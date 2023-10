e9903ec414

Economía Internacional Premio Nobel de Economía: Claudia Goldin es la tercera mujer en obtener el galardón La profesora de la Universidad de Hardvard ha realizado importantes investigaciones que abordan el problema de las brechas de género. En su más célebre artículo analiza el progreso que significó para las mujeres el uso de la píldora anticonceptiva. Diario UChile Lunes 9 de octubre 2023 9:39 hrs.

La historiadora económica y profesora de la Universidad de Harvard, Claudia Goldin, fue nombrada como la ganadora del Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral. El anuncio fue dado desde Estocolmo (Suecia) por el secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias, Hans Ellegren. Goldin es apenas la tercera mujer entre los 92 premiados en la categoría de economía. “Comprender el papel de la mujer en el mercado laboral es importante para la sociedad. Gracias a la pionera investigación de Claudia Goldin, ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barreras pueden tener que abordarse en el futuro”, explicó Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas. De acuerdo con uno de los miembros del comité del premio, Randi Hjalmarsson, la economista no ofrece soluciones, pero su investigación permite a los legisladores abordar el arraigado problema de las brechas de género. “Ella explica el origen de la brecha, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo varía con la fase de desarrollo. Y por lo tanto, no hay una única medida (…) Es una cuestión política complicada porque si uno no conoce el motivo subyacente, una medida concreta no funciona”, expuso Hjalmarsson. En la misma línea, el representante del comité sostuvo que llamar al problema “por su nombre adecuado”, permite construir una “mejor senda hacia el futuro”, puesto que los descubrimientos de Goldin tienen “enormes implicaciones sociales”. El Premio Nobel de Economía fue establecido en 1968 por el banco central sueco y se conoce oficialmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. Los ganadores del año pasado fueron el expresidente de la Reserva Federal estadounidense Ben Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip Dybvig por su investigación sobre las quiebras bancarias que ayudó a formar la agresiva respuesta estadounidense a la crisis financiera de 2007 y 2008. El poder de la píldora En uno de sus más célebres artículos, The power of the pill: Oral contraceptives and women’s career and marriage decisions – El poder de la píldora: Anticonceptivos orales, carreras de las mujeres y decisiones matrimoniales – (junto a Lawrence Katz), Goldin muestra cómo la masificación de la píldora anticonceptiva cambió de manera radical las decisiones de las mujeres en torno a la educación, carrera y matrimonio, puesto que provocó que quienes entraron en la universidad tras la aparición del fármaco comenzaron a priorizar la carrera profesional y a retrasar el matrimonio. Su investigación comprueba cómo han variado las aspiraciones de las mujeres a lo largo del siglo XX: a principios del siglo tenían que elegir entre trabajo como medio de subsistencia o familia; a partir de los años 20 eligieron anteponer el trabajo; en los años 40 esa relación se invirtió, y en los 60 se introdujo el concepto de carrera, que se situó por delante de la familia, hasta llegar al momento actual, a partir de los años 80 en que las mujeres quieren compaginar carrera y familia. El comité del Nobel recordó que incluso en las economías desarrolladas las diferencias de salario se sitúan en promedio en el 13%, mientras que la participación en el mercado laboral es un 30% inferior. De acuerdo con el World Economic Forum Gender Gap Report 2023, al ritmo acutal se tardarán 131 años en alcanzar la paridad laboral entre hombres y mujeres.

