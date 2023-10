2697242191

Nacional Política seguridad Patrullajes Mixtos y trabajo interregional: Las medidas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en la Región de Coquimbo Producto de la implementación de estos programas, las policías han alcanzado las 4 mil 500 fiscalizaciones, 743 infracciones y 137 detenciones en tres meses. "Me consta el tremendo trabajo que ha hecho la ministra del Interior", señaló Boric. Diario UChile Viernes 6 de octubre 2023 16:39 hrs.

En su último día de gira por la Región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizaron un balance positivo de las medidas implementadas el último año en la zona contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ante una de las regiones más golpeadas por este tipo de delitos, el Gobierno había comprometido avanzar en medidas a nivel nacional -iniciando en Coquimbo- en su última visita a la zona, en abril del 2022. En ese sentido, el mandatario señaló en su discurso que “asumimos el país con una crisis en materia de delincuencia que en un momento parecía desbordante y yo creo que hemos logrado encausarla (…) siguen habiendo muchos problemas, no quiero minimizar ningún punto de vista, pero acá creo que es bastante claro que tenemos un gobierno y, en este caso, en materia de seguridad -encabezado por la ministra del Interior-, que le ha tomado las riendas al asunto“. Junto a ello y tras una semana difícil para la ministra Tohá por el debate del proyecto de Ley de Usurpaciones, el Presidente Boric realizó una defensa al trabajo de la secretaria de Estado. “La pega que hace la ministra del Interior… tengo que ser elegante en esto, pero ir al Parlamento -permanentemente- a defender la agenda de seguridad cuando nos están diciendo que acá no se está haciendo nada, no es cierto que no se está haciendo nada, no es cierto. Me consta el tremendo trabajo que ha hecho la ministra del Interior para poder sacar adelante esta agenda“, afirmó el mandatario. Como parte precisamente de las medidas en seguridad, se promovió un trabajo colaborativo entre los consejos de seguridad de Coquimbo y Valparaíso. En palabras de la ministra del Interior, este trabajo ataca la dinámica “en el borde de las regiones relativa al narcotráfico, donde hay además producción de drogas -especialmente- por el lado de la Región de Coquimbo y hay narcotráfico y suministro además aprovechando la dinámica turística que tienen ambas regiones“. Paralelo a ello, se encuentra en etapa de instalación una unidad del O.S.7 (departamento de drogas) de Carabineros para la provincia de Limarí para este 2023. En el intertanto, Tohá valoró los resultados del trabajo de la PDI y destacó que “durante este año hemos aumentado en un 162 por ciento las plantas de cannabis incautadas, aumentado en un 59 por ciento los procedimientos relacionados con temas de tráfico de drogas, aumentado en un 45 por ciento los detenidos en este aspecto, en un 64 por ciento las incautaciones de armas y aumentado en un 100 por ciento las organizaciones criminales desbaratadas en el trabajo realizado en esta región”. “Son indicadores muy positivos, pero en lo más mínimo son indicadores que nos dejan conformes, sabemos que mientras nosotros trabajamos en desbaratar armas y bandas, se están armando otras”, aseguró Tohá. En otra arista a destacar, tanto por el Presidente Boric como por la ministra del Interior, fue la implementación de Patrullajes Mixtos en las 15 comunas de la región, que permiten ampliar las capacidades de respuesta y resultados dado que “en el vehículo de seguridad municipal se trasladan Carabineros (O.S.14) y se hacen operativos conjuntos y se complementan las capacidades y los focos de prioridad de ambas instituciones”, En relación a los resultados del programa de Patrullajes Mixtos, se han alcanzado las 4 mil 546 fiscalizaciones, 743 infracciones y 137 detenciones en tres meses. El 67 por ciento de las comunas del país ha implementado ya este sistema, según el Gobierno. Desde Illapel, dando a conocer detalles del programa de patrullajes mixtos entre @Carabdechile y las municipalidades de la región de Coquimbo, que en tres meses nos ha permido lograr: ✅4.546 fiscalizaciones y controles

✅743 infracciones identificadas

✅137 detenciones pic.twitter.com/vN2l5L4fCF — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) October 6, 2023 Imagen de Portada: Agencia ATON

