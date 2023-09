4953438ae1

7cf95ac85a

Nacional Política Ministra Vallejo por reuniones entre el Gobierno y exmandatarios: “La intención del Presidente es construir consensos civilizatorios transversales” La vocera de Gobierno señaló que las citas, que hoy contó con la asistencia de Sebastián Piñera, "tienen mucho que ver con la firma de un compromiso que se quiere generar para el día 11 de septiembre en la conmemoración de los 50 años". Bárbara Paillal Viernes 1 de septiembre 2023 15:42 hrs.

En el marco del Consejo de Gabinete ministerial que se llevó a cabo esta mañana en La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la serie de reuniones que mantendrá el Presidente Gabriel Boric con exmandatarios ad portas de los 50 años. La cita que se llevó a cabo entre los secretarios de Estado estuvo marcada por las tensiones entre el Gobierno y los partidos políticos de oposición, luego de las críticas cruzadas que se han generado tras las críticas que emitió el Presidente Boric ante la ausencia de la derecha en la presentación del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. De hecho, la última declaración del mandatario donde señaló que “el ambiente está eléctrico” previo al 11 de septiembre, despertó más cuestionamientos desde la derecha. En esa línea, la ministra Vallejo reiteró el llamado a no darle una segunda lectura a lo señalado por el jefe de Estado, sino que concentrar todos los esfuerzos en construir consensos. En el marco de ese ánimo, es que desde el gobierno se dio inicio a esta serie de reuniones entre el Presidente Boric y exmandatarios, y que hoy contó con la asistencia del exmandatario Sebastián Piñera. “La intención del Presidente es construir consensos civilizatorios transversales en nuestro país, para eso la expresidenta y los expresidentes son claves porque les ha tocado liderar procesos todos complejos en nuestro país. Independientemente de las diferencias políticas, la reafirmación de que debe ser un consenso civilizatorio que la democracia se defienda siempre, bajo cualquier circunstancia, y el respeto a los derechos humanos, es algo que quiere promover el Presidente en estos diálogos“, aseguró Vallejo. Además, la vocera señaló que la cita “tiene mucho que ver también con la firma de un compromiso que se quiere generar para el día 11 de septiembre en la conmemoración de los 50 años. Creemos que es fundamental que esto no sea solo un tema del Gobierno sino que también sea un tema de todos los sectores políticos”. La secretaria de Estado se refirió además a las declaraciones que realizó Piñera, previo a la reunión, donde apuntó en contra de las fuerzas políticas de izquierda señalando que el 18 de octubre del 2019 dicho sector no fue respetuoso con la democracia y que “querían derrocar al Presidente en ese instante, a mí”. “En octubre de 2019 y las semanas posteriores hubo un claro intento de destruir de la democracia por quienes justificaron, ampararon, protegieron, impulsaron y avalaron la violencia“, aseguró el exmandatario en conversación con 24 horas en referencia también a los libelos acusatorios que se presentaron contra su administración. Ante dichas declaraciones, la vocera del Ejecutivo respondió que, primero, “hay que hacerse la pregunta de si las acusaciones constitucionales pueden compararse con un golpe de Estado“. “Para nuestro Gobierno es bien clara la respuesta: los golpes de Estado no están permitidos en las constituciones políticas. Las acusaciones constitucionales son formas de establecer responsabilidades políticas, jurídicas, de manera institucional frente a vulneraciones de la Constitución y las leyes”, recalcó Vallejo. En cambio, la ministra precisó que “los golpes de Estado son rupturas y destrucciones democráticas que no pueden justificarse nunca y que, por eso, no están y no estuvieron en la Constitución incluso del 73′ (la de 1925)”. “No se pueden comparar peras con manzanas, aquí lo importante y lo fundamental es que independientemente de las diferencias políticas, de las acusaciones constitucionales, de las distintas votaciones, los distintos acuerdos y desacuerdos que se pueden vivir en el Parlamento o en el país, la democracia siempre se defiende”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

