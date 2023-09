dbc5454585

Economía Nacional Para fortalecer y modernizar: Presidente Boric presenta proyecto de ley “SERNAC te protege” De ser aprobada, la iniciativa facultará al SERNAC para sancionar y ordenar devoluciones de dinero en casos individuales. Además, el proyecto conlleva nuevas obligaciones para las empresas, que tendrán que contar con un sistema de gestión de reclamo. Fernanda Araneda Lunes 4 de septiembre 2023 15:29 hrs.

Este lunes, en la comuna de San Joaquín, el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de ley “Sernac Te Protege”, iniciativa que tiene como objetivo el fortalecimiento y modernización del Servicio Nacional del Consumidor. De acuerdo al mandatario, de ser aprobado el proyecto “el SERNAC va a tener la facultad de sancionar a las empresas que no solucionen oportunamente en casos individuales y ordenar la inmediata devolución del dinero pagado”. “Es importante el concepto de oportunidad, porque la justicia cuando tarda mucho, deja de ser justa (…) La justicia para ser tal tiene que ser oportuna, tiene que ser a tiempo, tiene que poder recibir a quienes han sido víctimas de una vulneración de derecho, ya sea en materia tan grave como casos de derechos humanos, como también en materias más cotidianas, como la compra de un servicio o producto”, agregó. El Presidente Boric además destacó “otro elemento fundamental de este proyecto, que es la obligación de post venta. Las empresas tienen que tener un sistema de gestión de reclamo, con exigencias que sean acordes a su tamaño, porque queremos promover que las soluciones sean lo más rápidas posibles y si la empresa no da solución, el consumidor va a poder acudir al SERNAC para que se inicie un procedimiento sancionatorio moderno y expedito”. En tanto, para responder al escepticismo del sector empresarial, el mandatario aseguró que “el actual proyecto es técnicamente sólido, se hace cargo de las observaciones que en su momento formuló el Tribunal Constitucional, en una iniciativa anterior para fortalecer el SERNAC y en su diseño participaron expertos como José Roa, exdirector del SERNAC; Enrique Barros, académico de la Universidad de Chile y experto en derecho contractual; y el excontralor Ramiro Mendoza”. Asimismo, el jefe de Estado aclaró que la iniciativa no deja al SERNAC, “como juez y parte”. “El proyecto garantiza que en un mismo caso, el SERNAC no puede sancionar una empresa y defender judicialmente a los consumidores. Esto es para que todos tengamos garantías, pero que al final la experiencia del consumo mejore”. Por último, el Presidente Boric manifestó sus deseos de que este proyecto “tenga una rápida tramitación y que el espíritu de poner por delante los intereses de los chilenos y chilenas se extienda y se contagie a aspectos más estructurales como la reforma previsional”. “Necesitamos llegar a un acuerdo ya, porque cuando no llegamos a acuerdo, los políticos no somos los más perjudicados, es el pueblo y no puede ser que después de más de 10 años de estar discutiendo reformas importantes como la reforma previsional, hasta el día de hoy no hayamos podido sacarla adelante”, concluyó. Stefan Larenas (ODECU): “Tanto la SOFOFA como la CPC han creado un ambiente de hostilidad” Al lanzamiento de la iniciativa también asistió el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), Stefan Larenas. Consultado por nuestro medio, Larenas evaluó de manera positiva el proyecto, señalando que: “Nos parece que va en buen camino, es un proyecto que tiene una perspectiva de fortalecer al SERNAC, para fortalecer a los consumidores”. “Dotarlo de funciones sancionatorias, nos parece que es hoy día muy importante y nos pone en un estándar similar a muchos países del mundo”, añadió. En todo caso, Larenas advirtió que durante las últimas semanas, “tanto la SOFOFA como la CPC han creado un ambiente de hostilidad al proyecto. Lo único que ellos han dicho a través de cartas, entrevistas y de sus voceros, es que la situación en Chile del consumidor está bien, que no hay nada que reformar, lo que es una especie de negacionismo”, acusó. “Hay muchas personas que hoy día cuando reclaman y no les contestan, se cansan y en la siguiente ocasión ni siquiera reclaman porque saben cómo les va a ir”, precisó. En cuanto a la posibilidad de que el empresariado vuelva a llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, al igual que en el 2018, Larenas indicó que: “este proyecto de alguna manera recoge las críticas que hizo el Tribunal Constitucional en su momento y lo que hace es resguardar los temas del debido proceso con mucha más celeridad que el otro”. “Para llegar al momento de la sanción hay que cumplir una cantidad de requisitos y haber pasado por uno, dos, tres filtros y cuando la empresa en definitiva reiterativamente no contesta y no repara al consumidor, infringe con la ley. En ese sentido, es difícil que vuelva a pasar lo mismo”, estimó.

