50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Política “El Estado tiene que hacerse cargo”: Presidente Boric encabeza lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos En la instancia, el mandatario criticó a los presidentes de partidos que pese a haber sido invitados, no asistieron. "Es momento en que nos pongamos de acuerdo en algo que es muy básico, que es que nunca más vamos a interrumpir la democracia", dijo. Fernanda Araneda Miércoles 30 de agosto 2023 15:22 hrs.

Este miércoles 30 de agosto, fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de muerte de los mil 469 detenidos desaparecidos, víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. En la instancia, a la que asistieron agrupaciones de familiares, parlamentarios, ministros y exministros de Estado y también la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el mandatario aseguró que respecto a los detenidos desaparecidos hay muchas preguntas por responder y que por eso mismo “creemos, desde el Gobierno de Chile, que la mejor manera de dar respuesta a algunas de ellas, es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad del colectiva, institucional, lo que asumieron en su momento, de manera solitaria, las víctimas”. En esa misma línea, el mandatario señaló que el Plan de Búsqueda es una “política pública que es permanente. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada (…) esa verdad tiene que ser construida y es el Estado el que tiene que aportar para que se haga tal”, afirmó. En su intervención, el mandatario además destacó los esfuerzos de las agrupaciones de familiares, que a su juicio han construido una historia que “no es solo de tristeza”. “Acá ha habido solidaridad, alegría, humanidad, organización (…) Lo que han hecho es permitir que la historia siga viva y cuando ustedes no estén, tal como muchas madres no están hoy día, nosotros asumiremos esa posta y ese compromiso”. El Presidente Boric también reflexionó respecto a los largos procesos de justicia, que en algunos casos, incluso han durado 50 años. “La justicia ha tardado demasiado y por cierto hay que valorar a los jueces valientes y a quienes hasta el día de hoy, siguen empujando. Sin embargo, cuando pensamos que ayer, no metafóricamente, en los últimos días de agosto de 2023, emanan sentencias que condenan a autores materiales de crímenes como el de los asesores de La Moneda o el de Víctor Jara, uno se pregunta también y es un deber del Estado preguntárselo, si la justicia es tal cuando no es oportuna. Es mejor que llegue a que no llegue, pero algo pasó en el camino”. Cuestionamientos a la oposición Durante el lanzamiento del Plan de Búsqueda, el Presidente Boric cuestionó la ausencia de los presidentes de partidos de la oposición, que pese a haber sido invitados, no asistieron. “A 50 años del golpe de Estado es tiempo de subsanar las ausencias y me permito lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias en esta ceremonia, porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos y no vinieron todos”, dijo. “Creo que es momento en que nos pongamos de acuerdo en algo que es muy básico, que no requiere contexto, que no requiere mayores explicaciones, que es que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto. Nada más”. Asimismo, el mandatario planteó que existe “un compromiso ético de disponer de los recursos que sean necesarios para continuar la búsqueda. Es un deber del Estado chileno y no es un patrimonio de ningún lado político, porque fue el Estado el que planeó y ejecutó los crímenes y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la búsqueda de la verdad”. A juicio del Presidente Boric, se trata de “un cambio de paradigma, no son los familiares los que tienen que andar de detectives, es el Estado el que tiene que cumplir esa tarea y quiero que sepan que estamos trabajando para conocer la verdad, para saber dónde están, para contar quiénes fueron, porque queremos recuperar sus historias para poder reconstruir también las nuestras”, concluyó. Gaby Rivera (AFDD): “En ningún otro Gobierno se tuvo esta voluntad” Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, quien también intervino en la ceremonia, valoró los esfuerzos del Ejecutivo para llevar a cabo el Plan de Búsqueda y destacó que “en ningún otro Gobierno se tuvo esta voluntad política”. “Era necesario, absolutamente necesario, para que este calvario no sea solamente de los familiares, sino de la sociedad completa”, agregó. En todo caso, la dirigenta advirtió que su agrupación se mantendrá atenta en el contexto de la conmemoración de los 50 años, “que aún nos encuentra buscando a nuestros familiares, sin verdad y sin justicia”. “Creemos firmemente que en este aniversario no puede ni debe sustentarse en acciones simbólicas ni conmemorativas solamente, requiere un compromiso político claro, que nos permita avanzar y dar garantías reales de que nunca más en nuestro país se vuelvan a cometer los atroces crímenes que cometió la dictadura”. Por último, Rivera indicó que de aquí en adelante los miembros de la AFDD “seremos participantes activas en el Plan de Búsqueda, asumiendo nuestro rol, responsabilidad histórica. Estaremos vigilantes las agrupaciones de detenidos desaparecidos, ese es nuestro rol, para que esto nunca más en Chile vuelva a suceder. Y si tendremos que estar 50 años más, así estaremos”. Lorena Pizarro (PC): “La información está en las Fuerzas Armadas” La expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y actual diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, también valoró la voluntad del Ejecutivo, pero, al mismo tiempo afirmó que “lo que tiene que haber, de una vez por todas, es la determinación de que la información está en las Fuerzas Armadas, en las policías y en los civiles”. “Esto tiene que ver con terminar con la impunidad y con lo que se llama pacto de silencio. El pacto de silencio es la continuación del andamiaje genocida, no es algo distinto”, añadió. En tanto, consultada respecto a la propuesta del senador Iván Moreira, de ofrecer incentivos a los militares para que estos entreguen información, Pizarro señaló que se trata de “oportunismo”. “A 50 años, lo que está pidiendo Iván Moreira, el gran amigo del dictador, es que liberen a los violadores de derechos humanos. Lo demás es mentira”, acusó. Pizarro agregó que no sorprende la ausencia de la oposición en la ceremonia del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. A su juicio “la derecha es un derecha mucho más cavernaria que antes, defiende el golpe, las violaciones de derechos humanos, lo relativizan, después se desdicen, pero eso es lo que están haciendo”. “Es una derecha negacionista, que en cualquier otro país del mundo que vivió violaciones sistemáticas a derechos humanos… Seguramente, en Alemania estarían presos”, aseveró.

