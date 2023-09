9fed19e797

Comunidad LGTBIQ+ Cultura Libro recoge la experiencia de un sobreviviente del cáncer y la discriminación La resignificación de su experiencia de vida marcada por el abandono familiar y la violencia del sistema -todo en un lenguaje poético- es lo que trae el libro “Dejaste que me quemara y ahora somos cenizas en el suelo”. Diario UChile Lunes 25 de septiembre 2023 16:45 hrs.

Diferentes registros -poesía, relato, cuento y manifiesto- es lo que las y los lectores podrán encontrar en “”, libro del artista visual, performer y escritor, Gerundio. El gestor cultural y artista visual -fundador de Colectivo Mar y Cueca- ha dedicado su trabajo a la exploración de las diversidades, las identidades, el género y la construcción de la memoria. Todos temas presentes en este libro desde una perspectiva personal, biográfica e íntima. “Como persona seropositiva y perteneciente a la comunidad LGBTQIA+, he guiado mis procesos, como gestor y artista, enfocado en establecer diálogos y reflexiones en torno a la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. Desde la resignificación de mi propia historia he explorado diversas disciplinas y materialidades, como el bordado, el tejido, la performance, la danza y la instalación”, señala Gerundio sobre sus intereses, vertidos en casi 10 años de escritura, cuya selección de textos conforma este volumen. Escrituras en la sala común de un hospital, entre quimioterapias seropositivas, en las lecturas de una biografía con hojas en blanco que se van sanando. En la calle, con la rabia y con la llama. “‘Dejaste que me quemara y ahora somos cenizas en el suelo’ es la conversación que nunca tuve con mi madre. El andar de un niño marica de población, el abuso, la carencia, la enfermedad y la muerte”, agrega el autor de este volumen, publicado como autoedición. Esto porque, al ser un relato tan íntimo, “decidí trabajar con personas cercanas, con quienes nos topamos alguna vez en la vida. En la creación, en el arte. En las causas y las luchas en común. Si se iba a cambiar algo en la historia, quería ser yo quien lo hiciera. No una editorial”. El libro será lanzado este jueves 5 de octubre a las 19:00 hrs en el Museo del Estallido Social, iniciando una gira por comunas como Talagante y El Monte en la Región Metropolitana, y luego en Puerto Montt y Valparaíso. Más información sobre Gerundio y Colectivo Mar y Cueca, acá: https://www.instagram. com/marycueca/ Coordenadas lanzamiento Jueves 05 de octubre de 2023.

19:00 horas. Museo del Estallido Social. Presenta Cristian Cristino. Dramaturgo y Escritor. Autor de El fallo muscular; una historia fascinante que nos habla sobre la violencia establecida hacia los cuerpos masculinos, sobre la hombría exacerbada, sobre la misoginia recalcitrante. Invitado Lorena Palavecino. Periodista de la USACH. Magister en Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz, España. Y hoy trabaja en comunicaciones de la Editorial Penguin Random House. Paulina Acevedo Arenas. Educadora Popular. Fotógrafa. Militante de las Memorias. Actualmente, integrante del equipo de Casa Memoria José Domingo Cañas; Área de Educación. Diego Zamora Estay (La Ligua, 1989). Es poeta y profesor de lenguaje. Actualmente estudia el Magíster en Letras en la Universidad Católica. Ha participado en antologías demo Maraña (2019) o Letras que sanan, escritura autobiográfica de jóvenes viviendo con VIH (2028). Su trabajo va desde la educación, la escritura poética y los estudios críticos sobre literatura, con énfasis en la micro editoriales, producción de fanzine y otros medios alternativos. Fechas: 06 de octubre de 2023. 19:00 horas. Casa de la Cultura de Talagante. Talagante.

20 de octubre de 2023. 19:00 horas. Corporación Cultural El Monte. El Monte. 21 de octubre de 2023. 18:00 horas. Librería Crisis. Valparaíso. 28 de octubre de 2023. 18:00 horas. Casa Teatro. Puerto Montt. 02 de noviembre de 2023. 18:00 horas. Universidad de La Frontera. Temuco. 18 de noviembre de 2023. Valparaíso.

