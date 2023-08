9c6c1a3f37

50 años del Golpe Nacional Política Presidente Boric a días del 11 de septiembre: “El ambiente está eléctrico, está cargado” Durante la celebración de los 42 años de la UTEM, el mandatario llamó a seguir impulsando el diálogo como forma de superar las diferencias. “No ha sido fácil”, reconoció, pero adelantó que como jefe de Estado seguirá intentando. Diario UChile Jueves 31 de agosto 2023 15:39 hrs.

“Siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento”, comentó el Presidente Gabriel Boric durante el cuadragésimo segundo aniversario de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) para retratar cómo observa la situación del país por estos días ad portas de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En la ceremonia realizada esta jornada en la sede de calle 18 en el centro de Santiago, el mandatario se refirió a las declaraciones emanadas especialmente de la oposición en contra de las actividades conmemorativas de la luctuosa efeméride. “El ambiente está eléctrico, está cargado”, apuntó, para luego cuestionar a quienes emplazan a olvidar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura civil y militar. “Estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia y hay algunos que nos invitan a dar vuelta la página, a olvidar el pasado y a proyectarlo solamente a un futuro esplendor. Pero no hay futuro esplendor posible sin futuro y sin verdad”, recalcó el mandatario. El Presidente agregó que “no se trata de olvidar las heridas, sino de sanarlas, de reconocerlas, de mirarlas, de entenderlas, de saber por qué están ahí y que la única manera de enfrentarlas es con verdad, con justicia, con reparación”. Además, puntualizó que la reparación “se logra con gestos muy sencillos, como esta placa que acabamos de inaugurar. Pero también no solamente con gestos, sino con políticas permanentes como el Plan de Búsqueda de memoria y verdad que lanzamos en conjunto el Gobierno y el Estado para encontrar la verdad de los más de mil 100 desaparecidos que nos faltan”. En ese sentido comentó que “Chile necesita hoy mucho diálogo. Necesita diálogo entre nosotros y también de quienes piensan distinto. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero que no les quepa duda que desde el Gobierno y en particular como Presidente de la República no voy a dejar de intentarlo”. En el plano académico y su vinculación con el desarrollo del país, el Presidente sostuvo que hay desafíos distintos a los de hace algunos años que se deben abordar con una perspectiva nueva, reforzando conocimientos técnicos. “Ya no se requiere la vieja concepción del prestigio social de las profesiones liberales de cuello y corbata, sino también la dignidad y trabajo de la formación técnica para poder sacar esto adelante. Y ahí, instituciones como la UTEM que tienen su prestigio ganado a lo largo de los años, tienen muchísimo que aportar”, subrayó. Para esto sostuvo que es necesario “que el cambio de la matriz productiva en Chile sea de la mano de las universidades, porque ya no estamos disponibles a ser un país que venda piedras a manos extranjeras, sino que queremos en nuestra patria crear conocimiento, transferencia tecnológica, encadenamiento productivo, vínculo con el conocimiento que aquí mismo generamos”. Durante la visita, el Presidente junto a la rectora de la UTEM, Marisol Durán, inauguraron una placa con los nombres de 15 personas víctimas de la dictadura militar, cuatro de ellas mujeres embarazadas.

