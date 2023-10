e92dde8df0

e084e0a1e8

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Mujeres de la Universidad de Chile dejan huella en competencias Panamericanas La participación de las deportistas, estudiantes y funcionarias de la Universidad de Chile sigue prometiendo emociones y entrega en este escenario deportivo de alto nivel. Carolina Aliaga - Prensa UChile Miércoles 25 de octubre 2023 10:31 hrs.

Compartir en

En una jornada de liderazgo femenino y excelencia deportiva, el Team Uchile, representado en este día por destacadas egresadas y estudiantes de la Universidad de Chile, destacó en los Juegos Panamericanos en competencias exclusivamente de esta categoría: ciclismo pista, taekwondo y balonmano. En la disciplina de ciclismo pista, específicamente en la prueba de persecución por equipos, selección chilena, en la que participa la egresada de Licenciatura en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Daniela Guajardo, demostró un gran desempeño. A pesar de su debut en la competencia, el equipo alcanzó un meritorio cuarto lugar en la primera competencia de este evento. La emoción continuará durante la tarde con más competencias por delante, en el Velódromo de Peñalolén. “Tengo sentimientos encontrados porque ha sido un proceso super largo, llevamos dos meses sin ver a nuestra familia, entrenando muy duro para poder llegar a esta competencia. Feliz de estar aquí, pero no satisfecha con el resultado, esperamos mejorar en la siguiente competencia“, dijo Daniela tras salir de la pista. La alumni de la Universidad de Chile, que compite en ciclismo especialidad pista, persecución por equipos, destaca que lograron mejorar el tiempo del equipo. “El tiempo lo mejoramos un montón con respecto a lo que habíamos hecho en otros eventos y con respecto a lo que ha hecho Chile en un velódromo como este. Así que por eso estamos contentas, pero no totalmente satisfechos, porque queremos ir por un mejor tiempo aun”, agregó. Sobre la oportunidad de representar también los colores de su alma mater, dijo estar agradecida del apoyo y envió un mensaje a quienes siguen sus pasos. “A mí me apoyaron en la Universidad de Chile cuando estuve estudiando, especialmente Javier Chacón, que me ayudaba con el tema del horario para el deporte y todo. Estudiar en a La Chile y ser deportista de alto rendimiento, se puede. Es difícil, pero se puede, como para que no dejen de lado ni sus sueños deportivos ni su carrera”, agregó la atleta. El Taekwondo, en tanto, en la prueba por equipos femenino llamada Kyorugi, también vio la participación de una destacada estudiante de la Universidad de Chile en su debut: Javiera López, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina. Su valiente actuación y dedicación se reflejaron en el tatami, marcando el inicio de una prometedora carrera en esta disciplina. El plantel nacional de este deporte de contacto quedó en el camino tras perder con Brasil, terminando así su participación en estos Panamericanos. “La competencia por equipos en realidad es súper entretenida, para el público y para las competidoras, es mucha adrenalina. Lo disfruté harto“, dijo Javiera tras terminar el combate. “La parte difícil del TK3 es que te puede tocar pelear contra cualquier peso, a mí me tocó con una deportista de una categoría superior a la mía, es más complicado”, dice Javiera, quien termina así su participación en estos Juegos y se concentrará en clasificar para las próximas Olimpiadas. “Esto fue un salto gigante de las competencias universitarias a un Panamericano“, agrega la taekwondista. Entrega, además, un mensaje a los futuros deportistas panamericanos de la U. de Chile. “Que se motiven, que esto de la doble carrera puede sonar complicado y difícil, pero es súper entretenido. Es bacán hacer deporte, desestresarse y tener una familia, porque aunque sean deportes individuales se pasa súper bien, así que los animo a hacerlo”, añadió. ¡Triunfazo en balonmano ante Canadá! El Team Chile cerró este día en los XIX Juegos Panamericanos con un amplio triunfo del balonmano femenino en el primer partido de la fase de grupos. La escuadra venció por 23-14 a Canáda en el Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Viña del Mar. El conjunto femenino de balonmano chileno debutó en una emocionante victoria contra Canadá, con cuatro integrantes de la Universidad de Chile en su nómina: las alumnas Catalina Gálvez, quien estudia Odontología en la Facultad de Odontología; y Francisca Parra, futura ingeniera comercial de la FEN, de titulares; y María Elena Correa, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina; y Catalina Moreno, quien cursa su último año de enfermería, también en la Facultad de Medicina, de reserva. Toda la participación de nuestra comunidad en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el sitio web de la Universidad de Chile en Santiago 2023.

En una jornada de liderazgo femenino y excelencia deportiva, el Team Uchile, representado en este día por destacadas egresadas y estudiantes de la Universidad de Chile, destacó en los Juegos Panamericanos en competencias exclusivamente de esta categoría: ciclismo pista, taekwondo y balonmano. En la disciplina de ciclismo pista, específicamente en la prueba de persecución por equipos, selección chilena, en la que participa la egresada de Licenciatura en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Daniela Guajardo, demostró un gran desempeño. A pesar de su debut en la competencia, el equipo alcanzó un meritorio cuarto lugar en la primera competencia de este evento. La emoción continuará durante la tarde con más competencias por delante, en el Velódromo de Peñalolén. “Tengo sentimientos encontrados porque ha sido un proceso super largo, llevamos dos meses sin ver a nuestra familia, entrenando muy duro para poder llegar a esta competencia. Feliz de estar aquí, pero no satisfecha con el resultado, esperamos mejorar en la siguiente competencia“, dijo Daniela tras salir de la pista. La alumni de la Universidad de Chile, que compite en ciclismo especialidad pista, persecución por equipos, destaca que lograron mejorar el tiempo del equipo. “El tiempo lo mejoramos un montón con respecto a lo que habíamos hecho en otros eventos y con respecto a lo que ha hecho Chile en un velódromo como este. Así que por eso estamos contentas, pero no totalmente satisfechos, porque queremos ir por un mejor tiempo aun”, agregó. Sobre la oportunidad de representar también los colores de su alma mater, dijo estar agradecida del apoyo y envió un mensaje a quienes siguen sus pasos. “A mí me apoyaron en la Universidad de Chile cuando estuve estudiando, especialmente Javier Chacón, que me ayudaba con el tema del horario para el deporte y todo. Estudiar en a La Chile y ser deportista de alto rendimiento, se puede. Es difícil, pero se puede, como para que no dejen de lado ni sus sueños deportivos ni su carrera”, agregó la atleta. El Taekwondo, en tanto, en la prueba por equipos femenino llamada Kyorugi, también vio la participación de una destacada estudiante de la Universidad de Chile en su debut: Javiera López, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina. Su valiente actuación y dedicación se reflejaron en el tatami, marcando el inicio de una prometedora carrera en esta disciplina. El plantel nacional de este deporte de contacto quedó en el camino tras perder con Brasil, terminando así su participación en estos Panamericanos. “La competencia por equipos en realidad es súper entretenida, para el público y para las competidoras, es mucha adrenalina. Lo disfruté harto“, dijo Javiera tras terminar el combate. “La parte difícil del TK3 es que te puede tocar pelear contra cualquier peso, a mí me tocó con una deportista de una categoría superior a la mía, es más complicado”, dice Javiera, quien termina así su participación en estos Juegos y se concentrará en clasificar para las próximas Olimpiadas. “Esto fue un salto gigante de las competencias universitarias a un Panamericano“, agrega la taekwondista. Entrega, además, un mensaje a los futuros deportistas panamericanos de la U. de Chile. “Que se motiven, que esto de la doble carrera puede sonar complicado y difícil, pero es súper entretenido. Es bacán hacer deporte, desestresarse y tener una familia, porque aunque sean deportes individuales se pasa súper bien, así que los animo a hacerlo”, añadió. ¡Triunfazo en balonmano ante Canadá! El Team Chile cerró este día en los XIX Juegos Panamericanos con un amplio triunfo del balonmano femenino en el primer partido de la fase de grupos. La escuadra venció por 23-14 a Canáda en el Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Viña del Mar. El conjunto femenino de balonmano chileno debutó en una emocionante victoria contra Canadá, con cuatro integrantes de la Universidad de Chile en su nómina: las alumnas Catalina Gálvez, quien estudia Odontología en la Facultad de Odontología; y Francisca Parra, futura ingeniera comercial de la FEN, de titulares; y María Elena Correa, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina; y Catalina Moreno, quien cursa su último año de enfermería, también en la Facultad de Medicina, de reserva. Toda la participación de nuestra comunidad en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el sitio web de la Universidad de Chile en Santiago 2023.