50 años del Golpe Cultura Derechos Humanos Inauguran exposición que reconstruye experiencias de las cárceles flotantes de la dictadura en Valparaíso El proyecto fue gestionado por sobrevivientes de prisión política y tortura en dictadura en colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso, reconstruyendo sus experiencias a través de testimonios, archivos y una maqueta de la embarcación. Diario UChile Sábado 10 de junio 2023 10:51 hrs.

Este jueves se inauguró la exposición “Buque Lebu, Cárcel Flotante” en el Edificio Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso, una iniciativa de ex presos y presas políticas del Buque Lebu que reconstruye, a través de testimonios y archivos, una experiencia de la prisión política de la dictadura en la ciudad-puerto de Valparaíso. El proyecto fue gestionado en pandemia por sobrevivientes de la prisión política y tortura que levantaron el Comité Proyecto Lebu, con apoyo técnico del Departamento de Patrimonio, Memorias y Derechos Humanos del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. Al respecto, se refirió Antonio Oyarzo, Coordinador del Comité Proyecto Lebu; quien apreció la posibilidad de “encontrarnos acá, es nada más que el ciclo de trabajo, que tiene un tiempo de inicio y no tiene tiempo de fin. Esperamos que las generaciones futuras puedan usar esta herramienta educacional para que aporte a la memoria. El significado es que creemos que tenemos una respuesta enorme de gente que sí aprecian y nos dan el empuje y la solidez para seguir haciendo cosas”. Por su parte, Ricardo Aravena, otro integrante del Comité y ex preso menor de edad en el barco; se refirió al público diverso que asistió a la ceremonia: “vemos que aquí hay varias edades distintas y eso también es significativo para su perduración. El inicio fue bien costoso, en el sentido de que estábamos en pandemia, teníamos que arrancarnos para poder empezar a trabajar en la maqueta del barco en memoria de nuestros recuerdos, pues no teníamos fotos del buque, no teníamos plan de nada. Entonces, es algo artesanal. Es importante, porque el buque estuvo acá en Valparaíso, estuvo con nosotros detenidos. La idea es que los jóvenes se nutran de esta vivencia para que no vuelva a ocurrir lo que nos tocó pasar a nosotros.” El Director Ejecutivo (i) del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, Erick Fuentes, señaló en el acto de inauguración que “a 50 años del golpe, hacer memoria desde las comunidades y territorios es fundamental. Reconozco entonces esta iniciativa del Comité, que en plena pandemia, comenzó a empujar en nuestro sitio este esfuerzo por mejorarnos de una enfermedad muy grave de este país y que dice relación con el olvido y la impunidad. Saludo entonces estas acciones de las comunidades de ex presos políticos, de memoria y derechos humanos de la ciudad, quienes en realidad hacen un trabajo ‘de memoria’: recuerdan juntos, dan testimonios, construyen archivos comunitarios y, con estos proyectos, visibilizan una experiencia de las cárceles flotantes en la bahía de nuestra ciudad-puerto. Luego reflexionan con nuevas comunidades y lugares del país en su itinerancia, compartiendo una experiencia de construcción popular de memorias colectivas, realmente apropiada y actualizada, donde se movilizan sueños, críticas y proyectos colectivos. Cómo Ex Cárcel Pública de la región de Valparaíso, principal centro de detención e interrogatorio durante la dictadura cívico-militar, sitio de memoria, espacio público y actual Parque Cultural de Valparaíso estamos comprometidos, por lo que seguiremos promoviendo la participación cultural y los derechos humanos, para la construcción y formación de ciudadanías críticas en el presente”. A la inauguración asistió el Encargado de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso y presidente del Directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso- Ex Cárcel, Sebastián Redolés, quien destacó la llegada de esta exposición en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar: “Hace bastante justicia a lo que hoy día las instituciones públicas deben hacer en un contexto como este, donde estamos conmemorando los cincuenta años de aquel fatídico golpe de estado, que desplegó diversos dispositivos de persecución, de apresamiento y de tortura hacia quiénes tenían ideas de transformación social, de justicia social, y que hoy día fundamentalmente, por empuje de estas propias comunidades que fueron violentadas, están aflorando memorias y tenemos la oportunidad de acogerla en espacios institucionales, como lo es la Municipalidad de Valparaíso”. Suspensión del Concejo Municipal Esta primera parada en la itinerancia 2023 de “Buque Lebu, Cárcel Flotante”, no estuvo exenta de polémicas, ya que su inauguración coincidió con la reunión del Concejo Municipal, el que tras solicitud del alcalde Jorge Sharp y la aprobación de la mayoría de concejales suspendió su sesión para poder ser parte de este homenaje a quienes estuvieron presos en la mencionada cárcel flotante. Al respecto, Fuentes añadió que “llama la atención que, transcurridos 50 años del golpe cívico-militar, aún haya personas que relativizan o niegan los hechos acaecidos en el país, más aún en espacios institucionales y públicos desde los que promueven con ello el negacionismo, violentando una vez más a comunidades de sobrevivientes y a distintos grupos de nuestra sociedad que hoy, más que nunca, buscan formarse y promover una cultura democrática y de derechos humanos en el presente”. La muestra ha itinerado por diversos espacios culturales de la región, como el Museo La Ligua y el Museo Estación Vieja de Petorca, así también fue acogida en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. El buque Lebu fue una de las cárceles flotantes usadas durante la dictadura como centro de detención e interrogatorio, cedida a la Armada por la Compañía Sudamericana de Vapores (CSV) y, según consta en el Informe Rettig, a partir de septiembre de 1973 fue ocupada por los agentes de la dictadura para detener a personas luego del Golpe de Estado.

