18-O Derechos Humanos Justicia Nacional Fabiola Campillai a cuatro años del estallido social: “No cesaremos en pedir justicia en nuestro país” La parlamentaria recordó los días de la revuelta en que se dirigía a su trabajo cuando fue impactada por una bomba lacrimógena ejecutada por Carabineros, quedando sin visión, gusto y olfato. Diario UChile Miércoles 18 de octubre 2023 20:43 hrs.

Esta tarde la senadora Fabiola Campillai en compañía de las diputadas Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (CS), y Emilia Schneider (CS), entre otros parlamentarios, dieron a conocer su declaración en torno a la situación de las víctimas de represión y violación a los derechos humanos durante el estallido social del 18 de octubre de 2019. En la declaración, los parlamentarios y parlamentarias realizaron un recuento de lo que fueron esos días de movilizaciones. “Las fuerzas armadas y policiales comenzaron a cometer graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, un ataque cuyas víctimas fueron las personas más vulnerables del país, los más pobres”, señala el documento. Además, recordaron la cantidad de víctimas fatales, de personas que resultaron con trauma ocular, o que sufrieron algún tipo de tortura, dando cuenta que “más de 450 personas resultaron con trauma ocular, más de 40 personas muertas, cerca de 300 causas de violencia político sexual institucional y más de 2 mil causas de violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes. En total, más de 10 mil denuncias fueron ingresadas al Ministerio Público por violaciones a los DDHH, de las cuales sólo un 0,2% han tenido sentencias”. La senadora Fabiola Campillai expresó que “no cesaremos en pedir justicia en nuestro país, en Chile ante los estándares internacionales de derechos humanos, y si esa justicia no llega, la buscaremos internacionalmente”. A su vez señaló, ante las declaraciones del fiscal nacional, de que en Chile no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que “yo no sé en qué lugar está viviendo el fiscal nacional, no sé en qué país ni en qué tiempo él está, porque en Chile hubo violaciones a los derechos humanos y yo soy una víctima de ello. Me pregunto, ¿Cómo tendremos justicia ante un fiscal negacionista al igual que los sectores de derecha?”. Mientras que la diputada del Partido Convergencia Social (CS), Lorena Fries condenó los dichos del fiscal nacional. “Sí hubo violaciones a los derechos humanos y para eso no se necesita que haya condenas, eso se puede establecer previamente, y así quedó establecido en los distintos informes de los organismos multilaterales que vinieron a Chile en misión. Lo segundo es que las causas están abiertas, no me parece bien que el fiscal nacional anticipe opiniones respecto de eso. En todo caso, el que pudieran no ser sistemáticas, que son cuestiones bastante técnicas, podría de todas maneras significar que son generalizadas, y en todo caso, se trata de violaciones graves a los derechos humanos por las víctimas, el estallido ocular, el período en que se produjo”. Imagen de portada: Agencia ATON

