros puntos. Imagen de portada: Agencia ATON

Luego de la presentación del proyecto de ley del Gobierno que modifica la actual ley antiterrorista, el senador DC Iván Flores, miembro de la comisión de Seguridad del Senado, adelantó que esperan la fusión de la iniciativa del Ejecutivo con la que presentó junto a un grupo de parlamentarios, entre ellos Manuel José Ossandón, Felipe Kast y Sebastián Keittel. La iniciativa contempla varios de los temas que fueron dados a conocer durante esta jornada por la ministra del Interior, por lo que Flores indicó que van en el mismo sentido para atacar este tipo de delitos. “Aunque aún no ha ingresado formalmente, de lo señalado se aprecian bastantes aspectos similares con la moción que ya estamos tramitando. El eje principal de nuestra iniciativa es eliminar todo contenido ambiguo y subjetivo para, efectivamente, facilitar la aplicación de esta norma en el país en virtud de los casos que hemos conocido y donde no se ha podido ni invocar ni aplicar la actual ley”, sostuvo el legislador DC. Flores agregó que “aquí lo relevante es avanzar. Chile ya no puede seguir con una ley que no se ha podido aplicar frente a la cantidad de hechos terroristas, reconocidos por el propio Gobierno como tales. Necesitamos perfeccionar la ley, y no solo esta, sino todas las referidas a Inteligencia y persecución de delitos de alta connotación y daño a la ciudadanía”. Además, precisó que “el proyecto que ya estamos tramitando y que perfecciona la tipificación y persecución penal de los actos terroristas, permitirá, entre otras acciones, que el Ministerio Público pueda utilizar, previa autorización del juez de garantía, las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes”. Según lo señalado por el senador Flores, “considerando que el Gobierno venía señalando desde hace meses su disposición a avanzar en esta materia, ingresamos esta reforma que, en lo medular, elimina las ambigüedades y los contenidos subjetivos que han impedido la aplicación de la ley antiterrorista, tipificando con claridad los delitos, especificado las agravantes y protegiendo a testigos”. Por su parte, otro de los impulsores del proyecto del grupo de legisladores, el senador RN Manuel José Ossandón, comentó que “valoro que un Gobierno que siempre negó la existencia de terrorismo hoy día presente un proyecto. Es una buena señal”. Eso sí, sostuvo que de lo planteado por el Ejecutivo se desprende que “el proyecto hay que mejorarlo mucho; creo que necesitamos tener una Fiscalía especializada y tribunales supra territoriales, pero vamos a trabajar para combatir el terrorismo”. Entre las medidas que establece el proyecto de los senadores de la comisión de Seguridad, se tipifica como delito terrorista al que provoque o mantenga en estado de grave temor o terror a la población o a un sector de ella, así como a quien altere gravemente la paz pública. A eso se suman temas como el desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones del Estado, que obligue a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo atente contra edificaciones que prestaran alguna función social, medios de comunicación, transporte, o infraestructura crítica, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Asimismo, la iniciativa señala que constituirán agravantes especiales utilizar menores de 18 años para la comisión del delito, cualquiera sea el grado de participación que tengan y cometer el delito en instalaciones de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública, de los organismos del Estado, sedes diplomáticas o consulares, eventos de convocatoria masiva y recintos educacionales, entre otros puntos. Imagen de portada: Agencia ATON