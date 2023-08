19a2347f52

50 años del Golpe Cultura Derechos Humanos “Pinochet, la obra censurada en dictadura”: el regreso a la cartelera del primer montaje de la Compañía Teatro Perro Muerto La obra, que fue estrenada en el 2015, ha sido parte de la programación del Festival Santiago a Mil. En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, esta breve temporada en Teatro SIDARTE considera cuatro funciones. Diario UChile Miércoles 30 de agosto 2023 14:24 hrs.

A 8 años de su estreno vuelve a cartelera el exitoso primer montaje de la Compañía Teatro Perro Muerto con una mini temporada en Teatro SIDARTE, en el año de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. “Pinochet, la obra censurada en dictadura” cuenta con más de 80 funciones a la fecha, ha repletado salas, dentro y fuera del circuito teatral. La compañía recuerda la excelente crítica y un extraordinario “boca a boca” considerando que la obra ha sido vista por más de 13 mil personas. Luego de su estreno en el Teatro de la desaparecida Universidad Arcis en el año 2015, la obra cuenta con cinco exitosas temporadas, siendo parte de la programación del Festival Santiago a Mil 2016 y del Revolution Theater Festival (EE.UU), entre otros. Actualmente la obra continúa circulando por varias regiones del país, reafirmando su vigencia y necesidad para la cartelera teatral. Esta breve temporada de “Pinochet, la obra censurada en dictadura” se llevará a cabo los días miércoles 30, jueves 31 de agosto y el viernes 1ro y sábado 2 de septiembre a las 19.30 hrs. Reseña “Pinochet, la obra censurada en dictadura” muestra a cuatro personajes influyentes de la dictadura, y cómo éstos piensan el futuro de Chile ¿Cómo será la transición para ellos? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?, proceso que está lleno de incertidumbre y de miedos. La obra habla sobre el poder, y los sueños de una clase dominante que se imagina su lugar en el futuro de Chile y cómo el proyecto país de hace más treinta años se contrasta con el Chile actual. Con un ritmo vertiginoso y un lenguaje provocador, la Compañía Teatro Perro Muerto realiza un simulacro de una obra que fue escrita y censurada en Dictadura, preguntándose por la historia, la política, el teatro, y un especial enfoque en el poder, y cómo éste se constituye, se traspasa y se perpetúa en nuestra sociedad. “Nuestro trabajo es una reconstrucción que se aleja del lenguaje realista, los actores encarnan discursos, ideas, con un ritmo bastante vertiginoso y cargado de un humor crudo y mucha rudeza, no es una obra historicista, ni pretende serlo, por el contrario, habla del Chile de hoy, y así desde nuestro lenguaje particular opina sobre lo que es para nosotros el Teatro Político y La Historia, la reconstrucción sólo cobra sentido cuando alude al Chile actual; cuando el tema está vigente, ya que si no es así la obra se transforma en una pieza de museo, muerta.” Así reflexionó Sebastián Squella, Director de Teatro Perro Muerto. La Compañía cuenta con tres montajes a la fecha: «Pinochet, la obra censurada en dictadura» (2015), «Representar» (2018) y «Lastres» (2021). Las obras han circulado en escenarios nacionales e internacionales, estableciendo a la Compañía como un ente permanente dentro de la escena teatral. Ficha Artística Dirección y Dramaturgia: Sebastián Squella Producción: Noel Saint Jean Fotografía y Asistencia: Paul Osses Sonido: Alonso Orrego Diseño Integral: Javier Pávez Actuación: Rodrigo Florechaes, Camilo Venegas, Victoria Iglesias, Nicolás Calderón. Coordenadas Clasificación: Mayores de 14 años. Funciones: Miércoles 30 – Jueves 31 Agosto y Viernes 1 – Sábado 2 Septiembre Hora: 19.30 hrs. Lugar: Teatro Sidarte – Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta, Chile. Entradas: Programa paga lo que puedas: $5.000, $7.000, $10.000 / Miércoles popular: $3.000

