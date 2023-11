51cbc0cab5

Nacional Política Concejal Gonzalo García por sanciones a Jorge Sharp: “Es importante que nadie quede por debajo de la ley” Ante las sanciones interpuestas por el Tricel al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la autoridad comunal destacó que los concejales tienen que "estar a la altura" y "ver que las fiscalizaciones se realicen". Jocelyn Jara Miércoles 15 de noviembre 2023 19:29 hrs.

Por abandono de deberes del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sancionó al jefe comunal con la suspensión de su cargo por un mes. Además, el edil percibirá sólo el 50% de sus remuneraciones durante ese período. Al respecto, el concejal de la comuna, Gonzalo García (PPD), relevó la importancia del cumplimiento de las amonestaciones. Entre 2017 y 2019 Sharp había sido investigado por la Contraloría General de la República, cuando llevaba 20 días de haber asumido su cargo. El edil fue imputado por 35 cargos, el Tricel descartó 26 y dejó nueve, de los cuales seis vienen de administraciones anteriores que tenían que ver con la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), según lo aclarado hoy por el mismo municipio. Entre los cargos desechados por el Tricel se encuentran: trabajo infantil y explotación, fraude al fisco y maquinación empresarial. En concreto, los delitos tienen relación con la utilización de recursos del Liceo Técnico de Valparaíso, y el Liceo María Luisa Bombal, y el uso de un bus para transportar alumnos desde los establecimientos educacionales, sin contar con un documento justificativo que acreditara el préstamo entre la municipalidad y la corporación. Otro cargo, es por no haber emitido dos boletas que tendrían que haber sido gravadas con IVA, lo cual no se hizo. El concejal de la comuna, Gonzalo García (PPD) manifestó que las sanciones del Tricel “lamentablemente puede que dañen la imagen del alcalde”. “También nosotros como concejales tenemos que estar a la altura de ver que las fiscalizaciones se realicen. Estas acusaciones fueron por el tema netamente de la corporación municipal, que los antiguos exconcejales hicieron y se determinó esto”, indicó García. Asimismo, declaró que “es importante que se cumplan (sanciones), porque hace valer de que la ley funciona, y eso es importante también, que nadie queda absuelto o debajo del poder de la ley. Debemos estar todos los concejales a la altura sobre las fiscalizaciones que se den, y no puede volver a pasar”. En tanto, a través de una transmisión en la página oficial de Facebook del Municipio de Valparaíso, el edil abordó las causas que se arrastran de la gestión anterior. De acuerdo a la autoridad, el problema se generó porque, según Contraloría, el sistema de prácticas que tenían el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, “no se ajustaba con su proyecto educativo”. Por tanto, “había ahí una irregularidad tal cual señaló el informe N° 273 del año 2020”, explicó Sharp. “Este sistema de prácticas no lo creó la gestión que me tocó encabezar desde fines del 2016, comenzó hace 20 años atrás, la misma sentencia tanto como de primera, como de segunda instancia queda como acreditado, se inició por el entonces alcalde Hernán Pinto, y luego se institucionalizó por el alcalde Jorge Castro. Por tanto, no es que nosotros hayamos creado esta irregularidad“, afirmó Sharp. En este sentido, el alcalde de Valparaíso reconoció que su responsabilidad recae en que su administración no actuó a tiempo frente a la falta de fiscalización de la Corporación Municipal de la comuna. “No nos dimos cuenta inmediatamente del problema que existía en esos dos liceos, porque cabe recordar que cuando asumimos el municipio, éste y la corporación se encontraban en una crisis muy grande. La corporación con un muy alto déficit, el municipio con un déficit también histórico, entonces nos dedicamos a hacernos cargo de una gestión que venía pasando por una crisis de muchos años. Cuando la Contraloría nos observó que había un problema en estos dos liceos a partir de esta investigación, nosotros tomamos las medidas”, aseguró el jefe comunal. “De hecho, lo dice el mismo fallo, y también dice muy claramente que ‘pese a que el alcalde tomó todas las medidas para poder hacerse cargo de las observaciones que realiza la Contraloría, aún así careció del deber de supervigilancia'”, agregó. La fiscalización que dio origen a este proceso y la acusación que habían hecho los concejales del período anterior del alcalde Jorge Sharp, tenía como sustento un informe de la Contraloría, el que además dictaminó establecer un sumario administrativo en contra del edil, el cual fue sobreseído. Imagen de portada: Agencia ATON

