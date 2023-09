d42c81eb2f

b17648aca2

Deportes Comité Paralímpico definió a sus abanderados para Santiago 2023 El nadador Vicente Almonacid y la tenimesista Tamara Leonelli serán los encargados de llevar la bandera nacional en la inauguración de los Juegos. La delegación chilena estará conformada por 180 deportistas para competir en 18 disciplinas. Diario UChile Viernes 29 de septiembre 2023 10:36 hrs.

Compartir en

Ya están listos los representantes de Chile para encabezar la delegación que se presentará el 17 de noviembre en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos. Se trata del nadador Vicente Almonacid y la tenimesista Tamara Leonelli. “Es un tremendo orgullo, una gran responsabilidad, porque más allá de llevar la bandera, llevamos a todos nuestros compañeros detrás de nosotros, así que es maravilloso. Va a ser una gran experiencia, nunca había tenido este honor, y qué mejor que sea acá en Santiago”, sostuvo Leonelli, medallista de oro en Lima 2019 y actual presidente de la Comisión de Deportistas Paralímpicos. En la misma línea, el nadador Almonacid, también presea dorada en la cita continental de Perú y campeón del mundo en 100 metros pecho el año pasado en Portugal dijo que “para mi era un sueño llevar esta bandera y más aún ahora que es en casa, estoy muy feliz y ansioso que empiecen estos Juegos”. Sobre lo que será el desfile, agregó que: “mi imaginación no alcanza para dimensionar la magnitud que va a ser esa ceremonia en un estadio completo, lleno de chilenos. Me pone muy contento, se me eriza un poco la piel de solo pensarlo y lo veo como algo muy grande”. La ceremonia contó con la participación del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; la subsecretaria del ramo, Antonia Illanes; el director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro, y del director ejecutivo de los Juegos, Harold Mayne-Nicholls, quienes fueron recibidos por el dueño de casa, el presidente de Copachi, Sebastián Villavicencio. Este último, integrante además de la selección de baloncesto en silla de ruedas que competirá en Santiago 2023, contó que además, Copachi tiene un nuevo centro operativo y que este paso “se debe a la gran labor que vienen haciendo nuestros deportistas, ellos son las principales figuras, rostros y responsables de que todo lo que tenemos hoy en día se pueda cumplir. También agradezco a las autoridades de las que hemos sentido un apoyo profundo”. Respecto a los abanderados, Villavicencio señaló que “hay deportistas que también tenían la posibilidad de estar, hay muchos que se lo merecen. Creemos que Tamara y Vicente lo van a hacer de la mejor forma. Además de ser buenos deportistas, son buenas personas y como vimos hoy también tienen un manejo muy bueno con los medios de comunicación”. El Team Para Chile estará conformado por cerca de 180 deportistas en los Juegos Parapanamericanos. Este evento se desarrollará en 15 sedes distribuidas en 6 comunas de la Región Metropolitana. Fuente y foto: Prensa Santiago 2023.

Ya están listos los representantes de Chile para encabezar la delegación que se presentará el 17 de noviembre en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos. Se trata del nadador Vicente Almonacid y la tenimesista Tamara Leonelli. “Es un tremendo orgullo, una gran responsabilidad, porque más allá de llevar la bandera, llevamos a todos nuestros compañeros detrás de nosotros, así que es maravilloso. Va a ser una gran experiencia, nunca había tenido este honor, y qué mejor que sea acá en Santiago”, sostuvo Leonelli, medallista de oro en Lima 2019 y actual presidente de la Comisión de Deportistas Paralímpicos. En la misma línea, el nadador Almonacid, también presea dorada en la cita continental de Perú y campeón del mundo en 100 metros pecho el año pasado en Portugal dijo que “para mi era un sueño llevar esta bandera y más aún ahora que es en casa, estoy muy feliz y ansioso que empiecen estos Juegos”. Sobre lo que será el desfile, agregó que: “mi imaginación no alcanza para dimensionar la magnitud que va a ser esa ceremonia en un estadio completo, lleno de chilenos. Me pone muy contento, se me eriza un poco la piel de solo pensarlo y lo veo como algo muy grande”. La ceremonia contó con la participación del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; la subsecretaria del ramo, Antonia Illanes; el director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro, y del director ejecutivo de los Juegos, Harold Mayne-Nicholls, quienes fueron recibidos por el dueño de casa, el presidente de Copachi, Sebastián Villavicencio. Este último, integrante además de la selección de baloncesto en silla de ruedas que competirá en Santiago 2023, contó que además, Copachi tiene un nuevo centro operativo y que este paso “se debe a la gran labor que vienen haciendo nuestros deportistas, ellos son las principales figuras, rostros y responsables de que todo lo que tenemos hoy en día se pueda cumplir. También agradezco a las autoridades de las que hemos sentido un apoyo profundo”. Respecto a los abanderados, Villavicencio señaló que “hay deportistas que también tenían la posibilidad de estar, hay muchos que se lo merecen. Creemos que Tamara y Vicente lo van a hacer de la mejor forma. Además de ser buenos deportistas, son buenas personas y como vimos hoy también tienen un manejo muy bueno con los medios de comunicación”. El Team Para Chile estará conformado por cerca de 180 deportistas en los Juegos Parapanamericanos. Este evento se desarrollará en 15 sedes distribuidas en 6 comunas de la Región Metropolitana. Fuente y foto: Prensa Santiago 2023.