50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Política Salvador Millaleo y Plan de Búsqueda: “Falta que sea una política de Estado que trascienda la sensibilidad política” El académico afirmó que en el marco de los 50 años del golpe de Estado y dados los grados de negacionismo en el país, no hay “una disposición transversal a que el Estado haga estos esfuerzos” para encontrar a las víctimas. Diario UChile Miércoles 30 de agosto 2023 19:23 hrs.

El abogado mapuche y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, afirmó que es necesario que el Plan de Búsqueda de Verdad y Justicia anunciado por el Gobierno se convierta en una política de Estado que “trascienda la sensibilidad política”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el docente e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos) se refirió a la iniciativa del Ejecutivo para buscar a las víctimas de la dictadura. “Es una demanda desde el inicio de la transición democrática para que el Estado se comprometa a una búsqueda real y que destine todos los recursos necesarios y que estén a su disposición para emprender esta búsqueda”, señaló el académico. Agregó que “hemos visto iniciativas, avances muy magros y también la persistencia de un pacto de silencio y ahora estamos viendo, con el paso del tiempo incluso, la muerte de los involucrados o personas que pudieron haber sabido”. “Se hace algo que ya es tarde, pero donde todo lo que es necesario hacer se tiene que movilizar. Creo que hay que saludar este plan, es muy importante que se implemente. La pregunta es por qué si estamos 50 años, no se hizo antes”, planteó Millaleo. La respuesta a esto, dijo el académico, es que “creo que una de las cosas que todavía uno puede pensar que falta en este plan aún, es que esto sea una política de Estado realmente, es decir que trascienda la sensibilidad política”. El académico recordó que “cuando se conmemoraban los 40, los 30 años (del golpe de Estado), había una disposición más transversal a condenar las violaciones a los derechos humanos y a tomar las medidas de reparación y esto incluye la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Esto no se hizo en esa oportunidad y ahora todavía vemos, incluso menos que cuando se conmemoraron los 40 años o 30 años, que haya una disposición transversal a que el Estado haga estos esfuerzos”. Asimismo, Millaleo indicó que “creo que todavía sigue siendo una política de Gobierno y no trasciende una política de Estado transversal a las posiciones políticas que, por lo tanto, genera un compromiso de todos los actores políticos relevantes. Eso falta todavía y uno puede temer que es más débil ahora, de lo que era hace unas décadas atrás”. Sobre las actitudes de la derecha de negar los crímenes de la dictadura, Millaleo afirmó que “uno puede ver precisamente un temor de que este negacionismo se amplifique. Ahora, el temor que han manifestado los familiares de las víctimas es algo mucho más concreto. No tiene que ver con pedir gestos simbólicos o que hagan mea culpa, sino pedirle a todos los sectores, también a los que tienen un poco más de convicción, de que esto tiene que ser condenado y reparado, pedirle compromisos concretos, que esto se ejecute”. Por ello, indicó que “el temor no es porque haya declaraciones y que no condenan las violaciones a los derechos humanos, sino que es mucho más concreto de que, pese a que pudiera haber una disposición retórica a reconocer esto, en la práctica no se haga”. Millaleo precisó que no hay cuestionamientos al contenido del Plan de Búsqueda, sino que los familiares han planteado sus reserva a la iniciativa al decir que “en lo concreto lo que hemos visto es el deterioro del Programa de Derechos Humanos que existe dentro del Gobierno, hemos visto que falta gente, que faltan recursos. Entonces ¿realmente va a haber un compromiso de movilizar todos los recursos incluyendo tecnologías, que parece algo muy importante, vamos a usar inteligencia artificial, vamos a hacer una unificación de los datos disponibles para mejorar para mejorar las posibilidades de búsqueda? Todo eso suena necesario, muy adecuado. El tema es ¿lo van a hacer?”. En esa línea, complementó con el hecho de que las FF.AA. no han puesto a disposición los datos sobre las víctimas y en qué medida el Ejército “que tiene más posibilidad de inteligencia de datos, que lo que tiene el resto del Estado, porque sus trabajos de inteligencia requieren que ellos tengan la últimas herramientas tecnológicas, como ellos habrían o no lo han hecho, escaneado esos datos, haberlos puesto a disposición, haber hecho búsquedas inteligentes para facilitar todo esto”. Revise la entrevista completa aquí:

