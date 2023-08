19a2347f52

50 años del Golpe Cultura “Una presencia y ausencia permanente”: Exposición fotográfica retrata el ayer y hoy de Víctor Jara La inauguración será el 1 de septiembre en la Casa Central de la U. de Chile. El director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara, Cristián Galaz, destacó que los fotógrafos muestran cómo la sociedad chilena ha mantenido viva la memoria del cantautor. Joana Carvalho Miércoles 30 de agosto 2023 16:30 hrs.

A través del ojo de Luis Poirot y Antonio Larrea la Universidad de Chile junto a la Fundación Víctor Jara inaugurarán este viernes 1 de septiembre la exposición “Víctor Jara. Dos miradas. 50 años”, muestra fotográfica que retrata al cantautor entre los 60 y 70, así como también presenta capturas más contemporáneas que revelan cómo el artista sigue presente en el corazón de los chilenos y chilenas. “Mis fotos son el recuerdo del momento en que Víctor comenzó a pensar en ser un cantante solista (…) No era un encargo, yo era el amigo que tenía una cámara fotográfica”, expuso Pairot en conversación con Radio y Diario Universidad Chile. El reconocido fotógrafo nacional recuerda muy bien esa época en que compartió con el cantautor como su asistente de dirección de teatro y como amigo. “Yo vivía en Pedro de Valdivia Norte, entonces él me dijo ‘Mira, a lo mejor voy a grabar un disco y quizás para la portada voy a poner una foto ¿Por qué no salimos a sacar fotos? Y me pasó a buscar un domingo por la mañana y salimos a caminar (…) Llegamos a los restos de unas casas de fundo, que hoy día es el Campus de la Universidad Católica. Entonces nos pareció interesante, tenía bonitas texturas, y estuvimos fotografiando”, afirmó. Los fotógrafos lograron salvar las imágenes tras el Golpe de Estado. Poirot las sacó de Chile a través de amigos, luego de irse al exilio a las pocas semanas del quiebre democrático. Larrea, en tanto, se las llevó de su taller, destruyó sus tiras de prueba y las escondió. Los dos tardaron en reencontrarse con esas fotos y las fueron revelando y publicando con el paso de los años. Al mismo tiempo, siguieron ejerciendo el oficio fotográfico y se reencontraron de otras maneras con el recordado artista. El director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara, Cristián Galaz detalló que “la exposición muestra momentos de la vida de Víctor súper importantes, como su trabajo en el teatro, bajo la mirada de Luis Poirot y todo lo que fue el trabajo en la música, con la obra de Antonio Larrea”. Asimismo, la muestra fotográfica incorpora la presencia y ausencia del compositor a través de varios hitos importantes, como el funeral masivo y popular que se hizo en el 2009 y la presencia que ha tenido su figura en distintas manifestaciones, en particular aquellas enmarcadas en el estallido social. “Creo que la mirada de los artistas trata de buscar cómo la sociedad chilena ha mantenido viva la memoria de Víctor Jara a través de distintos momentos. Pero es una presencia permanente, está todos los días. La vemos cuando diferentes artistas en Chile vuelven a encontrarse con su obra y también en espacios más pequeños como organizaciones sociales, territorios específicos y comunidades que siempre están recordando la obra de Víctor Jara”, planteó. En la misma línea, Galaz adelantó que la última parte de la muestra “Víctor Jara. Dos miradas. 50 años” refleja cómo la figura del cantautor se mantiene presente, al mismo tiempo que está ausente. La inauguración de la muestra será el próximo 1 de septiembre, en el patio Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile. La instancia, además, contempla la realización de un conversatorio junto a Luis Poirot en la Sala Eloísa Díaz. Inscripciones disponibles acá. Un hombre que murió por sus ideales y otro que murió para evadir la justicia La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema condenó a siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973. Un día después el brigadier en retiro, Hernán Chacón Soto, quien era uno de los condenados, fue encontrado sin vida en su departamento en Las Condes. Y todo parece indicar que se suicidó para evitar ir a la cárcel. Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara, Cristián Galaz, señaló que los condenados por el asesinato del artista y de Quiroga, al momento de los crímenes tenían entre 30 y 35 años, “estaban en la plenitud de sus vidas y de sus carreras militares que continuaron en estos 50 años”. “Pudieron vivir en completa impunidad, sin enfrentar la justicia. Y no solo eso, fueron premiados en el Ejercito por sus actuaciones y recibieron ascensos. Desde el momento en que fueron perseguidos por la justicia cuando se pudieron acreditar los hechos, todos sus esfuerzos y todo lo que vivieron lo hicieron para evitar enfrentar la justicia, evitar la condena“, declaró. A pesar de aquello, subrayó que tanto la familia de Víctor Jara como la fundación que lleva su nombre, no buscan ningún tipo de venganza contra los responsables del crimen. En cambio, buscan enviar un mensaje a toda la sociedad chilena, para que perdure hasta las nuevas generaciones, que “nunca más vamos a olvidar, no podemos permitirnos que estos hechos vuelvan a ocurrir y pueden pasar muchísimos años pero igual se va a perseguir con la justicia”. De la misma manera, Galaz acusó que las Fuerzas Armadas no han sido capaces de plantearse con claridad frente a estos crímenes, para dar la señal concreta del “nunca más”, repudiar estos hechos y entregar la información de quiénes y cuántas personas fueron detenidas para ser torturadas. “Sus nombres y sus nóminas las tienen, pero no las han querido entregar. Hay todavía deudas que saldar en ese sentido, que nos indican que tenemos que seguir trabajando y luchando para que el ‘nunca más’ sea cierto y no una declaración de buena intención“, destacó.

