Cultura Entrevista Nacional Carmen Prieto: “Silvio es inaugural en mi vida, como lo ha sido Mercedes Sosa y el bolero” La artista nacional ofrecerá un show en Sala Master de Radio Universidad de Chile donde presentará su disco tributo al cantautor cubano Silvio Rodríguez. Diario UChile Miércoles 8 de noviembre 2023 13:34 hrs.

Este 23 de noviembre se presentará en Sala Master la cantautora nacional Carmen Prieto donde exhibirá su último trabajo discográfico titulado “Señora del tiempo”, lanzado en octubre del año pasado, y que es un homenaje al cantautor Silvio Rodríguez. En ese contexto, la artista fue entrevistada en el programa Voces de Radio Universidad de Chile, donde entregó detalles sobre el proceso creativo del álbum, las influencias del músico y poeta cubano, y de su concierto en Sala Master. “Silvio es inaugural en mi vida, como lo ha sido Mercedes Sosa y el bolero. Él llegó a mi casa en un disco de acetato en el año 1969, cuando yo tenía cuatro años, entonces lo escuché mucho desde chica”, contó la cantante. Agregó que “sentía que me debía interpretarlo porque lo tengo a flor de piel metido en el alma desde muy chica”. Además, manifestó que “el estallido hizo soltar también algunas conexiones o links con ciertas canciones de Silvio”. Asimismo, la cantautora contó sobre su experiencia al conocer a Silvio Rodríguez en Cuba hace algunos años, y también sobre la personalidad del artista. “Es un tipo muy sencillo, muy inteligente y muy brillante. Supo ponerse al nivel mío -diciéndolo artísticamente- entonces puso temas de conversación como para que yo me soltara, y al año siguiente nos volvimos a ver y me invitó a cantar la canción ‘Escaramujo'”. Carmen Prieto explicó además la razón de la elección del nombre del disco: “Está ligada a una de las frases de “Oh, melancolía”, que es la ‘señora del tiempo’, y ahí me conecté yo directamente: yo soy la melancolía, yo soy la señora del tiempo, yo soy la que quiero ser la protagonista de esa historia de ‘Oh, melancolía'”. Sobre el proceso de hacer un disco, Prieto reveló que “no lo gozo, en el sentido de que más bien lo mascullo, lo muerdo, lo apetezco de una manera un poco ansiosa o sufriente”. No obstante, aclaró que “visto después desde la distancia, digo ‘¡qué bonito!'”. Además señaló que sí disfruta imaginarse cosas, “eso me gusta mucho. Sueño románticamente y me siento una persona muy romántica, en el sentido de creer en algo que es súper poco tangible, casi de creer en lo imposible”. Consultada sobre cómo compatibiliza su carrera como cantante y a la vez actriz, Prieto comentó que “con el oficio en general he podido bandearme, y cuando estoy como cantante siempre intento llevar a la actriz también. Hace unos diez años para acá, que empecé a confluir con esas dos ramas. Y cuando estoy de actriz, cuando me toca cantar, que es la mayoría de las veces, traigo a la cantante y traigo a la música, porque ambos rigores se pueden mezclar”. Por otro lado, la actriz expresó sus deseos de homenajear a artistas femeninas en un futuro. “Me gustaría tributar el canto de Mercedes Sosa, y a lo mejor con canciones de la Violeta Parra”, concluyó. El concierto de Carmen Prieto en Sala Master está agendado para el jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas. Las entradas tienen un valor de $10 mil pesos más cargo por servicio y se pueden adquirir a través de Portal Tickets. Imagen de portada:

