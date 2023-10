f726c99f57

Internacional Xi Jinping: relación entre China y EE.UU. será decisiva para “el destino de la humanidad” "La relación entre China y Estados Unidos es la más importante del mundo", dijo Xi Jinping ante la delegación encabezada por el líder de la mayoría demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, a quienes recibió en Pekín. Luis Hernán Schwaner Martes 10 de octubre 2023 17:52 hrs.

Después de que la relación bilateral entre las dos mayores economías del planeta se viera crispada por diferendos comerciales, la expansión de Pekín en el mar de China Meridional -una importante vía para el tránsito de mercancías- y la cuestión de Taiwán, una isla considerada como un territorio rebelde por el gobierno chino, los senadores estadounidenses -tres demócratas y tres republicanos- fueron recibidos previamente por el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, cuando ya cumplían su tercer día de visita a China. En la ocasión, el canciller chino no se anduvo con rodeos y planteó que Pekín espera que la visita de sus legisladores ayude a Estados Unidos a tener una mejor comprensión de China, a considerar las relaciones chino-estadounidenses con más objetividad, así como a gestionar las diferencias existentes de manera más racional. Schumer, quien agradeció a China su hospitalidad, señaló por su parte que es normal que dos grandes potencias se encuentren en competencia, aunque insistió en que Estados Unidos “no busca el conflicto” y citó como “objetivo número uno” establecer “condiciones de competencia equitativas para las empresas y los trabajadores estadounidenses”. Posteriormente, al ser recibidos en el Gran Salón del Pueblo por el presidente Xi, le reiteró los agradecimientos por ser recibidos y abrir la posibilidad de dialogar. Allí, el mandatario chino aseguró que “la forma en que China y Estados Unidos se lleven entre sí frente a un mundo en crisis determinará el futuro y el destino de la humanidad”, dijo. Agregó que ha expresado muchas veces, incluso a varios presidentes estadounidenses, que ambas potencias tienen “mil razones para mejorar las relaciones y ninguna para arruinarlas”, aseveró. La pasada semana, Estados Unidos sancionó y culpó a empresas chinas de suministrar sustancias a narcotraficantes para fabricar fentanilo, específicamente a los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Por ello, el senador señaló que otro de los temas de “gran preocupación” que debían plantear durante la visita era, precisamente, la crisis del fentanilo, el potente opiáceo sintético que puede usarse como droga y que ya ha causado decenas de miles de muertes en Estados Unidos. En tal sentido, Schumer planteó el tema al mandatario chino, afirmando que entre los objetivos de Washington figura el pedir cuentas a “las empresas con sede en China que suministran productos químicos mortales que alimentan la crisis del fentanilo en Estados Unidos”. Pero no fue el único tópico a tratar en la reunión que duró 80 minutos, algo inusual en los protocolos diplomáticos chinos, pero que da luces sobre el nivel de importancia que Pekín concedió a la cita. En ese contexto, el senador demócrata también abordó la guerra declarada por Tel Aviv contra el movimiento islamista palestino Hamas, que el sábado lanzó una sorpresiva y masiva operación en territorio israelí, la que se ha saldado, hasta el momento, con más de mil 260 vidas perdidas entre ambos bandos (según las últimas cifras de las autoridades locales), así como de centenares de heridos y un número aún no totalmente precisado de personas secuestradas. “Le llamo a usted y al pueblo chino a que se solidaricen con el pueblo israelí y condenen estos ataques despiadados”, dijo Schumer a Xi Jinping. “Nuestro grupo solicitó a China que use su influencia sobre Irán” -dijo- e instaron a Pekín a que haga todo lo posible para que Teherán no colabore en extender la conflagración. Posteriormente, dijo que la parte china le había dado seguridad de que entregaría el mensaje a los iraníes. El domingo, el gobierno chino había llamado a las partes involucradas a mostrar “calma”, pidiendo “el alto el fuego inmediato”, pero sin condenar explícitamente el ataque palestino, ni tampoco la respuesta militar israelí. Del mismo modo, Schumer agregó que habían solicitado a China “velar para que no apoye la guerra de Rusia contra Ucrania”. Además de Xi y Wang, el líder de la mayoría demócrata del Senado estadounidense también se reunió con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional china, Zhao Leji. Pese a los múltiples diferendos, ambas potencias reanudaron en los últimos meses el diálogo de alto nivel con una serie de visitas de funcionarios de alto rango estadounidenses a Pekín, entre ellos la del secretario de Estado, Antony Blinken, en junio. Tampoco se descarta un encuentro entre Xi Jinping, y Joe Biden en la cumbre de la APEC, el foro de cooperación económica Asia-Pacífico, que se realizará a mediados de noviembre en San Francisco.

