Educación Ministro Cataldo descarta retroceder en la desmunicipalización: “Este proceso debe continuar” El titular de Educación destacó que es necesario ajustar y mejorar la política pública, pero aseguró que no ve "un sistema robusto como alternativa". En tanto, el secretario de Estado anunció medidas legislativas para enfrentar la crisis educacional. Diario UChile Martes 7 de noviembre 2023 21:34 hrs.

La Región de Atacama continúa como protagonista de una crisis educacional que ha provocado que 30 mil alumnos pierdan clases por más de dos meses. En esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, compareció ante la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar el proceso de desmunicipalización y la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que administra el servicio educacional de cinco comunas: Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro. En el encuentro el titular de Educación subrayó que la situación es “bien dramática en la Región de Atacama, y particularmente en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama”. En ese sentido, reconoció que en la región existe una “crisis de financiamiento y de gestión, donde identificamos nítidamente una rigidez presupuestaria de la gestión de los servicios locales; deudas de arrastre del sistema educacional, no solo previsional, también de proveedores y en materia de infraestructura; insostenibilidad administrativa previo al traspaso (de las municipalidades al SLEP), deterioro histórico de la infraestructura escolar y falta de información actualizada”. Durante el avance de la crisis parlamentarios de oposición han presionado al Gobierno a que detenga el proceso de la desmunicipalización y reevalúe la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública que fue aprobado por el Congreso Nacional el 2017. No obstante, el secretario de Estado expuso que “considerando que cada semana me llama un alcalde distinto diciéndome que no pueden pagar remuneraciones, es que este proceso debe continuar (…) la alternativa no es volver atrás”. Cataldo destacó que es necesario ajustar y mejorar la política pública, pero aseguró que no ve “un sistema robusto como alternativa a este proceso”. “Lo digo porque hoy día podemos decir que en ningún servicio local no se están pagando las remuneraciones completas, podemos decir que con todas las dificultes que ha tenido – que solo llevan cinco años de implementación – hay foco en el acompañamiento y formación de capacidades, trabajo en red, colaboración entre los actores del sistema”, expuso. De esa manera, el ministro anunció una serie de medidas legislativas para enfrentar la crisis educacional, entre ellas, correcciones a la ley que busca crear el nuevo Sistema de Educación Pública y un proyecto de ley para enfrentar la crisis municipal en materia financiera, porque “si no atajamos la crisis financiera va a ser muy difícil que los SLEP se implementen con éxito porque que van a arrastrar la crisis”.

